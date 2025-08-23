Sport

Carlos Alcarazé a legnagyobb bevétel a teniszezők között

Carlos Alcaraz
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A világ tíz legjobban fizetett teniszezője együttesen becslések szerint 285 millió dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban sportteljesítményének és a pályán kívüli bevételeinek köszönhetően – írta az amerikai Forbes magazin legfrissebb összeállításában.

A „közös vagyon” 16 százalékos növekedést jelent a tavalyi 246 millió dolláros összbevételhez képest.

A legújabb listát a spanyol Carlos Alcaraz vezeti 48,3 millió dollárral, őt a jelenlegi férfi világranglista-vezető olasz Jannik Sinner követi (47,3 millió dollár), míg a harmadik helyet női teniszező, az amerikai Coco Gauff foglalja el (37,2 millió dollár), megelőzve a szerb Novak Djokovicot (29,6 millió dollár) és az aktuális női világelsőt, a fehérorosz Arina Szabalenkát (27,4 millió dollár).

A Forbes a lajstrom kapcsán megjegyezte, hogy a mostani összeg közel sem éri el a teniszezők 2020-ban felállított 10-es rekordját, amely 343 millió dollárt tett ki.

Carlos Alcaraz
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?