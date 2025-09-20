A Bayern München 4–1-re nyert szombaton délután a Hoffenheim otthonában a német labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában. A címvédő bajoroknál Harry Kane mesterhármast ért el.
Bundesliga – Harry Kane mesterhármasával nyert a Bayern München
Az angol válogatott csatár a második és harmadik találatát tizenegyesből szerezte, s négy bajnokin már nyolcszor volt eredményes, ezzel vezeti a Bundesliga góllövőlistáját.
A Mainz idegenben, az Augsburg ellen szerezte meg idénybeli első győzelmét úgy, hogy kétgólos vezetésénél emberhátrányba került, de később még kétszer betalált.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 09.19.
Bundesliga – Először kapott ki az újonc St. Pauli
2025. 09.13.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.