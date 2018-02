Csak egy maradhat: a legjobbak csatájával folytatódik a BL

A Juventus–Tottenham Hotspur és az FC Basel–Manchester City összecsapásokkal folytatódik a 2017/2018-as Bajnokok Ligája-sorozat. A csoportkörök egy sor rekordot hoztak, míg a nyolcaddöntőkben találunk akár döntőnek is beillő párosításokat. De kik érhetnek oda a legjobbak közé?

A 2017–2018-as Bajnokok Ligája csoportköre gólrekordot hozott: a 32 csapat hat forduló alatt összesen 306 gólt szerzett, amivel megdőlt a 2000–2001-es idényben felállított csúcs. Tizenhét évvel ezelőtt, 2000 őszén az első csoportkörben 32 csapat hat forduló alatt 292 gólig jutott. A 2017 őszi 306-os góltermés mérkőzésenkénti 3.19-es átlagot jelent. A PSG (25 gól) és a Liverpool (23) egyaránt megdöntötte a korábbi BL-gólcsúcsot, amelyet a Borussia Dortmund 21 találattal tartott. Cristiano Ronaldo lett a BL-történet első játékosa, aki mind a hat csoportmérkőzésén betalált.

„Azt hiszem, az ECA (Európai Klubszövetség) és az UEFA is a versenysorozatok evolúciójában érdekelt. A stagnálás visszafejlődést jelent” – mondta ki 2016 februárjában Karl-Heinz Rummenigge, igaz, nem minden célzatosság nélkül. Az ECA ugyanis az európai szövetségen belüli hatalmi vákuumot kihasználva „átnyomta” a végrehajtó bizottságon, hogy a topligák négy-négy fix helyet kapjanak 2018-tól fogva a Bajnokok Ligája főtábláján, ami azt jelenti, hogy még tovább nyílik majd az olló a kis- és a nagycsapatok között. A kérdés már csak az, hogy mindez érdekli-e a szurkolókat, és a válasz erre a kérdésre rendszerint az, hogy nem. A BL mindig is elitklub volt, és egyre inkább az is lesz. Ez viszont azzal is jár, hogy a nyolcad- vagy negyeddöntők során tényleg a világ legjobbjait láthatjuk egymás ellen, valós tét és teher mellett.

Basel–Manchester City

A Basel eseménydús átigazolási piacon van túl, hiszen távozott a klubtól két meghatározó játékos: Manuel Akanji (Borussia Dortmund) és Renato Steffen (Wolfsburg). Ugyanakkor visszatért a klubhoz Valentin Stocker (Hertha Berlin) és Fabian Frei (Mainz), a mester, Raphael Wicky pedig állítja: „a csapat magasabb minőséget képvisel, mint 2017-ben tette.”

A Basel minőséget képvisel az európai másodvonalban, de Pep Guardiola Manchester City-je ellen vélhetően nem sok esélye lesz. Leginkább talán azért, mert a csapat kedvenc szisztémája, a 3-4-3-as felállás életveszélyesnek tűnik az angol támadószekció ellen. A Basel egyébként sincs hozzászokva, hogy kibekkelje a meccseit, más választása viszont aligha van a labdabirtoklásra törő City ellen. További problémát jelent majd, hogy a Basel egyik csapatrésze sem igazán gyors, így a kontráikban sem bízhatnak túlzottan, az pedig kérdés, meddig állja a védelem a rohamokat, még ha a sérült Leroy Sané nem is lesz pályán a vendégeknél.

Focitipp-jóslat: továbbjutó a Man­chester City

Szoboszlai villogott az ifi BL-ben Az ifi labdarúgó Bajnokok Ligájában (hivatalos nevén UEFA Youth League, azaz UEFA Ifjúsági Liga) a címvédő Red Bull Salzburg 5–2-re legyőzte a Sporting CP-t, így bejutott a nyolcaddöntőbe. Az osztrák együttes sikerében főszerepet játszott a már a felnőtt csapatnál is számításba vett Szoboszlai Dominik: a meccset végigjátszó magyar középpályás három gólpasszt osztott ki, majd a ráadásban ő maga is betalált.

