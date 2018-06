Büntetés vár a szaúdiakra, amiért csúnyán lebőgtek a nyitómeccsen

Az egyik szemünk sír, a másik nevet az oroszországi labdarúgó-világbajnokság nyitómeccsét látva. Az oroszok gólgazdag mérkőzésen, 5:0-ra legyőzték Szaúd-Arábia válogatottját, a sok gól ellenére azonban a találkozó színvonal leginkább egy baráti sörmeccshez hasonlított.

Az első 10 perc irama jó volt, az oroszok úgy léptek pályára, ahogy egy házigazdának illik a nyitómeccsen, nekirontottak az ellenfélnek. Aztán az első megilletődöttség után a szaúdiak is magukhoz tértek, támadásokat is vezettek. De mindez csak a 11. percig tartott, amikor Gazinszkij megszerezte a vezetést az oroszoknak. A szaúdiakat teljesen összetörte a gól, a csapat támadójátéka teljesen impotenssé vált, a védekezésük pedig csak egy fokkal volt jobb. Ennek fényében az 5:0-s zakó teljesen megérdemelt. A szaúdiak ezzel egy negatív csúcsot is beállítottak, a világbajnokságok történetében övék lett a legnagyobb arányú vereség egy nyitómeccsen. Emellett ez volt a szaúdiak második legnagyobb arányú veresége, a 2002-es világbajnokságon a németektől kaptak ki 8:0-ra, szintén az első mérkőzésükön. A negatív rekordok érthetően nem dobták fel sem a szaúdi válogatott edzőjét, sem a futballszövetség elnökét.

Juan Antonio Pizzi szövetségi kapitány elsősorban abban látta a súlyos vereség okát, hogy játékosai nem azt csinálták, amit terveztek. „Nem láttam sok meglepetést az orosz válogatott játékában, de mégsem tudtunk ehhez alkalmazkodni. Ennél sokkal jobban is tudunk futballozni” – mondta az argentin kapitány.

- CTK/AP-felvétel

A szaúdi futballszövetség elnöke, Adel Izzat sokkal keményebben fogalmazott: „Ez az eredmény teljességgel elfogadhatatlan, mert egyáltalán nem tükrözi a felkészültségünk valódi szintjét. Több játékosra is büntetés vár, többek közt Abdullah Al-Majuf kapusra, a csatár Mohammad al-Szahlavira és Oszama Havszavi védőre.” A megnevezett játékosok fegyelmi bírságot kapnak.

Az oroszoknál már sokkal kellemesebb rekordok születtek, mint például az, hogy a Dzagojev helyére beálló Cserisev, aki a 2. és 4. gólt lőtte, a vb-k történetének első cserejátékosa, aki nyitómérkőzésen gólt lőtt. Sőt, mellette Dzjuba is beköszönt, azaz a vb-k történetében először két olyan játékos is gólt szerzett, aki nem volt ott a kezdő tizenegyben. Az oroszok egyetlenegyszer nyertek ennél nagyobb arányban vb-meccsen, az 1986-os mexikói tornán, amikor Magyarországot győzték le 6:0-ra.

Nem csoda hát, hogy Vlagyimir Putyin telefonon gratulált Sztanyiszlav Csercseszovnak, az oroszok edzőjének a meccs utáni sajtótájékoztató előtt. Ezt az edző vidáman el is újságolta, aztán viszont már az Egyiptom elleni meccsről beszélt: „Megnézzük majd az egyiptomiakat, akikkel legközelebb játszunk, és igyekszünk jól felkészülni ellenük. Akár játszik Mohamed Szalah, akár nem, ez egy tiszteletet parancsolóan erős együttes.” (mgy)