Carlos Alcarazé a legnagyobb bevétel a teniszezők között

A „közös vagyon” 16 százalékos növekedést jelent a tavalyi 246 millió dolláros összbevételhez képest.

A legújabb listát a spanyol Carlos Alcaraz vezeti 48,3 millió dollárral, őt a jelenlegi férfi világranglista-vezető olasz Jannik Sinner követi (47,3 millió dollár), míg a harmadik helyet női teniszező, az amerikai Coco Gauff foglalja el (37,2 millió dollár), megelőzve a szerb Novak Djokovicot (29,6 millió dollár) és az aktuális női világelsőt, a fehérorosz Arina Szabalenkát (27,4 millió dollár).

A Forbes a lajstrom kapcsán megjegyezte, hogy a mostani összeg közel sem éri el a teniszezők 2020-ban felállított 10-es rekordját, amely 343 millió dollárt tett ki.