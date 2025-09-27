A címvédő és listavezető Bayern München hazai pályán 4-0-ra nyert a Werder Bremen ellen a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának péntek esti zárómérkőzésén.
Bundesliga – Továbbra is százszázalékos a Bayern München
A hazaiaknál Harry Kane duplázott, ezzel ebben az évszázadban ő érte el leggyorsabban a száz gólt új csapatában. Az angol válogatott kapitánya 104. fellépésén érte el ezt a számot, az eddigi rekordot Cristiano Ronaldo (Real Madrid) és Erling Haaland (Manchester City) tartotta 105-tel.
A bajorok ezzel továbbra is százszázalékosak a Bundesligában.
Bayern München-Werder Bremen 4-0 (2-0)
szombaton játsszák:
Heidenheim-FC Augsburg 15.30
FSV Mainz-Borussia Dortmund 15.30
St. Pauli-Bayer Leverkusen 15.30
VfL Wolfsburg-RB Leipzig 15.30
Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt 18.30
vasárnap játsszák:
SC Freiburg-TSG Hoffenheim 15.30
1. FC Köln-VfB Stuttgart 17.30
Union Berlin-Hamburger SV 19.30
