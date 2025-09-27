Bundesliga – Továbbra is százszázalékos a Bayern München

A hazaiaknál Harry Kane duplázott, ezzel ebben az évszázadban ő érte el leggyorsabban a száz gólt új csapatában. Az angol válogatott kapitánya 104. fellépésén érte el ezt a számot, az eddigi rekordot Cristiano Ronaldo (Real Madrid) és Erling Haaland (Manchester City) tartotta 105-tel.

A bajorok ezzel továbbra is százszázalékosak a Bundesligában.