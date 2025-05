Calzona ismét számít Bénesre, de behívott három abszolút újoncot is

A szlovák válogatott mindkét találkozóját idegenben játssza: június 7-én Herakliónban mérkőzének meg Görögországgal, majd három nappal később, június 10-én semleges pályán, Debrecenben Izrael lesz az ellenfelük, zárt kapuk mellett.

Ahogy az olasz szakember kapitánysága alatt megszokhattuk, Calzona ezúttal is számít Bénes Lászlóra, az Union Berlin középpályására, és a keretnek tagjai a legnagyobb nevek is – az év focistájának választott Stanislav Lobotka például annak ellenére is, hogy nem teljesen egészséges.

Túl van egy sérülésen, de egyre javul az állapota. Meglátjuk, hogy fogja magát érezni a gyülekezőn, ennek fényében döntünk majd a további szerepléséről

– mondta Calzona, hozzátéve, Lukáš Haraslín esetében is sok a kérdőjel, az ő egészségi állapota rosszabbnak tűnik jelenleg.

Calzona három újoncot hívott be, mindannyiuk nevezése komoly meglepetés: Tadeáš Hájovský és Adrián Fiala is annak a Trenčínnek a játékosai, amely csak osztályozón tudta megőrizni élvonalbeli tagságát. Mellettük az ostravai Erik Prekop is először öltheti magára a címeres mezt.

Felkészülési meccsek várnak ránk, de teljes komolysággal kell hozzájuk állnunk, hiszen utánuk a vb-selejtezők indulnak. 5-6 napon keresztül dolgozhatunk együtt, szeretném megnézni, lehet-e rájuk számítani a válogatottban

– magyarázta Calzona. Ugyanakkor hozzátette, az U21-es hazai Eb-re készülő csapatot nem akarta megzavarni, ezért közülük nem hívott be senkit.

Az 56 éves szakember elmondta, nem várhatnak tovább a fiatalítással, Montenegró után a szlovák válogatottnak a második legmagasabb az átlagéletkora Európában.

Kevés 2000 utáni születésű játékosunk van, pedig legalább a csapat felét kellene, hogy alkossák. A görögöknek például kilenc ilyen focistájuk van, a 2006-os és 2007-es évjárat is képviselve van a keretükben

– tette hozzá Calzona.