DAC: a Dinamo Minszk következik

Dunaszerdahely | A DAC Bayo a hajrában szerzett két parádés fejes góljával idegenben 2:1-re legyőzte a Dinamo Tbiliszit, így a hazai 1:1 után bejutott a labdarúgó Európa Liga-selejtező második fordulójába. Marco Rossi fantasztikus győzelemmel búcsúzott a sárga-kékektől, akik jövő csütörtök este a fehérorosz Dinamo Minszket fogadják.

Az egy héttel ezelőtti, 1:1-gyel végződött meccshez képest egy helyen változtatott az összeállításon a DAC-tól Tbilisziben búcsúzó Marco Rossi, Milan Šimčák helyett az oroszországi vb-n szerepelt panamai Eric Davis jutott szóhoz.

Jól kezdett a Dinamo

Jobban kezdtek a hazaiak, főleg Zivzivadzéval akadt dolguk a dunaszerdahelyi védőknek. Ezúttal is a Dinamo 22 éves csapatkapitánya, Kiteisvili volt a vendéglátók legjobbja, pontrúgásai rendkívül veszélyesek voltak. Az első húsz perc után feljött a DAC, s kiegyenlítetté vált a játék. Bő fél órát követően Bayo lövése kapu mellé szállt. Úgy tűnt, hogy gól nélkül zárul a félidő, amikor a 41. percben egy hazai szöglet után Zivzivadze megelőzte a védőket, és Macej Kapujába fejelt – 1:0.

A szünetben Marco Rossi az első találkozóhoz hasonlóan a 3-4-1-2-ről átállt a 4-3-3-es taktikai rendszerre, és jóval veszélyesebb lett a vendégek játéka. Főleg azután, hogy Kalmár váltotta Davist, aki csak egy hete kezdte el a felkészülést.

Egyórányi játék után Bayo óriási védelmi hiba után egyedül tört kapura, de Buliszkerába lőtte a labdát. Le a kalappal a 150 fős DAC-tábor előtt, amely túlharsogta az 5800 hazai drukkert. Nem ment a játék Ljubicicnek, akit Vida Máté váltott fel.

Parádés DAC-hajrá

A meccs hajrájában elkeseredetten rohamozott a DAC, Vida Kristopher lövését Buliszkeria szögletre öklözte. A grúzok sorozatos időhúzásokkal igyekeztek megállítani a vendégeket, de nem sikerült. Ugyanis a 86. percben egyenlített a DAC: Herc beadását követően Bayo szorongatott helyzetben a hálóba fejelt – 1:1. A gól után folytatódott a DAC-fölény, Hercet az egyik hazai védő indította, a 19 éves középpályás lövése túljutott a kapuson, de az egyik hátvéd a gólvonalról mentett. Úgy tűnt, hosszabbításra kerül sor, amikor a 94. percben Kalmár ívelt szabadrúgása után Bayo a bal felső sarokba fejelt – 1:2. Ezzel el is dőlt a továbbjutás sorsa. Az elefántcsontparti csatár örömében kifutott a DAC-szurkolókhoz, akik hatalmas ünneplésbe kezdtek.

Ami az egyéni teljesítményeket illeti, Macej kapus hibátlanul védett, Huk és Šatka is megbízhatóan játszott a védelem tengelyében, Záhumenskýnek viszont voltak megingásai. Koštrna bátran játszott szélsőként és a szünet után jobbhátvédként is. Ljubicic ezúttal halványabb volt a megszokottnál, Herc viszont fáradhatatlannak bizonyult. Davis jól focizott, ameddig bírta, látszott, hogy a vb után csak a napokban csatlakozott a csapathoz. Vida Kristopher sokat mozgott, és csatárként nagyobb hasznára volt az együttesnek. Pačinda nem játszott csúcsformában, de derekasan küzdött. Bayo volt a meccs hőse, igaz, hogy két ziccert elpuskázott, de pazar felhőfejeseivel eldöntötte a meccset a 21 éves gólerős támadó. Kalmár beállása után feljavult a DAC, sorsdöntő gólpasszt adott Bayónak. Vida Máté és Tretyakov is aktívan szállt be cserejátékosként.

Rossi boldog búcsúja

„A meccs elején lassúak voltunk, a hazaiak nyomás alá helyeztek bennünket, sok pontrúgásuk volt. Az első félidőben megérdemelten álltunk vesztésre. A fordulást követően már az történt, amit elképzeltem, kisebb hibákkal. Mindenünket otthagytunk a pályán: a lábunkat, a szívünket, az eszünket. Bayo volt a nyerőember, aki néha a könnyű helyzeteket elrontja, a bonyolultabbakat pedig belövi. Ez most is így történt – értékelte a mérkőzést a DAC-tól búcsúzó Marco Rossi. – Mindenki büszke lehet erre a klubra, erre a csapatra. Sokszor akár agresszívnek és keménynek tűnhetek, de igazából érzékeny típus vagyok. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen fantasztikus győzelemmel tudtam lezárni a dunaszerdahelyi pályafutásomat. Éreztem, hogy mindenki mögöttem és a csapatom mögött áll. Távozom ugyan Magyarországra, amelyre második otthonomként tekintek, de vissza fogok járni a DAC meccseire. Nagyon örülök az ünneplő szurkolóink láttán. Boldog vagyok, hogy így adhatom át a csapatot az utódomnak, akinek nagyon sok sikert kívánok. Meggyőződésem, hogy ezzel a gárdával ő is nagy sikerek elérésére lesz képes.”

„A szünetig nagyon jól játszottunk, utána viszont idegesek lettünk, és alapvető hibákat követtünk el. Nem róhatok fel semmit a játékosaimnak, a tapasztalatlanságunk döntött ”– jelentette ki Kahi Kacsarava, a Dinamo Tbiliszi szakvezetője.

A Minszk következik

Az EL-selejtező második körében a fehérorosz Dinamo Miszk lesz a DAC ellenfele, az első meccsre csütörtökön este (21.00) a MOL Arénában kerül sor. Ezt megelőzően, vasárnap (19.00) a Fortuna Liga első fordulójában a Podbrezová otthonában lép pályára a sárga-kék együttes, immár az új vezetőedző, a német Peter Hyballa irányításával.