Bundesliga – Guirassy duplájával győzött otthon a Dortmund

A Borussia Dortmund Serhou Guirassy duplájával 3–0-ra győzött hazai pályán a Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin ellen a német labdarúgó-bajnokság második fordulójának vasárnap késő délutáni mérkőzésén.
A guineai csatár sorozatban hetedik dortmundi bajnokiján szerzett gólt a futballstatisztikákkal foglalkozó Opta X-oldala alapján. A sárga-feketék először győztek a szezonban.
A magyar válogatott középpályás nem lépett pályára a találkozón.
