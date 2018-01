Coutinho nélkül gázolta el a Manchester Cityt a Liverpool

Véget ért a Manchester City 30 meccs óta tartó veretlenségi sorozata a Premier League-ben.

Az angol Premier League 23. fordulójának vasárnapi rangadóján a listavezető Manchester City a Liverpool otthonába látogatott. A játéknapot megelőzően Pep Guardiola csapata még nem kapott ki, az Anfielden viszont kis híján nagyon beleszaladt a késbe, ugyanis a Liverpool már 4–1-re is vezetett, ahonnan az utolsó percekben sikerült 4–3-ra visszakapaszkodni a vendégeknek. A City bajnoki elsőségét továbbra sem veszélyezteti semmi, de veretlenül már biztosan nem lesz bajnok a PL-ben, vagyis tovább él az Arsenal-legenda a 2003/2004-es szezonból.

A Pool a második félidőben egészen csodálatos tíz perccel küldte padlóra a Cityt, három gól mellett két kapufát is lőtt a csapat. Persze Jürgen Klopp csapata megmutatta másik, igencsak jellemző arcát is: a meccs végén bemutatott könnyelműségek, óriási védelmi hibák kis híján oda vezettek, hogy kiegyenlített a Manchester City. De csak kis híján, a liverpooli győzelem pedig két dolgot jelentett.

Az egyik, hogy Jürgen Klopp ötödik sikerét aratta Pep Guardiola felett – nincs még egy olyan menedzser, aki ennyi alkalommal le tudta volna győzni a spanyol szakembert. A másik, hogy véget ért a City 2017. április 5. óta tartó, 30 mérkőzést számláló bajnoki veretlenségi sorozata (a csapat utoljára a Chelsea otthonában szenvedett bajnoki meccsen vereséget, akkor 2–1-re kapott ki.)

Kinek mit jelent a Coutinho-ügylet?

Mindemellett – bár mindkét oldalon hemzsegnek a sztárok – a mérkőzés körítése mégsem igazán róluk, hanem a Barcelonához távozó Philippe Coutinhóról szólt, hiszen csak az előttünk álló időszak dönti majd el, miért érheti meg eladni a Liverpoolnak a legnagyobb sztárját, illetve hogy miért érhet meg a Barcelonának 120 millió eurót.

Bár a Barcelona toronymagasan vezeti a spanyol bajnoki táblázatot, a nagy képet tekintve nem lehet felhőtlenül boldog a vezetőség: a 2013/2014-es szezon óta nem volt ilyen alacsony a csapat gólátlaga. Akkor egyszerűen oldották meg a helyzetet: 75 millió fontért leigazolták Luis Suárezt a Liverpooltól. A recept most sem különbözik nagyon: ezúttal a brazil válogatott Philippe Coutinho érkezett – szintén a Liverpooltól.

Iniesta csak örül Coutinho érkezésének Miután a Barcelona szerződtette a 25 éves brazil sztárt, rögtön megindultak a találgatások, hogy Ernesto Valverde vezetőedző vajon hogy alakítja át a csapatát úgy, hogy megtalálja benne Philippe Coutinho helyét. Posztjukat, képességeiket tekintve nem sok kérdés lehet: egyértelmű, hogy a brazilt Andrés Iniesta utódjának szánják. A 33 esztendős legenda ezzel kapcsolatban elárulta, nem tart attól, hogy Coutinho érkezésével veszélybe kerülne a pozíciója. „A Barca játékosa vagyok, mindig is azt vallottam, hogy ebben az egyesületben csak a legjobbak szerepelhetnek. Coutinho az egyik legjobb, fiatal, kivételes és veleszületett tehetsége van, ez pedig az a klub, amely lehetővé teszi számára, hogy még tovább fejlődjön – vélekedett Iniesta az Onda Cerónak. – Nem lesz játékos, aki arra késztessen engem, hogy távozzak vagy visszavonuljak. Az, hogy harminchárom éves vagyok, nem tényező. Coutinho azért jött, hogy jobbá tegye a csapatot. Boldog vagyok, mert a posztján ő az egyik legjobb, rengeteg dolog van, amit kedvelünk benne. Gyors és technikás, aki nagyon jól alkalmazkodik, mindkét lábbal ügyes, a befejezéseknél is megbízható, vala­mint a helyzetkialakításban is villog. Megfelelő környezetet talált ahhoz, hogy fejlődjön. Az pedig, hogy a Barcelona mennyit fizetett érte, egy teljesen más dolog. A piac dönti el, mennyit ér valaki, nekünk az őrületen túl boldognak kell lennünk, hogy most már minket erősít.”

