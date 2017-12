A díjátadó nagyobb tapsot kapott, mint a sportlegenda

Igazoltan hiányzó díjazottak, csetlő-botló álriporter, vastaps egy díjátadónak – ilyen pillanatokat is hozott az idei pozsonyi Év sportolója-gála.

A legjobbak nélkül

Lehet bármilyen szórakoztató a program, az Év sportolója-gála lényege az, hogy az ország legkiválóbb sportolóit együtt láthassa a közönség. Idén azonban az egyéni kategória első három helyezettje és a győztes csapat sem jelent meg a Szlovák Nemzeti Színházban rendezett díjkiosztón. (Igaz, még így is sokkal jobb volt a részvétel, mint 2009-ben, amikor az első tízből mindössze ketten tették tiszteletüket a rendezvényen, és ők is csak „másfél” díjazottnak számítottak, mert egyikük egy páros tagja volt.)

Az idei második helyezett Petra Vlhová és a harmadik helyen záró Veronika Velez-Zuzulová azért nem vehetett részt a gálán, mert javában tart a szezonjuk, és mindketten keményen készülnek a következő versenyükre. Ezáltal értelemszerűen az alpesi sízők csapatát (amely a kollektívák között győzött) sem várhattuk az esten.

A pályafutása során harmadszor az év sportolójának választott Peter Sagan már korábban jelezte közösségi oldalán, hogy nem fog elmenni sem az Aranypedál, sem az Év sportolója-díj átadására, mert feleségével és idén született kisfiával, Marlonnal szeretné tölteni minden szabadidejét. Az indoklás érthető, de az is, hogy a nézőkben maradt hiányérzet.

Hámor és a nyolcasok

Az ankét történetében először egy hegymászó is bekerült a top 10-be. Peter Hámor azzal érdemelte ki az elismerést, hogy első szlovákként a világ mind a tizennégy nyolcezres csúcsát meghódította – az utolsót, a Dhaulágirít idén mászta meg. „Nagyon jólesik, hogy a hegymászás, ez a nézők nélküli sport most egy kicsit nagyobb publicitást kap” – mondta az 53 éves sportember a nemzeti színház színpadán, ahol a 8. helyezettnek járó elismerést vehette át. „Úgy látszik, ezek a nyolcasok már hozzám nőttek” – tette hozzá nevetve Hámor.

Sagan esete az álriporterrel

A riportalanyairól látszólag semmit sem tudó, csetlő-botló, mindent összekutyuló álriporter hálás téma, amelyet idén az Év sportolója-gála szervezői is kihasználtak. Mojmír Procházka majdnem minden díjazottal készített interjút, és a legelképesztőbb dolgokat kérdezte meg tőlük. A kajakos Gelle Pétert arról faggatta, az a hajó, amit az indiánok használnak, kajak-e vagy kenu, Veronika Velez-Zuzulovától megkérdezte, milyen nyelven beszél a férjével, Livio Magonival („Jesszus, hát ő nem a férjem, ő a Petra edzője” – nevetett fel kényszeredetten Zuzulová, majd a végén keményen meg is mondta Procházkának, ilyen felkészületlen újságíróval még nem találkozott), Petra Vlhovát Ausztriában látogatta meg, és interjú közben háromszor is elcsúszott a havon, Peter Hámort pedig arra kérte a Tátra alatt, melengesse meg a kezét, mert otthon hagyta a kesztyűjét.

Procházka Peter Sagant is felkereste egy spanyolországi edzőtáborban.

„Jövőre olimpia lesz Pjongcsangban, hogyan készül rá?” – hangzott a kérdés, és a válasz valószínűleg a sokat próbált álriportert is meglepte.

„Azt a, hát én nem is tudatosítottam, hogy jövőre olimpia lesz! – vágta rá Sagan, majd enyhén tanácstalanul hátrafordult, megkérdezte a mindig mindenhol mellette lévő médiatanácsadóját, hogyan is van akkor ez ezzel az olimpiával. – Ja, hogy jövőre téli olimpia lesz…”

Matej Tóth vastapsot kapott

A gálán 2010 óta egy már visszavonult sportolót, egy sportlegendát is díjaznak. A Szöulban 20 km-es gyaloglásban olimpiai bajnok Jozef Pribilinecnek egy másik gyalogló olimpiai aranyérmes, Matej Tóth adta át a sportlegendának járó trófeát. A Rióban 50 km-en győztes Tóth felszabadultan vehetett részt a gálán, mivel nem sokkal korábban megkapta a hivatalos értesítést, hogy tisztázódott a doppingvádak alól, amelyek a biológiai útlevelében található eltérések kapcsán merültek fel. Amikor Tóthot a színpadra szólították, a közönség ugyanúgy felállva tapsolt, mint amikor egy évvel korábban ő lett az év sportolója. Mostani harcával kapcsolatban ő maga is úgy fogalmazott, nehezebb volt, mint megnyerni az olimpiát. A nemzeti színházban láthatóan meghatottan fogadta a szimpátiatüntetést, de aztán gyorsan igyekezett a főszereplőre irányítani a figyelmet: „Szeretném hangsúlyozni, hogy én itt csak díjátadó vagyok, az igazi sportlegenda Jozef Pribilinec!” (bt)