Juventus–Tottenham

A csoportmeccsek során a Totten­­ham legyőzte a Real Madridot és a Borussia Dortmundot is, ám rögtön tegyük hozzá, mindkét topklub komoly krízisen megy keresztül. Ráadásul az a Juventus lesz az angolok ellenfele, amely az elmúlt tíz mérkőzésén mindössze egyetlen gólt kapott, és egyetlen pontot sem vesztett. Massimiliano Allegrinek mostanra sikerült megoldania a Leonardo Bonucci távozásával járó nehézségeket, Chiellini mellett Medhi Benatia lett a védelem új vezére. Az olaszoknak azonban komoly hiányzói lesznek: várhatóan sem Paulo Dybala, sem Blaise Matuidi nem játszik majd sérülés miatt. Emellett nagy kérdés, hogy Gonzalo Higuaín végre tud-e bizonyítani az egyenes kieséses szakaszban, vagy a remekül játszó Harry Kane villan-e majd? Az angoloknál is van ok az aggodalomra: Dele Alli gyenge formában futballozik.

Focitipp-jóslat: továbbjutó a Juventus

Real Madrid–Paris Saint-Germain

Az ilyen estékről álmodhatott a PSG katari menedzsmentje, amikor megvásárolta a klubot. Adrien Rabiot remekül játszik a Juventushoz távozó Blaise Matuidi posztján, míg a fiatal argentin válogatott Giovani Lo Celso szinte berobbant a csapatba a sérült Thiago Motta helyén. Neymar és Edinson Cavani ontják a gólokat, még ha kívülről úgy is tűnik, sok a botrány a csapat körül. A Real Madrid viszont árnyéka önmagának: amíg elöl elmaradnak a gólok, addig hátul sebezhető a védelem, ráadásul a középen jól teljesítő Nacho lesz majd várhatóan a jobbhátvéd Dani Carvajal eltiltása miatt. Ugyanakkor a Real Madrid egész szezonja a BL-től függ, és a királyiak elképesztő tapasztalattal rendelkeznek a sorozatban, így sosem lehet őket leírni. Az utolsó percekig kiélezett lehet a párharc, a hazai visszavágó dönthet a PSG javára.

Focitipp-jóslat: továbbjutó a PSG

Porto–Liverpool

A párosítás egyértelmű favoritja a Liverpool, elsősorban az európai mércével is kiemelkedő Mohamed Szalah, Roberto Firmino, Sadio Mané csatársor miatt. Ugyanakkor Jürgen Klopp csapatának egy nagyon egységes, fizikálisan is erős Porto ellen kell bizonyítani. Sérgio Conceicao csapata 4-4-2-ben, két felfutó védővel (Ricardo és Alex Telles) játszik majd, a gólokért pedig Vincent Aboubakar és Moussa Marega felel. A Liverpool csak akkor nyugodhat meg, ha Vir­gil van Dijk képes lesz magas szinten irányítani a közismerten ingatag liverpooli védelmet.

Focitipp-jóslat: továbbjutó a Liverpool

Bayern München–Besiktas

A bajor csapatra rá sem lehet ismerni azóta, hogy a szenvedő Carlo Ancelotti helyét átvette Jupp Heynckes. Kinevezése, vagyis október 6. óta csak egyetlen vereséget szenvedett a 72 éves mester, aki vasfegyelmet vezetett be a klubnál, így például minden késő masszív bírságot fizet, az öltözőt pedig maguk a játékosok takarítják. A keze alatt kivirágzott James Rodríguez is. A Besiktas nagy meglepetésre nyerte a G csoportot a Porto, az RB Leipzig és a Monaco előtt, de azóta eladta egyik legjobbját, Cenk Tosunt az Evertonnak. A csapat kulcsemberei: Pepe, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma vagy Ryan Babel már 30 felett járnak.

