Az RB Leipzig 2–1-re legyőzte a vendég Hamburger SV csapatát a német labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombati játéknapján.
Bundesliga – Menetel a Leipzig
A második lipcseiek, akiknél Gulácsi Péter és a Willi Orbán is végigjátszotta a találkozót, immár hat kör óta veretlenek.
A Dárdai Bencét nélkülöző VfL Wolfsburg viszont hazai pályán háromgólos vereséget szenvedett a harmadik helyen álló VfB Stuttgarttól, így sorozatban negyedszer kapott ki és már hat bajnoki találkozó óta nyeretlen. A magyar válogatott középpályás a kispadról nézte végig a meccset.
