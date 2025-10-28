Kylian Mbappé mindössze a harmadik játékos, aki zsinórban négy el Clásicón is gólt szerzett, korábban ez csak Ronaldinho Gaúchónak és Cristiano Ronaldónak sikerült
Csak a madridi csillagok ragyogtak az el Clásicón
Ahogy az az előzmények ismeretében várható volt, a lendületben lévő Real Madrid az idény első el Clásicóján 2–1-re megverte a sérülésektől sújtott, edzőjét is nélkülőző Barcelonát.
Érdekesség, hogy Xabi Alonso az elmúlt húsz év legfiatalabb kezdőcsapatát rakta össze az el Clásicókat tekintve. Sérüléséből felépülve visszatért Dean Huijsen, míg hiába került be szintén sérülése után a keretbe Daniel Carvajal és Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde került a jobbhátvédposztra.
A támadósorban természetesen ott volt Kylian Mbappé, Vinícius Júnior és Jude Bellingham is. A katalánoknál nem volt meglepetés a kezdőt illetően, sokan bajlódnak sérüléssel, de többek között Lamine Yamallal, Marcus Rashforddal és Pedrivel így is bombaerős együttest küldhetett pályára Hans-Dieter Flick. A német szakember eltiltás miatt csak a lelátón ült, helyette segítője, Marcus Sorg meccselt a Santiago Bernabéu Stadionban.
Főszerepben a VAR
A mérkőzés az első perctől kezdve hozta, amit kell: volt benne dráma, leleményesség, káosz és vitatkozás.
Mindez egy, már a második percben megítélt büntetővel kezdődött, amikor Lamine Yamal a tizenhatoson belül szabálytalankodott Viníciusszal szemben, Cesar Soto Grado játékvezető pedig a büntetőpontra mutatott – csakhogy a VAR kirendelte a játékvezetőt, aki az ismétlések megtekintését követően visszavonta az ítéletet. A lelátón persze azonnal felharsantak a Bernabéuban ismerős „Negreira, Negreira!” és a „Korrupt szövetség!” skandálások, utalva arra a vélelmezett botrányra, hogy a Barcelona éveken keresztül megvesztegette a játékvezetőket.
Mintegy 10 perccel később Kylian Mbappé lőtt gólt Arda Güler passzát követően, de a VAR néhány milliméter miatt ezt a találatot is elvette les miatt. De a hazai csapatot nem lehetett megállítani: egy, a védelmet teljesen lenullázó Jude Bellingham-kiugratásból Mbappé egy ravasz, lapos befejezéssel ismét a kapuba talált – és ez már érvényes találat volt.
A Madrid teljesen uralta a mérkőzést, mígnem érvényesült a Barca magas letámadása is, és Güler hibája lehetővé tette a vendégcsapat számára, hogy gólt szerezzen – Fermin Lopez Marcus Rashford lekészítése után lőtt gólt – ez volt egyébként az első el Clásico, amelyen mindkét oldalon játszott angol játékos. Bellingham meg is mutatta magát még a félidő előtt, miután Éder Militao fejese után közelről a kapuba lőtt.
A szünet után újabb VAR-akció következett: Eric Garcia kezezése után született büntető, de Mbappé próbálkozásánál Wojciech Szczesny zseniális védést mutatott be. Azt várhattuk volna, hogy ez a momentum majd segít a Barcelonának visszajönni a mérkőzésbe, de nem így történt, elég kiábrándító teljesítményt láthattunk Hansi Flick csapatától – még ha a német menedzser a lelátón töltötte is eltiltását.
A már megszokott Vinícius-balhé
A meccs végére is maradtak balhés jelenetek. Xabi Alonso vezetőedző alig 20 perccel a mérkőzés vége előtt lecserélte a brazil támadót, amit a játékos nagyon nehezen viselt. Bár honfitársával, Rodrygóval még lepacsizott, utána edzőjét és csapattársait figyelmen kívül hagyva dühösen az öltözőbe viharzott, miközben a távozásáról szövegelt. A DAZN streamingszolgáltató felvételein tisztán hallható, ahogy Vinícius azt kiabálja:
„Mindig csak én! Mester, mindig én! Miért mindig én? Távozok, elhagyom a csapatot! Jobb, ha elmegyek.”
A brazil légiós a tizedik bajnoki mérkőzésen nyolcadszor volt a kezdőcsapat tagja, és ebből az ötödik alkalommal cserélték le. A mérkőzés után Alonso szót ejtett dühöngő játékosáról is: „Inkább a szép dolgokra koncentrálnék, arra, ami jól ment. Sok mindent jól csináltunk, és Vini fontos része volt ennek, remekül játszott. Természetesen beszélni fogunk a reakciójáról, ez egészen biztos. De ezt házon belül fogjuk elrendezni” – zárta szavait a baszk szakember, aki fortyogó játékosának az oldalvonal mellett csak annyit mondott:
„Ugyan, hagyd ezt már, Vini!”
