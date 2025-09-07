Sport

Bénesék újabb selejtezője és török–spanyol a tévében

sport a tv-ben
Kép: TASR/AP

Illusztrációs felvétel

Orosky Tamás
Orosky Tamás

Vasárnap újabb játéknap kezdődik a labdarúgó-vb selejtezőcsoportjaiban, de végigizgulhatjuk az olasz F1-es nagydíjat vagy a US Open férfi döntőjét is.

LABDARÚGÁS

18.00 – SPORT 2: Litvánia–Hollandia, vb-selejtező

20.45 – SPORT 1: Luxemburg–Szlovákia, vb-selejtező

20.45 – SPORT 2: Törökország–Spanyolország, vb-selejtező

JÉGKORONG

15.30 – SPORT 2: Bolzano–Hr. Králové, BL

KOSÁRLABDA

17.30 és 20.40 – M4 SPORT, STVR ŠPORT: Férfi Eb, nyolcaddöntők

KÉZILABDA

12.30 – ARENA SPORT 2: Kielce–Gdansk, lengyel bajnokság

18.00 – NOVA SPORT 1: Hamburg–Löwen, Bundesliga

RÖPLABDA

14.30 – STVR ŠPORT: Női Eb, döntő

TENISZ

11.00 és 16.00 – JOJ ŠPORT 1: Strandtenisz, szlovák bajnokság

17.30 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Sevilla

19.30 – EUROSPORT 1: US Open, férfi döntő

ATLÉTIKA

13.00 – M4 SPORT+, JOJ ŠPORT 2: Gold Continental Tour, Peking

KERÉKPÁR

10.50 és 13.05 – EUROSPORT 1: Hegyikerékpár-vb

15.15 – EUROSPORT 1: Vuelta, 15. szakasz

AUTÓSPORT

8.10 – NOVA SPORT 5: F3, Olasz Nagydíj, futam

9.40 – M4 SPORT, NOVA SPORT 5: F2, Olasz Nagydíj, futam

10.45 – NOVA SPORT 6: Moto3, Moto2, MotoGP, Katalán Nagydíj, futamok

11.30 – EUROSPORT 2, NOVA SPORT 5: Porsche Supercup

13.00 – EUROSPORT 2: Motokrossz-vb

15.00 – M4 SPORT, NOVA SPORT 5: F1, Olasz Nagydíj, futam

19.30 – EUROSPORT 2: FIA WEC

21.05 – NOVA SPORT 6: NASCAR

KAJAK-KENU

14.00 – M4 SPORT+, JOJ ŠPORT 1: Maratoni-vb

14.00 – JOJ ŠPORT 1: Vízi szlalom, vk

RÖGBI

13.00 – NOVA SPORT 1: Japán–Spanyolország, női vb

15.45 – NOVA SPORT 1: Új-Zéland–Írország, női vb

19.00 – NOVA SPORT 2: New York–Pittsburgh, NFL

22.00 – NOVA SPORT 1: Green Bay–Detroit, NFL

2.20 (hétfő) – NOVA SPORT 1: Buffalo–Baltimore, NFL

DARTS

13.00 – SPORT 1: Czech Open

ÍJÁSZAT

8.00 – STVR ŠPORT: Vb, Kvandzsu

