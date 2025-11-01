A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 3–1-re győzött, míg a Schäfer Andrást kezdőként szerepeltető Union Berlin gól nélküli döntetlent ért el a német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati játéknapján.
Bundesliga – Gulácsiék nyertek, Schäferék döntetlent játszottak
A lipcsei együttes a VfB Stuttgartot fogadta és az első félidő végén öngóllal szerzett vezetést, majd a fordulás után gyorsan megduplázta előnyét. A stuttgartiak a második játékrész közepén ugyan szépítettek, de újabb gólt nem tudtak elérni, a hajrában pedig a Leipzig eldöntötte a meccset. A találkozón Gulácsi és Orbán is végig a pályán volt.
Ugyancsak végigjátszotta csapata Freiburg elleni szombati hazai találkozóját Schäfer. Mindkét együttes számos gólhelyzetet alakított ki, de egyik sem tudott betalálni.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 10.31.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.