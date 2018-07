Egy gól elég volt a svédeknek a negyeddöntőbe jutáshoz

Szentpétervár | A svéd válogatott jutott be hetedikként az oroszországi labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe, miután 1-0-ra legyőzte a svájci csapatot Szentpéterváron.

Eredmény, nyolcaddöntő:

Svédország-Svájc 1-0 (0-0)

--------------------------

Szentpétervár, 64 042 néző, v.: Damir Skomina (szlovén)

gólszerző: Forsberg (66.)

kiállítva: Lang (94., svájci)

sárga lap: Lustig (30.), illetve Behrami (61.), Xhaka (68.)



Svédország:

----------

Robin Olsen - Mikael Lustig (Emil Krafth, 82.), Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Gustav Svensson, Albin Ekdal, Emil Forsberg (Martin Olsson, 82.) - Marcus Berg (Isaac Kiese Thelin, 91.), Ola Toivonen



Svájc:

-----

Yann Sommer - Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Valon Behrami, Granit Xhaka - Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili (Haris Seferovic, 73.), Steven Zuber (Breel Embolo, 73.) - Josip Drmic

- TASR/AP-felvétel

II. félidő:

----------

66. perc: Forsberg középről, a 16-os vonaláról lövésre szánta el magát, Akanji beleért a kapu közepébe, Sommer felé tartó labdába, amely így védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba (1-0).

93-96. perc: Gyors svéd kontra végén Martin Olsson lábát Michael Lang koccantotta össze a 16-os vonala előtt, ezért a svájci védőt kiállította a játékvezető, aki videózást követően megváltoztatta eredeti ítéletét, és büntető helyett szabadrúgást ítélt.

Mindkét együttes nélkülözött játékosokat eltiltás miatt: a svéd válogatottból Sebastian Larsson, míg a svájciból a csapatkapitány Stephan Lichtsteiner és Fabian Schär hiányzott.

A svédek nyomásával és letámadásaival indult a találkozó, ezt tíz perc elteltével svájci mezőnyfölény követte. Félóra múltán Sommer mutatott be nagy védést Berg lövésénél. A lassan csordogáló játék a hajrája kissé magasabb iramúvá vált, mindkét kapunál alakultak ki helyzetek, de a svájci háló előtt Ekdal, a svéd előtt Dzemaili hibázott a befejezésnél, így gól nélkül vonulhattak szünetre a felek.

A fordulást követően is a svájciak voltak kezdeményezőbbek, vezetést azonban a skandinávok szereztek egy szerencsés találattal az addig keveset mutató és sokat hibázó Forsberg révén. A hátrányba került svájci válogatott nyomás alá helyezte ellenfele kapuját, de nem volt sok ötlete. A legnagyobb veszélyt Olsen kapujára Seferovic fejese jelentette a ráadásban, ám a svéd hálóőr biztosan hárított. A svájciak kitámadását kihasználva a svédek egy veszélyes kontra nyomán emberelőnybe kerültek. Bár a szabadrúgásból a 32. születésnapját éppen ezen a napon ünneplő Toivonen nem talált be - a kapus kiöklözte a labdát -, így is a legjobb nyolc közé jutott a svéd együttes, melynek ellenfele a szombati, szamarai negyeddöntőben a Kolumbia-Anglia párharc továbbjutója lesz.