Focitipp-jóslat: továbbjutó a Bayern München

A BAJNOKOK LIGÁJA MENETRENDJE 2018. február 13. Juventus (olasz)–Tottenham Hotspur (angol) FC Basel (svájci)–Manchester City (angol) 2018. február 14. FC Porto (portugál)–Liverpool (angol) Real Madrid (spanyol)–PSG (francia) 2018. február 20. Chelsea (angol)–FC Barcelona (spanyol) Bayern München (német)–Besiktas (török) 2018. február 21. Sevilla (spanyol)–Manchester United (angol) Sahtar Doneck (ukrán)–AS Roma (olasz) VISSZAVÁGÓK 2018. március 6. Liverpool (angol)–FC Porto (portugál) PSG (francia)–Real Madrid (spanyol) ELSŐ MÉRKŐZÉSEK 2018. március 7. Tottenham Hotspur (angol)–Juventus (olasz) Manchester City (angol)–FC Basel (svájci) 2018. március 13. Manchester United (angol)–Sevilla (spanyol) AS Roma (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) 2018. március 14. FC Barcelona (spanyol)–Chelsea (angol) Besiktas (török)–Bayern München (német)

Chelsea–Barcelona

A sorsoláskor még nagyon kiélezettnek tűnő párharc most már simábbnak látszik. A Barcelona az öt európai topliga egyetlen veretlen csapata, amely Ernesto Valverde keze alatt nagyon kiegyensúlyozottan teljesít, és 4-2-3-1-ben, valamint 4-4-2-es hadrendben is variálható. Philippe Coutinho ugyan nem léphet pályára a BL-ben, de Andrés Iniesta remekül futballozik sérülése után, Luis Suárez is megtalálta magát, Messi pedig még mindig a világ legjobbja. Antonio Conte és csapata egyaránt szenved, előbbi a főnökkel, utóbbi az ellenfelekkel nem bír, Alvaro Morata sérülése óta pedig látványosan nem tud gólt szerezni a csapat.

Focitipp-jóslat: továbbjutó a Barcelona

Sahtar Doneck–AS Roma

A Sahtar úgy jutott tovább egy kőkemény csoportból, hogy mindhárom hazai meccsét megnyerte a Manchester City, a Napoli, illetve a Feyenoord ellen. Ugyanakkor több mint két hónapja nem játszott a csapat tétmeccset, a kapitány Darijo Srna pedig eltiltását tölti majd. Mindkét védelem sebezhető, így döntő lehet, hogy a rómaiak játékban vannak, ugyanakkor aggasztó, hogy Kevin Strootman és Radja Nainggolan formán kívül játszik, Edin Dzeko pedig október óta mindössze három gólt lőtt a bajnokságban. A csapat kapusa, Alisson viszont szenzációsan véd, akár ő is lehet a mérleg nyelve.

Focitipp-jóslat: továbbjutó az AS Roma

Sevilla–Manchester United

A United azzal a reménnyel érkezik majd Spanyolországba, hogy egy jó eredmény esetén négy év után újra ott lehet a legjobb nyolc között a BL-ben. A Sevilla új edzővel, a prosztatarákkal küzdő Eduardo Berizzo helyére érkezett fiatal Vincenzo Montellával veszi fel majd a küzdelmet a minden hájjal megkent José Mourinho ellen, ami nem sok jót ígér. Az olasz edző a 4-2-3-1-es felállást kedveli, de ezzel könnyen elvesztheti a középpályát a United ellen, ráadásul a spanyol védelem is elég ingatag, amit Alexis Sánchez vezetésével kihasználhat az angol csapat.

Focitipp-jóslat: továbbjutó a Manchester United

Hegedűs Henrik