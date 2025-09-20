Sport

Bundesliga – Harry Kane mesterhármasával nyert a Bayern München

TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Bayern München 4–1-re nyert szombaton délután a Hoffenheim otthonában a német labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában. A címvédő bajoroknál Harry Kane mesterhármast ért el.

Az angol válogatott csatár a második és harmadik találatát tizenegyesből szerezte, s négy bajnokin már nyolcszor volt eredményes, ezzel vezeti a Bundesliga góllövőlistáját.

A Mainz idegenben, az Augsburg ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét úgy, hogy kétgólos vezetésénél emberhátrányba került, de később még kétszer betalált.

Bundesliga
Bayern München
Hoffenheim
