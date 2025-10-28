Csak a madridi csillagok ragyogtak az el Clásicón

Főszerepben a VAR

A mérkőzés az első perctől kezdve hozta, amit kell: volt benne dráma, leleményesség, káosz és vitatkozás.

Mindez egy, már a második percben megítélt büntetővel kezdődött, amikor Lamine Yamal a tizenhatoson belül szabálytalankodott Viníciusszal szemben, Cesar Soto Grado játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott – csakhogy a VAR kirendelte a játékvezetőt, aki az ismétlések megtekintését követően visszavonta az ítéletet. A lelátón persze azonnal felharsantak a Bernabéuban ismerős „Negreira, Negreira!” és a „Korrupt szövetség!” skandálások, utalva arra a vélelmezett botrányra, hogy a Barcelona éveken keresztül megvesztegette a játékvezetőket.

Mintegy 10 perccel később Kylian Mbappé lőtt gólt Arda Güler passzát követően, de a VAR néhány milliméter miatt ezt a találatot is elvette les miatt. De a hazai csapatot nem lehetett megállítani: egy, a védelmet teljesen lenullázó Jude Bellingham-kiugratásból Mbappé egy ravasz, lapos befejezéssel ismét a kapuba talált – és ez már érvényes találat volt.

A Madrid teljesen uralta a mérkőzést, mígnem érvényesült a Barca magas letámadása is, és Güler hibája lehetővé tette a vendégcsapat számára, hogy gólt szerezzen – Fermin Lopez Marcus Rashford lekészítése után lőtt gólt – ez volt egyébként az első el Clásico, amelyen mindkét oldalon játszott angol játékos. Bellingham meg is mutatta magát még a félidő előtt, miután Éder Militao fejese után közelről a kapuba lőtt.

A szünet után újabb VAR-akció következett: Eric Garcia kezezése után született büntető, de Mbappé próbálkozásánál Wojciech Szczesny zseniális védést mutatott be. Azt várhattuk volna, hogy ez a momentum majd segít a Barcelonának visszajönni a mérkőzésbe, de nem így történt, elég kiábrándító teljesítményt láthattunk Hansi Flick csapatától – még ha a német menedzser a lelátón töltötte is eltiltását.