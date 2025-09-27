Sport

Bundesliga – Továbbra is százszázalékos a Bayern München

bayern
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A címvédő és listavezető Bayern München hazai pályán 4-0-ra nyert a Werder Bremen ellen a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának péntek esti zárómérkőzésén.

A hazaiaknál Harry Kane duplázott, ezzel ebben az évszázadban ő érte el leggyorsabban a száz gólt új csapatában. Az angol válogatott kapitánya 104. fellépésén érte el ezt a számot, az eddigi rekordot Cristiano Ronaldo (Real Madrid) és Erling Haaland (Manchester City) tartotta 105-tel.

A bajorok ezzel továbbra is százszázalékosak a Bundesligában.

Bundesliga, 5. forduló:

Bayern München-Werder Bremen 4-0 (2-0)

szombaton játsszák:

Heidenheim-FC Augsburg 15.30

FSV Mainz-Borussia Dortmund 15.30

St. Pauli-Bayer Leverkusen 15.30

VfL Wolfsburg-RB Leipzig 15.30

Borussia Mönchengladbach-Eintracht Frankfurt 18.30

vasárnap játsszák:

SC Freiburg-TSG Hoffenheim 15.30

1. FC Köln-VfB Stuttgart 17.30

Union Berlin-Hamburger SV 19.30

Bundesliga
Bayern München
