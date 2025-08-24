Ideális fociidő és a szokatlantól eltérő hangulat fogadta a csapaton a ViOn stadionjában
Egy félidő alatt eldőlt, a Trnava nem adott esélyt a KFC-nek
A labdarúgó Niké Liga 5. fordulójában a KFC ideiglenes hazai pályája, csak papíron volt az, hiszen a nagyszombati szurkolók töltötték meg az aranyosmaróti stadiont.
Aranyosmaróton a megszokottól eltérően már a városban autósorok kígyóztak a stadion felé vezető úton. Egy órával a kezdés előtt parkolóhelyet már a közeli bevásárlóközpontoknál is csak a szerencsések találtak. Azonban nem a komáromiak vonzottak ennyi nézőt,
a nagyszombati Spartak drukkerei kihasználták, hogy szűk egy óra utazás után láthatták kedvenceiket és szép számban látogattak ki a találkozóra.
Radványi Miklós alkalmazkodott a jó formában lévő ellenfélhez, így öt védővel küldte pályára csapatát. A középpályáról így kimaradt Kiss Filip, a tavaly összeszokott Žák–Ožvolda duónak szavazott ott bizalmat a lila-fehérek trénere.
A vendégek, akik abszolút hazai pályán érezhették magukat, listavezetőhöz méltón azonnal támadásba lendültek. Bár érezhető volt a nyomás a komáromi védelmen, a 18. percben jegyeztük fel az első nagyszombati lövést, ami egy vendég játékoson megpattant és fölé szállt. Nem sokat kellett azonban már várni a gólra, a 23. percben egy balról érkező beadásra tökéletesen érkezett Ďuriš és a hálóba bólintott, 0:1.
Gyorsan jött a következő is, három perccel később Skrbo indult el szépen a jobb oldalon, majd az ötös előterébe érve Dlubáč alatt a hálóba lőtt, 0:2.
A 36. percben Rudzan szabadrúgása után Boďa fejelt kapura, de a labda egy fél méterrel mellé ment volna, ráadásul Frelih meg is tudta fogni azt. Két perccel később Skrbo lépett ki a védők között, elfektette a kapust, majd belőtte a következőt, 0:3.
Szétesett a komáromi védelem, egy perccel később Holík teljesen üresen kapta meg a labdát az ötös sarkánál, de egy visszacsel után csak a felső lécet találta el. A szünet előtt eljutott a Spartak kapujáig a KFC is. Egy szöglet után második, vagy inkább harmadik szándékból beadott labdát Pillár csúsztatott meg, egy védő is beleért, így nem sokkal hullott a kapu fölé. A következő sarokrúgás után a hosszún helyezkedő Rudzan próbálkozott egy emeléssel, de ez is elkerülte a kaput, így már nem változott az eredmény.
A lelátón ott volt Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője is, hiszen a következő körben a Spartak otthonába látogatnak a sárga-kékek.
A hazaiak szakmai stábja egyet cserélt a szünetben, a sárga lapos Ganboldot Mišovič váltotta. A felállás pedig annyiban változott, hogy a cserejátékos lett a jobbszélső, Tamás pedig a balszélen folytatta. Az 51. percben kis híján beesett a léc alá Šmehyl beadása, de Frelih kitornázta azt. A szögletet újra a jobbhátvéd adta be, amire Boďa érkezett és a hálóba fejelt, 1:3. Első gólját kapta a bajnoki szezonban a Spartak.
Kis híján ott volt a következő, Pillár szerzett labdát a középpályára fellépve, jól ívelt át Tamásnak, akinek a lapos lövését a kapufára paskolta a vendégek kapusa. Sorra jöttek a Duna-parti lehetőségek, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után lesgyanús helyzetben Mišovič ugrott ki, de Frelih védte a ziccerét. Ekkor sem intett a partjelző, de ha bemegy, biztosan vonalaztak volna a VAR-szobában.
Egy óra játék után büntetőt reklamáltak a nagyszombatiak, pedig az ellentámadásból a KFC is veszélyt alakított ki. A szöglet előtt azonban kihívta Marhefkát a VAR, aki bár nagyon hosszan nézte a felvételeket, ami azt is jelenthette volna, hogy nem egyértelmű a helyzet, de mégis tizenegyest ítélt. Procházka magabiztos ítéletvégrehajtó volt, 1:4.
Niké Liga, 5. forduló
KFC Komárno–Spartak Trnava 1:4 (0:3)
Aranyosmarót, 2987 néző. Jv.: Marhefka
Gólszerzők: Boďa (51.), ill. Ďuriš (23.), Skrbo (26., 38.), Procházka (68.)
Sárga lap: Ganbold, Šmehyl, Pillár, ill. Skrbo
Piros lap: Badolo (81.)
KFC: Dlubáč–Šmehyl, Pillár, Šimko, Špiriak, Rudzan–Tamás (82. Bayemi), Žák, Ožvolda (71. Mashike), Ganbold (46. Mišovič)–Boďa (71. Kiss)
TRNAVA: Frelih–Ujlaky, Koštrna, Karhan–Holík, Kratochvíl (62. Moiststrapashvili), Procházka, Mikovič–Azango (87. Tomič), Ďuriš (87. Daniel), Skrbo (62. Badolo)
Radványi kettőt cserélt, Kiss és Mashike Ožvoldát és Boďát váltotta. Mišovič előtt adódott még egy lehetőség, de kapáslövés helyett inkább levette a labdát, így oda is lett a helyzet.
Tíz perccel a vége előtt Badolo csak sárgát kapott egy nyújtott lábas belépőért, amit a VAR megvizsgált, újra kihívta a játékvezetőt, aki ismét változtatott az ítéletén, és kiállította a Spartak játékosát.
Žák az ápolás után folytatni tudta, így az oldalvonal mellett várakozó Bayemi az eredeti tervek szerint Tamást váltotta.
Mashike elügyetlenkedett egy ziccert Mišovič csúsztatása után, és végül utóbbi lőtt, de a gólvonalon helyezkedő védelem kivágta a labdát. A végjátékban Mashike fejelhetett volna gólt, de Frelih a levegőben úszva ütötte ki a kísérletét. A hatperces hosszabbítást egy nagyszombati szöglet nyitotta, aminek végén Holík lőtt nagy helyzetben csúnyán mellé.
Az utolsó percek már csak egy-két gyengébb lövést, egy sárgát és egy centiméterekkel mellé szálló Šimko fejest tartogattak, de az eredmény már nem változott. A Trnava egy félidő alatt eldöntöte a három pont sorsát és hazai hangulatban, megérdemelten nyert Komárom ellen.
A Spartak így továbbra is hibátlanul, négy győzelemmel vezeti a bajnokságot. A KFC, a Slovan elleni elhalasztott találkozó miatt, szintén csak négyszer játszott, de négy vereséggel csak az ötnél járó Ružomberok csapatát előzi meg a tabellán. Radványiék szerdán a kupában a szőgyéniek otthonában javíthatnak.
