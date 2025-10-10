Egy gól döntött a királyhelmeciek tornaelsőségéről

Először Békéscsabán, az idén pedig Bélyben és most Debrecenben is sikerült elhódítaniuk a serleget.

„Mindössze egy gól döntött a javunkra. Első két mérkőzésünket Békéscsaba és a másik bodrogközi csapat, Bély ellen magabiztosan nyertük meg. A sorsdöntő mérkőzés ezúttal is a Debrecen ellen volt, a gól nélküli döntetlennel viszont még nem dőlt el a végső sorrend, ugyanis az utolsó mérkőzésen a hazaiak Bély ellen léptek pályára. Bár fölényesen győztek, de az az egy gól még kellett volna nekik ahhoz, hogy a végén ők ünnepelhessenek