A Borussia Dortmund 1–0-ra nyert az FC Augsburg otthonában a német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.
Bundesliga – Guirassy góljával nyert a Dortmund
A meccs egyetlen gólját a guineai Serhou Guirassy szerezte a 37. percben.
