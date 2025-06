Cristiano Ronaldo: a korom ellenére az éhség megmaradt

A fináléban Portugália 2–2-es döntetlen után tizenegyesekkel múlta felül az Európa-bajnok és címvédő és a spanyol válogatottat. Ronaldo a tizenegyespárbaj során már nem volt a pályán, ám a rendes játékidőben ő szerezte a portugálok második egyenlítő gólját, így a 221. válogatott meccsén ez volt a 138. találata, mindkettő világcsúcsnak számít.

„Ameddig lehet, szeretnék a válogatottal maradni. Boldog vagyok, mert ez olyasvalami, amit ez a generáció megérdemel: játszani Spanyolország, a világ legjobb válogatottja ellen és nyerni, ez egy különleges pillanat” – fogalmazott Ronaldo, aki hozzáfűzte, ez a siker lehetőséget ad számukra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjenek el.

„A korom ellenére a sikeréhség megmaradt. Nem gondolok az éveimre, csak élvezek minden pillanatot”

– emelte ki. Kitért arra is, hogy a saját góljainál sokkal fontosabb számára, hogy a nemzeti csapat jól teljesítsen, márpedig a portugál válogatott harcos mentalitással kétszer is egyenlített, a tizenegyeseknél pedig megvolt az a szerencsefaktor is, amiből a játékosok magabiztosságot meríthetnek a jövőben.