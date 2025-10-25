A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin 1-0-ra kikapott Brémában a Werder vendégeként a német labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.
Bundesliga – Schäferék egygólos vereséget szenvedtek Brémában
A fővárosiak 26 éves magyar válogatott futballistája a padon kezdte a találkozót és csereként mintegy félóra játéklehetőséget kapott.
Bundesliga, 8. forduló:
Werder Bremen-Union Berlin 1-0 (0-0)
szombaton játsszák:
Borussia Mönchengladbach-Bayern München 15.30
Eintracht Frankfurt-St. Pauli 15.30
FC Augsburg-RB Leipzig 15.30
TSG Hoffenheim-Heidenheim 15.30
Hamburger SV-VfL Wolfsburg 15.30
Borussia Dortmund-1. FC Köln 18.30
vasárnap játsszák:
Bayer Leverkusen-SC Freiburg 15.30
VfB Stuttgart-FSV Mainz 17.30
