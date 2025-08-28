Calzona kritikus hangulatban hirdetett keretet, de Bénes klubváltását megérti

Calzona ismét behívta Bénes Lászlót, aki a nyáron az Union Berlinből kölcsönben a Kayserisporba igazolt.

Bénes keveset játszott Németországban, a török liga viszont színvonalas, évről évre egyre erősebb

– fűzte hozzá a doborgazi játékos klubváltásához.

Duda és Bero sérüléssel bajlódva érkezett a csapathoz, nincs kizárva, hogy nekik idő előtt el kell hagyniuk a tábort, Denis Vavro (Wolfsburg) és Tomáš Suslov (Verona) pedig hosszú időre kidőlt. „Több játékosunk játszik másodosztályban és vannak, akik elhagyták a legerősebb ligákat. Ezért is vagyok nagyon mérges, ha kidől egy kulcsjátékosomˮ – folytatta kritikus hangulatban az olasz szakvezető, és ezzel még nem fejezte be...

Az U21-es Eb-n jól szerepelt a válogatottunk, de ez nem volt elég ahhoz, hogy erősebb ligákba igazoljanak. Azóta egyetlen előremutató, fejlődést jelentő átigazolás sem történt. Csak Mário Sauré volt ilyen, de ő még a torna előtt megegyezett a Toulouse-zal. Mi a megoldás?

– tette fel a kérdést Calzona, hozzátéve, hogy akár ő a kapitány, akár nem, ez egy releváns kérdés, és hogy most jött el az idő, amikor Szlovákiának valamiféle változásra van szüksége.