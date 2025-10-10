A debreceni torna résztvevői (Fotók: Királyhelmeci Öregfiúk)
Egy gól döntött a királyhelmeciek tornaelsőségéről
Jobb gólarányának köszönhetően tornaelsőséget ünnepelhetett Királyhelmec öregfiúk labdarúgócsapata, s ezzel már háromszoros győztesnek mondhatja magát a tavaly ősszel indított Barátság-kupa sorozatban.
Csak két gólt kaptak
Először Békéscsabán, az idén pedig Bélyben és most Debrecenben is sikerült elhódítaniuk a serleget.
„Mindössze egy gól döntött a javunkra. Első két mérkőzésünket Békéscsaba és a másik bodrogközi csapat, Bély ellen magabiztosan nyertük meg. A sorsdöntő mérkőzés ezúttal is a Debrecen ellen volt, a gól nélküli döntetlennel viszont még nem dőlt el a végső sorrend, ugyanis az utolsó mérkőzésen a hazaiak Bély ellen léptek pályára. Bár fölényesen győztek, de az az egy gól még kellett volna nekik ahhoz, hogy a végén ők ünnepelhessenek
– nyilatkozta lapunknak a királyhelmeciek mestere, Bányácski Kornél. –
Csupán két gólt kaptunk a tornán, csatáraink remekeltek, gólhelyzeteiket többnyire jól ki is használták. Boldogan inthettünk búcsút a cívisvárosnak.”
Megtalálni az összhangot
A bélyiek ezúttal nem tudták megismételni hazai környezetben megszerzett dobogós helyezésüket. A csapat vezetője, Oláh Dénes érthetően csalódottan értékelt:
„Sajnos minden csapatrészben a szokottnál gyengébben teljesítettünk, pedig merészebb terveink voltak. Már a királyhelmeciek ellen rosszul kezdtünk, ellenfelünk az első félidőben elhúzott, mi már csak korrigálni tudtunk a másodikban. A hazaiak is megfogtak bennünket, hiába rúgtunk három gólt, az is kevésnek bizonyult, még egy döntetlenhez is. Az utolsó, Békéscsaba elleni összecsapáson pedig már semmi nem jött össze.
Nincs más hátra, minthogy kielemezzük a hibákat, elsősorban csapatként kell jobbá válnunk, meg kell találni az összhangot, csak így lehetünk sikeresek.”
A négyes torna csapatai a közelmúltban elhunyt Pupák Lászlóról is megemlékeztek, a kiváló szakács nekik is készítette a finomabbnál finomabb fogásokat.
Legközelebb 2026. augusztus 15-én, Békéscsabán találkozik újra a négy csapat.
Királyhelmec–Békéscsaba 3:0 (2:0), g.: Balogh István 2, Molnár Gábor, Királyhelmec–Bély 4:2 (3:0), g.: Molnár Gábor 2, Balogh István, Ferenc József, ill. Papp István, Szűcs Péter; Debrecen–Bély 5:3 (4:1), bélyi gólszerzők: Petrik Tamás Gendrács Pál, Papp István; Debrecen–Királyhelmec 0:0, Békéscsaba–Bély 5:0 (2:0).
A torna végeredménye: 1. Királyhelmec 7 pont (7:2), 2. Debrecen 7 (9:5), 3. Békéscsaba 3, 4. Bély 0.
