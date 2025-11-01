Bundesliga – Gulácsiék nyertek, Schäferék döntetlent játszottak

A lipcsei együttes a VfB Stuttgartot fogadta és az első félidő végén öngóllal szerzett vezetést, majd a fordulás után gyorsan megduplázta előnyét. A stuttgartiak a második játékrész közepén ugyan szépítettek, de újabb gólt nem tudtak elérni, a hajrában pedig a Leipzig eldöntötte a meccset. A találkozón Gulácsi és Orbán is végig a pályán volt.

Ugyancsak végigjátszotta csapata Freiburg elleni szombati hazai találkozóját Schäfer. Mindkét együttes számos gólhelyzetet alakított ki, de egyik sem tudott betalálni.