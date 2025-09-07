Illusztrációs felvétel
Bénesék újabb selejtezője és török–spanyol a tévében
Vasárnap újabb játéknap kezdődik a labdarúgó-vb selejtezőcsoportjaiban, de végigizgulhatjuk az olasz F1-es nagydíjat vagy a US Open férfi döntőjét is.
LABDARÚGÁS
18.00 – SPORT 2: Litvánia–Hollandia, vb-selejtező
20.45 – SPORT 1: Luxemburg–Szlovákia, vb-selejtező
20.45 – SPORT 2: Törökország–Spanyolország, vb-selejtező
JÉGKORONG
15.30 – SPORT 2: Bolzano–Hr. Králové, BL
KOSÁRLABDA
17.30 és 20.40 – M4 SPORT, STVR ŠPORT: Férfi Eb, nyolcaddöntők
KÉZILABDA
12.30 – ARENA SPORT 2: Kielce–Gdansk, lengyel bajnokság
18.00 – NOVA SPORT 1: Hamburg–Löwen, Bundesliga
RÖPLABDA
14.30 – STVR ŠPORT: Női Eb, döntő
TENISZ
11.00 és 16.00 – JOJ ŠPORT 1: Strandtenisz, szlovák bajnokság
17.30 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Sevilla
19.30 – EUROSPORT 1: US Open, férfi döntő
ATLÉTIKA
13.00 – M4 SPORT+, JOJ ŠPORT 2: Gold Continental Tour, Peking
KERÉKPÁR
10.50 és 13.05 – EUROSPORT 1: Hegyikerékpár-vb
15.15 – EUROSPORT 1: Vuelta, 15. szakasz
AUTÓSPORT
8.10 – NOVA SPORT 5: F3, Olasz Nagydíj, futam
9.40 – M4 SPORT, NOVA SPORT 5: F2, Olasz Nagydíj, futam
10.45 – NOVA SPORT 6: Moto3, Moto2, MotoGP, Katalán Nagydíj, futamok
11.30 – EUROSPORT 2, NOVA SPORT 5: Porsche Supercup
13.00 – EUROSPORT 2: Motokrossz-vb
15.00 – M4 SPORT, NOVA SPORT 5: F1, Olasz Nagydíj, futam
19.30 – EUROSPORT 2: FIA WEC
21.05 – NOVA SPORT 6: NASCAR
KAJAK-KENU
14.00 – M4 SPORT+, JOJ ŠPORT 1: Maratoni-vb
14.00 – JOJ ŠPORT 1: Vízi szlalom, vk
RÖGBI
13.00 – NOVA SPORT 1: Japán–Spanyolország, női vb
15.45 – NOVA SPORT 1: Új-Zéland–Írország, női vb
19.00 – NOVA SPORT 2: New York–Pittsburgh, NFL
22.00 – NOVA SPORT 1: Green Bay–Detroit, NFL
2.20 (hétfő) – NOVA SPORT 1: Buffalo–Baltimore, NFL
DARTS
13.00 – SPORT 1: Czech Open
ÍJÁSZAT
8.00 – STVR ŠPORT: Vb, Kvandzsu