Emellett Pedrit a hosszabbításban kiállították egy második sárga lapos szabálytalanságért, ezt követően komoly összetűzésbe keveredett a két kispad, és a madridi cserekapus, Andrij Lunyin piros lapot is kapott a kakaskodásért. A lényeg azonban nem változott, Xabi Alonso csapata öt pontra növelte előnyét a Barcával szemben.
Yamal túl sokat beszél
Érthetően csalódottan nyilatkozott a vereség után Marcus Sorg, az FC Barcelona másodedzője. Az eltiltott vezető, Hansi Flick távollétében meccselő és nyilatkozó 59 éves szakember szerint csapata minden téren alulmaradt vetélytársával szemben, amely megérdemelte a győzelmet.
„Több hibát követtünk el, mint amennyit szoktunk. Pocsékul védekeztünk és a támadásainkban sem volt meg az átütőerő ahhoz, hogy több helyzetet alakítsunk ki”
– értékelt röviden Sorg a Diário Asnak.
Az edző arról is beszélt, hogy a katalánok tinisztárja, Lamine Yamal miért volt sokkal haloványabb a tőle megszokottnál.
„Nem volt könnyű dolga, de azt beszéltük meg, hogy a második félidőben keresse az 1 az 1 elleni szituációkat. Sokszor védekeztek rajta kettő az egy ellen, és megakadályozták, hogy betörjön a tizenhatosba. Sérülésből jött vissza, kell neki a rutin, a meccsterhelés. Ez normális. Tizennyolc éves, időt kell neki adni. Az ellenfelek mindent bevetnek vele szemben, hogy meg tudják állítani. Keményebben kell dolgoznunk, hogy kihozzuk belőle a legjobbat” – vélekedett Sorg.
Az eset előzménye az volt, hogy a mérkőzés előtt Yamal azon élcelődött egy Gerard Piqué által szervezett médiaeseményen, hogy a madridiak „csak nyafogni és csalni tudnak”, majd a mérkőzés előestéjén az Instagramon fotókat posztolt dühös madridi szurkolókról, akik neki mutogattak, miután gólt szerzett a Bernabéuban a tavalyi La Liga-mérkőzésen.
Nem csoda, hogy amikor a meccs lefújása után Yamal kezet akart fogni Dani Carvajallal, a Real Madrid kapitánya ezt elutasította – noha a két spanyol játékos csapattárs a válogatottban, sőt a tavalyi Európa-bajnoki győzelem során a jobb szélen együtt játszottak, és a jövő nyári világbajnokságon is ezt kellene tenniük.
Carvajal kézfogás helyett csak üzent a 18 éves válogatott csapattársának:
„Sokat beszélsz, túl sokat, miközben keveset mutatsz”
– mondta a Real csapatkapitánya, és ebben most igaza volt: Yamal helyett Bellingham és Mbappé képviselte a világszínvonalat ezen az el Clásicón.
Spanyol lapok jelentették a hírt, miszerint 64 éves korában elhunyt a Valencia legendás kapusa, José Manuel Ochotorena. Halálát egy betegség okozta, amely az elmúlt hónapokban jelentősen korlátozta szakmai tevékenységét és nyilvános szerepléseit.
Ochotorena 1982-ben a Real Madrid színeiben debütált a spanyol élvonalban. Bár Paco Buyo árnyékában nem tudott igazán kiteljesedni, a „blancókkal” három La Liga-címet és két UEFA-kupát nyert. 1988-ban a Valenciához igazolt, ahol második szezonjában elnyerte a Zamora-trófeát, amelyet a legkevesebb gólt kapó kapusnak ítélnek oda. Ochotorena a 90-es évek első felében védte a „denevérek” kapuját. Tagja volt a spanyol válogatottnak az 1990-es olaszországi világbajnokságon, Andoni Zubizarreta és Juan Carlos Ablanedo mellett.
A Valencia színeiben 113 mérkőzésen lépett pályára, majd 1992-ben a Teneriféhez igazolt, pályafutását pedig a Logronésben fejezte be. Labdarúgó-pályafutása befejezése után szeretett klubjában, a Valenciában lett kapusedző, majd később a spanyol válogatottnál is betöltötte ezt a posztot. 2004-ben csatlakozott Rafa Benítez stábjához a Liverpoolnál, mielőtt ismét visszatért volna a Valenciához. A spanyol válogatott kapusedzőjeként világ- és Európa-bajnok lett. Ochotorena halála miatt a Real Madrid és a Valencia is hivatalos közleményben fejezte ki részvétét, a két csapat a La Liga következő fordulójában találkozik.
