Drámai küzdelemben, tizenegyesekkel jutottak elődöntőbe a horvátok

Szocsi | Utolsóként a horvátok jutottak be az elődöntőbe az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, miután szombaton, Szocsiban 11-esekkel legyőzték a házigazdák válogatottját.

A horvátok - akik az 1998-as harmadik hely után történetük során másodszor szerepelhetnek a legjobb négy között - a szerdai, moszkvai elődöntőben az angolokkal találkoznak. A másik ágon francia-belga elődöntő lesz.

Eredmény, negyeddöntő:

Horvátország-Oroszország 2-2 (1-1, 1-1, 2-1), tizenegyesekkel: 4-3

------------------------------------------------------------------

Szocsi, 44 287 néző, v.: Sandro Ricci (brazil)

gólszerzők: Kramaric (39.), Vida (101.), illetve Cserisev (31.), Fernandes (115.)

sárga lap: Lovren (35.), Strinic (38.), Vida (103.), Pivaric (112.) illetve Gazinszkij (109.)



Horvátország:

-------------

Danijel Subasic - Sime Vrsaljko (Vedran Corluka, 97.), Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic (Josip Pivaric, 74.) - Ivan Rakitic, Luka Modric - Ante Rebic, Andrej Kramaric (Mateo Kovacic, 88.), Ivan Perisic (Marcelo Brozovic, 63.) - Mario Mandzukic



Oroszország:

------------

Igor Akinfejev - Mario Fernandes, Ilja Kutepov, Szergej Ignasevics, Fjodor Kudrjasov - Alekszandr Szamedov (Alekszandr Erohin, 54.), Roman Zobnyin, Daler Kuzjajev, Gyenyisz Cserisev (Fjodor Szmolov, 67.) - Artyom Dzjuba (Jurij Gazinszkij, 79.), Alekszandr Golovin (Alan Dzagojev, 102.)

- TASR/AP-felvétel

I. félidő:

----------

31. perc: A félpályánál labdát szereztek az oroszok, Cserisev tört előre, s előbb kényszerítőzött Dzjubával, majd a visszakapott labdát 22 méterről, középről a horvát kapu jobb felső sarkába lőtte (0-1).

39. perc: Mandzukic a bal szélen betört az orosz tizenhatoson belülre, majd a rövid oldalon érkező Kramarichoz emelte a labdát, aki öt védő között hat méterről a kapuba fejelt (1-1).



Hosszabbítás:

I. félidő:

----------

101. perc: Jobb oldali horvát szögletnél Vida fejelt a 11-es pont magasságából, a labda elszállt két orosz védő és Corluka között, majd a kapu bal oldalában kötött ki (2-1).



II. félidő:

-----------

115. perc: Dzagojev a tizenhatos jobb sarkától tekert szabadrúgásból a horvát kapu elé, középen a tömegből Fernandes ugrott a legmagasabbra, és a honosított brazil védő a kapu jobb oldalába fejelt (2-2).

Az első félidőben rögtön a kezdés után nagy iramú, lüktető volt a játék, amelyben a horvátok kezdeményeztek, míg az oroszok pár húzásból igyekeztek gyors kontrát vezetni. A házigazdák a korábbi mérkőzéseikhez hasonlóan mezőnyben ezúttal is rengeteget dolgoztak, viszont most - ellentétben az Uruguay és a Spanyolország elleni találkozóval - a papíron sokkal erősebb rivális ellen is támadó szellemben kezdtek. Az intenzív letámadó felfogásnak, valamint a vállalkozó kedvnek volt köszönhető, hogy Cserisev találatával vezetéshez jutottak az oroszok. A horvátokat megzavarta, hogy mezőnyfölényük ellenére hátrányba kerültek. Két védőjük kapott sárga lapot, pedig nyolc olyan játékosuk volt - négy a kezdőben -, akit sárga lapok miatti eltiltás fenyegetett a találkozó előtt. A horvátok azonban így is nyugodtan mehettek pihenőre: Mandzukic helyzetfelismerése és Kramaric helyezkedése egyenlítést ért még a szünet előtt.

A második játékrész elején lassabb volt az iram, de a sportszerű játék, a magas színvonal és a horvát mezőnyfölény továbbra is megmaradt. Az oroszok ekkor behúzódtak a térfelükre, az ellenfélnek így több lehetősége és helyzete adódott, a legnagyobb a 60. percben, amikor Perisic 8 méterről a kapufát találta el, majd a labda elgurult keresztben a gólvonal előtt. A 75. perc után az oroszok tízperces rohamra indultak, amelyben ismét nyílt volt a játék, de utána megint beszorultak. Viszont megőrizték a kapujukat az újabb góltól, és jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás első félidejében a horvátok megszerezték a vezetést. Az együttes mezőnyfölényben játszott ugyan, de helyzetet nem tudott kialakítani, találatát szöglet előzte meg. A hátrányban lévő házigazda azonban meg tudott újulni, és egy szabadrúgás utáni fejessel egyenlített.

A nyolcaddöntőben az oroszok és a horvátok is 1-1-re végeztek - előbbiek a spanyolok, utóbbiak a dánok ellen -, és miután a ráadásban sem bírtak riválisaikkal, végül a tizenegyespárbaj hozta meg a döntést. Ezúttal is ez döntött, a horvátok javára.



11-esek:

Szmolov flegma lövését Subasic kézzel hárította (0-0).

Brozovic magabiztosan lőtt félmagasan a kapu bal oldalába (1-0).

Dzagojev laposan a kapu bal oldalába lőtt (1-1).

Kovacic bal alsó sarokra tartó lapos, de nem túl erős lövését Akinfejev kivédte (1-1).

Fernandes nagy erővel a kapu jobb alsó sarka mellé lőtt (1-1).

Modric lapos lövésébe beleért ugyan Akinfejev, majd a labda a kapufát is érintette, de végül a kapuban kötött ki (2-1).

Ignasevics nagy erővel lőtt a jobb alsóba (2-2).

Vida higgadtan helyezett a kapu jobb oldalába (3-2).

Kuzjajev a kapu jobb oldalába lőtt (3-3).

Rakitic higgadtan lőtt a kapu jobb oldalába (4-3).