A miértre leginkább a Barca kezdőcsapatának és kulcsembereinek életkora a válasz. Lionel Messi 2016 szeptembere óta ugyan 60 pontot jegyzett a kanadai tabellán a bajnokságban – többet, mint bárki az öt európai topligában –, mögötte pedig Luis Suárez áll 53-mal, mindketten a 31. születésnapjuk felé közelítenek. Nem kell sporttudományi szakértőnek lenni, hogy felismerjük: fizikálisan túl vannak karrierjük csúcsán, és ha a szemünket egyelőre be is tudják csapni, az eszünket sajnos nem.

A zeniten innen és túl

Különösen nem a 34-hez közelítő Andrés Iniesta esetében, akinek bár élvezet nézni a játékát, a gólokhoz való direkt hozzájárulása csekély: 2016 szeptembere óta egy gól mellett három gólpasszal vette ki a részét a sikerekből. Ugyanennyi idő alatt Coutinho 20 bajnoki gól mellé 13 gólpasszt is kiosztott. Igaz, Coutinho közelebb játszik az ellenfél kapujához, mint Iniesta, sokszor kimondottan a támadóharmadban kapja a labdát, de mivel Ernesto Valverde alatt a védekezés sziklaszilárd lett – olyannyira, hogy a topligákban a Barcelona az egyetlen veretlen csapat Európában –, ezt nemcsak hogy el kell bírnia a csapatnak, de egyenesen előnyt kell belőle kovácsolni. Coutinho mellett szól az is, hogy egy az egyben sokkal inkább képes megverni ellenfelét, mint Iniesta, és ami a legfőbb erénye: még mindig csak 25 éves, karrierje legjobbja még előtte áll. Ugyanakkor nehéz számszakilag igazolni, hogy Philippe Coutinho közvetlenül a világelitbe tartozik. Ha például megnézzük a 90 percre lebontott gól-gólpassz mutatóját, akkor azt látjuk, hogy a brazil mutatója 0,88 gól vagy gólpassz/90 perc a Premier League 2016/2017-es szezonjának kezdete óta, amivel a 31. helyet foglalja el az európai topligákban (1. keret). A listát természetesen Messi vezeti 1,42-vel, a második helyet Kylian Mbappé foglalja el, de 1,06-tal a 14. helyen álló Mohamed Szalah is jócskán megelőzi Coutinhót. Vagyis a számokat tekintve Coutinho igencsak jó játékos, klasszis játékos, de nem extra klasszis – különösen, ha hozzávesszük, hogy közvetlenül mögötte a Kínából kiszuperált Paulinho áll a listán – derül ki a Guardian cikkéből.

A számok nem hazudnak?

Persze nemcsak a gólokhoz való közvetlen hozzájárulás a fontos, hanem az is, hogy valaki hány lehetőséget, helyzetet tud kialakítani a társak számára. Az elmúlt 18 hónapban Coutinho meccsenkénti átlaga 2,81 – ezzel a 22. helyet foglalja el a vonatkozó európai rangsorban (2. keret), miközben Cesc Fàbregas (4,2), Mesut Özil (3,38), Kevin de Bruyne (3,25) de még Christian Eriksen (2,93) is (messze) megelőzi.

EDZŐI NYILATKOZATOK Jürgen Klopp: „Egy olyan meccset játszottunk, ami nem hagyott nyitott kérdéseket afelől, hogy miért a futball a világ legnépszerűbb játéka. Ez maga volt a labdarúgás. Így néz ki, amikor két csapat remekül ötvözi a technikai tudását a harcos, győzelemre törő mentalitásával. 4–1-nél biztosra vettem, hogy nem az lesz a végeredmény, a City bárhonnan képes felállni, ugyanakkor úgy gondolom, megérdemelten szereztük meg a győzelmet. Pep Guardiola: „Gratulálok a Liverpoolnak a győzelméhez. Tudtuk előre, hogy nagyon nehéz lesz az Anfielden futballozni Jürgen Klopp agresszív Liverpoolja ellen, de próbáltunk kombinálni és a saját játékunkat játszani. Ugyanezt tették a hazaiak is, és ezúttal nekik sikerült ez jobban.

Mutatóikat tekintve a liverpooli csodás kvartett (Coutinho, Firmino, Mané, Szalah) mind a négy tagja a világ 50 legjobb játékosa között van. Mondhatjuk, hogy közülük Coutinho a legjobb, legértékesebb, de ha Jürgen Klopp és/vagy a tulajdonosi kör szemszögéből vizsgáljuk a dolgot, már nem biztos, hogy ez igaz. Mert amíg a piacon a fiatal brazil válogatott árazható a legjobban, addig a gyakorlatban őt tudja a legkönnyebben helyettesíteni a Pool: a nyáron biztosan érkezik a 22 éves Naby Keita a Red Bull Leipzigtől, miközben Alex Oxlade-Chamberlain vagy Adam Lallana is képes Coutinho posztján játszani, miközben Szalah vagy Mané sokkal nehezebben helyettesíthető.

Hegedűs Henrik