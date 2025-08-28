Calzona kritikus hangulatban hirdetett keretet, de Bénes klubváltását megérti

Francesco Calzona kritikus és bőbeszédű sajtótájékoztatót tartott
Francesco Calzona, a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Németország és a Luxemburg elleni vb-selejtezőkre.
Calzona keretében egyetlen újoncot találni: Tomáš Bobček, a Lechia Gdansk 23 éves támadója 6 meccs/5 gólos mérleggel kezdte a szezont, ezzel kiérdemelte a meghívót.
Az olasz tréner nevezettjei között ott van meglepetésre Norbert Gyömbér és Peter Pekarík, akik május óta nem játszottak mérkőzést, utóbbi ráadásul klub nélküli.
Pekarík posztja az érkezésem óta problémás, és még mindig keressük a megoldást. A szlovák közeg nem nevelt ki olyan játékost, aki helyettesíteni tudná. Például olyat sem látok, aki néhány év múlva pótolni tudná Stanislav Lobotkát
– magyarázta a tréner a döntéseit, majd kritikus hangot ütött meg azzal kapcsolatban, hogy a fiatalabb korosztályból az elmúlt két évben csak négy játékos (Suslov, Sauer, Mesík, Rigo) tudott stabil kerettag maradni.
Calzona ismét behívta Bénes Lászlót, aki a nyáron az Union Berlinből kölcsönben a Kayserisporba igazolt.
Bénes keveset játszott Németországban, a török liga viszont színvonalas, évről évre egyre erősebb
– fűzte hozzá a doborgazi játékos klubváltásához.
Duda és Bero sérüléssel bajlódva érkezett a csapathoz, nincs kizárva, hogy nekik idő előtt el kell hagyniuk a tábort, Denis Vavro (Wolfsburg) és Tomáš Suslov (Verona) pedig hosszú időre kidőlt. „Több játékosunk játszik másodosztályban és vannak, akik elhagyták a legerősebb ligákat. Ezért is vagyok nagyon mérges, ha kidől egy kulcsjátékosomˮ – folytatta kritikus hangulatban az olasz szakvezető, és ezzel még nem fejezte be...
Az U21-es Eb-n jól szerepelt a válogatottunk, de ez nem volt elég ahhoz, hogy erősebb ligákba igazoljanak. Azóta egyetlen előremutató, fejlődést jelentő átigazolás sem történt. Csak Mário Sauré volt ilyen, de ő még a torna előtt megegyezett a Toulouse-zal. Mi a megoldás?
– tette fel a kérdést Calzona, hozzátéve, hogy akár ő a kapitány, akár nem, ez egy releváns kérdés, és hogy most jött el az idő, amikor Szlovákiának valamiféle változásra van szüksége.
A szlovák válogatott kerete
Kapusok: Martin Dúbravka (Burnley), Marek Rodák (al-Ettifák), Dominik Takáč (Slovan)
Védők: Peter Pekarík (klub nélküli), Norbert Gyömbér (al-Hulud), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Milan Škriniar (Fenerbahce), Adam Obert (Cagliari), Ivan Mesík (Heracles), Tomáš Nemčík (Rosenborg), Dávid Hancko (Atlético Madrid)
Középpályások: Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovský (Genk), Ondrej Duda (al-Ettifák), Bénes László (Kayserispor), Matúš Bero (Bochum), Tomáš Rigo (Ostrava), Tadeáš Hájovský (Trenčín)
Támadók: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (Rosenborg), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Ľubomír Tupta (AEL Larissza), David Strelec (Slovan), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (Lechia Gdansk), Samuel Mráz (Servette)
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.