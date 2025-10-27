Challenge Cup nélkül, de hat magyar fiatallal – rajtol a komáromi röpisek új idénye

Vasárnap este Myjaván kezdődött meg az extraligás szezon a Duna-partiak számára (0:3). Az erdőhátiakkal a felkészülés során is találkoztak a komáromiak, akik a Belatti Kupán bevallottan nem akarták felfedni előttük minden kártyájukat a 3:0-ás vereségük alkalmával.

„A kupanegyeddöntőben is velük találkozunk majd november elején, nem akartuk, hogy teljesen fel tudjanak belőlünk készülni

– árulta el lapunknak Sánta János, a VK UJS Spartak saját nevelésű játékosa, még a hétvégi bajnoki vereség előtt. –