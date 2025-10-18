Sport

Bundesliga – Menetel a Leipzig

TASR/AP-felvétel
MTI

Az RB Leipzig 2–1-re legyőzte a vendég Hamburger SV csapatát a német labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati játéknapján.

A második lipcseiek, akiknél Gulácsi Péter és a Willi Orbán is végigjátszotta a találkozót, immár hat kör óta veretlenek.

A Dárdai Bencét nélkülöző VfL Wolfsburg viszont hazai pályán háromgólos vereséget szenvedett a harmadik helyen álló VfB Stuttgarttól, így sorozatban negyedszer kapott ki és már hat bajnoki találkozó óta nyeretlen. A magyar válogatott középpályás a kispadról nézte végig a meccset.

Bundesliga
RB Leipzig
Hamburger SV
