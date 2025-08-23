A Schäfer Andrással felálló Union Berlin hazai pályán egy góllal legyőzte a kupacímvédő VfB Stuttgartot a német labdarúgó-bajnokság első fordulójának szombati játéknapján.
Bundesliga – Schäferék legyőzték a kupacímvédő Stuttgartot
A magyar válogatott 26 éves középpályása végigjátszotta a találkozót, melyet Ilyas Ansah két góljával nyert meg 2–1-re a fővárosi együttes.
A Wolfsburg – melyben Dárdai Bence a kispadon ült – idegenben győzött 3–1-re a Heidenheim ellen.
A tavaly bajnok, legutóbb ezüstérmes Bayer Leverkusen – melynek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a Bundesligában a Xabi Alonsót váltó holland Erik ten Hag – odahaza meglepetésre 2–1-re kikapott a Hoffenheimtől.
