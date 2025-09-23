Csallóközi rangadó a kupában, Bősön a DAC

A csallóközi foci két meghatározó klubja rövid időn belül több szempontból is duplázni fog. A két csapat ugyanilyen felállásban két éve is találkozott egymással a kupában. Akkor a szerdahelyiek 5:1-re tudtak nyerni ellenfelük otthonában. Ami pedig még pikánsabbá teszi ezt a találkozót, hogy a bősiek a hétvégén a sárga-kékek tartalékcsapatával, a DAC Juniorral találkoztak a bajnokságban, és 3:2-re nyerni tudtak. Ha pedig ez nem lenne elég, a Bős keretében több dunaszerdahelyi nevelésű játékost is találunk.

„Nincs elvárásunk a csapat felé, ugyanúgy egy fociünnepként szeretnénk megélni a mérkőzést, mint tettük azt két éve is. Persze gólt szeretnénk lőni most is, ha összejönne a múltkori egy után a kettő, még jobb lenne. Egy kicsit így megnehezíthetnénk az ellenfelünk dolgát. A B csapatukat is nehezen múltuk felül a hétvégén.

Pontosan tudjuk, hogy kik néznek majd velünk szembe a pályán, ráadásul mi is nagyon örülünk annak, hogy a DAC újra jó formában van.

Sajnáljuk, hogy nem tudták megfogni a Slovant, hiszen benne volt az is a szombati meccsben. Persze a labda gömbölyű, a Manchester Unitednél is láthattuk, hogy bármi megtörténhet a kupában, de reálisan kell nézni az erőviszonyokat, a földön kell maradnunk. Reméljük, nem lesz sérülés egyik oldalon sem és a közönség mindkét csapat játékát élvezettel nézi majd” – nyilatkozta lapunkak a bősiek klubmenedzsere, Kovács Zsolt.

A sportvezetővel hétfőn beszéltünk, amikor már az utolsó ülőjegyek vártak gazdára, de kiemelte, hogy a mérkőzés előtt állójegyet bárki tud majd venni, így élőben is megnézheti a szomszédvárak csatáját. A bősiek ráadásul, ahogy 2023-ban, most is a kultúrházban vendégelik majd meg az ellenfél csapatát és szakmai stábját, így a lefújás után baráti hangulatban kezdődhet meg a harmadik félidő.