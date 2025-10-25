Sport

Bundesliga – Schäferék egygólos vereséget szenvedtek Brémában

A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin 1-0-ra kikapott Brémában a Werder vendégeként a német labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A fővárosiak 26 éves magyar válogatott futballistája a padon kezdte a találkozót és csereként mintegy félóra játéklehetőséget kapott.

Bundesliga, 8. forduló:

Werder Bremen-Union Berlin 1-0 (0-0)

szombaton játsszák:

Borussia Mönchengladbach-Bayern München 15.30

Eintracht Frankfurt-St. Pauli 15.30

FC Augsburg-RB Leipzig 15.30

TSG Hoffenheim-Heidenheim 15.30

Hamburger SV-VfL Wolfsburg 15.30

Borussia Dortmund-1. FC Köln 18.30

vasárnap játsszák:

Bayer Leverkusen-SC Freiburg 15.30

VfB Stuttgart-FSV Mainz 17.30

