A komáromi röplabdázók a bécsi felkészülési tornán (Fotó: UJS Spartak Komárno)
Challenge Cup nélkül, de hat magyar fiatallal – rajtol a komáromi röpisek új idénye
A bajnoki ezüstérmes komáromi férfi-röplabdacsapat saját nevelésű játékosával, Sánta Jánossal beszélgettünk az extraligás rajt előtt.
Vasárnap este Myjaván kezdődött meg az extraligás szezon a Duna-partiak számára (0:3). Az erdőhátiakkal a felkészülés során is találkoztak a komáromiak, akik a Belatti Kupán bevallottan nem akarták felfedni előttük minden kártyájukat a 3:0-ás vereségük alkalmával.
„A kupanegyeddöntőben is velük találkozunk majd november elején, nem akartuk, hogy teljesen fel tudjanak belőlünk készülni
– árulta el lapunknak Sánta János, a VK UJS Spartak saját nevelésű játékosa, még a hétvégi bajnoki vereség előtt. –
Ezzel együtt is a második helyen végeztünk a hazai tornán. Új elemként jártunk Ausztriában, de megmérkőztünk a budapesti MAFC-vel és a VKP-ről Slovanra átkeresztelt pozsonyiakkal is.”
Mlynarčík nélkül
Maga a felkészülés a szokásosnál majdnem egy hónappal későbbre tolódott a vb miatt. S mivel több komáromi röplabdázó is szerepelt közben a válogatottban Eb-selejtezőkön, a teljes keret csak szeptembertől dolgozott együtt.
Az egészen más szervezést igénylő időszakban az egyik legkomolyabb feladat az volt František Ogurčák vezetőedző számára, hogy a fővárosba igazolt Peter Mlynarčík nélkül alakítsa ki csapata játékát.
„Érdekes volt belekóstolni már a felkészülési meccsen is abba, milyen ellene játszani. Neki is új a környezet sok év után, és még nem is tudott a Slovannál annyira villogni, mint nálunk. Abból a szempontból jó is lehet a dolog, hogy megváltozhat a játékunk szervezése, egy új stílust adhat a röplabdánknak az új felállás, nem mindig rajta keresztül fog futni minden támadás, mint az előző idényben”
– magyarázta Sánta.
Bármi lehet a top 4-ben
Rajta kívül számos más, saját nevelésű magyar játékos van ott – immár szokásosan – a komáromiak extraligás keretében: Forró Balázs, Pati-Nagy Simon, Pfeiferlik Lajos, Liška Ádám György és Liška Ákos Bence. Az új igazolásokkal együtt (Michal Zeman, Samuel Goč és a cseh Ivo Hulpach) mindenképpen a top 4-et célozza meg a tavalyi ezüstérmes.
„Ott már minden nyitott lesz, az adott forma és a taktika dönt majd. A Nitra és a bajnok Slovan is erősített, a Myjava pedig mindig veszélyes. Egy kicsit sajnáljuk, hogy idén nem indulunk európai kupában, mert az mindig adott egy plusz lendületet és motivációt az idény elején. De a klub anyagi helyzete ezt most nem tette lehetővé
– jegyezte meg Sánta, aki a mostani tanévben már a diplomamunkáját fogja írni a pozsonyi Testnevelési Egyetemen. –
Kevesebb lesz a tantárgyam, remélem, a több, röplabdára fordítható idő a jobb formámban is meg fog mutatkozni.”
