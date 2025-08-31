A Dárdai Bencét foglalkoztató Vfl Wolfsburg együttese hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az FSV Mainz 05 csapatával a német labdarúgó-bajnokság második fordulójának vasárnapi első mérkőzésen.
Bundesliga – Döntetlen Wolfsburgban
A hazai együttes a mérkőzés 9. percében jutott vezetéshez egy megpattanó lövés révén, amit a mainziak egy videóbírózás után megadott büntetőből egyenlítettek ki a mérkőzés hajrájában. Dárdai Bence nem lépett pályára a találkozón.
