Bundesliga – Gulácsiék nyertek, Schäferék döntetlent játszottak

TASR/AP-felvétel
MTI

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 3–1-re győzött, míg a Schäfer Andrást kezdőként szerepeltető Union Berlin gól nélküli döntetlent ért el a német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati játéknapján.

A lipcsei együttes a VfB Stuttgartot fogadta és az első félidő végén öngóllal szerzett vezetést, majd a fordulás után gyorsan megduplázta előnyét. A stuttgartiak a második játékrész közepén ugyan szépítettek, de újabb gólt nem tudtak elérni, a hajrában pedig a Leipzig eldöntötte a meccset. A találkozón Gulácsi és Orbán is végig a pályán volt.

Ugyancsak végigjátszotta csapata Freiburg elleni szombati hazai találkozóját Schäfer. Mindkét együttes számos gólhelyzetet alakított ki, de egyik sem tudott betalálni.

Bundesliga
RB Leipzig
