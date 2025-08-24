Egy félidő alatt eldőlt, a Trnava nem adott esélyt a KFC-nek

Aranyosmaróton a megszokottól eltérően már a városban autósorok kígyóztak a stadion felé vezető úton. Egy órával a kezdés előtt parkolóhelyet már a közeli bevásárlóközpontoknál is csak a szerencsések találtak. Azonban nem a komáromiak vonzottak ennyi nézőt,

a nagyszombati Spartak drukkerei kihasználták, hogy szűk egy óra utazás után láthatták kedvenceiket és szép számban látogattak ki a találkozóra.

Radványi Miklós alkalmazkodott a jó formában lévő ellenfélhez, így öt védővel küldte pályára csapatát. A középpályáról így kimaradt Kiss Filip, a tavaly összeszokott Žák–Ožvolda duónak szavazott ott bizalmat a lila-fehérek trénere.

A vendégek, akik abszolút hazai pályán érezhették magukat, listavezetőhöz méltón azonnal támadásba lendültek. Bár érezhető volt a nyomás a komáromi védelmen, a 18. percben jegyeztük fel az első nagyszombati lövést, ami egy vendég játékoson megpattant és fölé szállt. Nem sokat kellett azonban már várni a gólra, a 23. percben egy balról érkező beadásra tökéletesen érkezett Ďuriš és a hálóba bólintott, 0:1.

Gyorsan jött a következő is, három perccel később Skrbo indult el szépen a jobb oldalon, majd az ötös előterébe érve Dlubáč alatt a hálóba lőtt, 0:2.

A 36. percben Rudzan szabadrúgása után Boďa fejelt kapura, de a labda egy fél méterrel mellé ment volna, ráadásul Frelih meg is tudta fogni azt. Két perccel később Skrbo lépett ki a védők között, elfektette a kapust, majd belőtte a következőt, 0:3.

Szétesett a komáromi védelem, egy perccel később Holík teljesen üresen kapta meg a labdát az ötös sarkánál, de egy visszacsel után csak a felső lécet találta el. A szünet előtt eljutott a Spartak kapujáig a KFC is. Egy szöglet után második, vagy inkább harmadik szándékból beadott labdát Pillár csúsztatott meg, egy védő is beleért, így nem sokkal hullott a kapu fölé. A következő sarokrúgás után a hosszún helyezkedő Rudzan próbálkozott egy emeléssel, de ez is elkerülte a kaput, így már nem változott az eredmény.

A lelátón ott volt Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője is, hiszen a következő körben a Spartak otthonába látogatnak a sárga-kékek.

A hazaiak szakmai stábja egyet cserélt a szünetben, a sárga lapos Ganboldot Mišovič váltotta. A felállás pedig annyiban változott, hogy a cserejátékos lett a jobbszélső, Tamás pedig a balszélen folytatta. Az 51. percben kis híján beesett a léc alá Šmehyl beadása, de Frelih kitornázta azt. A szögletet újra a jobbhátvéd adta be, amire Boďa érkezett és a hálóba fejelt, 1:3. Első gólját kapta a bajnoki szezonban a Spartak.

Kis híján ott volt a következő, Pillár szerzett labdát a középpályára fellépve, jól ívelt át Tamásnak, akinek a lapos lövését a kapufára paskolta a vendégek kapusa. Sorra jöttek a Duna-parti lehetőségek, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után lesgyanús helyzetben Mišovič ugrott ki, de Frelih védte a ziccerét. Ekkor sem intett a partjelző, de ha bemegy, biztosan vonalaztak volna a VAR-szobában.

Egy óra játék után büntetőt reklamáltak a nagyszombatiak, pedig az ellentámadásból a KFC is veszélyt alakított ki. A szöglet előtt azonban kihívta Marhefkát a VAR, aki bár nagyon hosszan nézte a felvételeket, ami azt is jelenthette volna, hogy nem egyértelmű a helyzet, de mégis tizenegyest ítélt. Procházka magabiztos ítéletvégrehajtó volt, 1:4.