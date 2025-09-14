Fotó: Facebook/SV Werder Bremen
Bundesliga – Mönchengladbachban aratta első győzelmét a Werder
A Werder Bremen 4–0-ra győzött vasárnap a Borussia Mönchengladbach vendégeként a német labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában, ezzel idénybeli első győzelmét aratta az élvonalban.
