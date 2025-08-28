Chris Froome edzésbaleset után kórházba került

A cyclinguptodate sportági szakoldal a L'Equipe-re hivatkozva kiemelte: a 40 esztendős brit bringás Saint-Raphaël közelében edzett a franciaországi Côte d’Azur térségében, amikor egy autó elütötte. Froome-ot mentőhelikopterrel a touloni kórházba szállították. A beszámoló alapján eszméleténél volt, sérüléseire és azok súlyosságára azonban nem tért ki.

Csapata, az Israel-Premier Tech közleményében már azt írta: más kerékpáros vagy jármű nem volt érintett a balesetben. Froome állapota stabil és nem szenvedett fejsérülést, ugyanakkor a vizsgálatok légmellet, öt törött bordát és ágyéki csigolyatörést mutattak ki, ezért Froome csütörtökön (ma) délután műtéten esik át.

Froome a négy Tour-győzelme mellett a Vuelta a Espanán kétszer, a Giro d'Italián egyszer diadalmaskodott, időfutamban világbajnoki és kétszeres olimpiai bronzérmes. 2019-ben súlyos edzésbalesetet szenvedett, azóta nem tudta elérni korábbi csúcsformáját.