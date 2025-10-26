Sport

Bundesliga – Nehezen győzte le a Dortmund a vendég Kölnt

Bundesliga – Nehezen győzte le a Dortmund a vendég Kölnt
MTI

A végig nagy fölényben futballozó Borussia Dortmund Maximilian Beier 96. percben szerzett góljával 1–0-ra győzte le a vendég Kölnt a német labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

