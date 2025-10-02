Hancko nem akar lemaradni gyermeke születéséről
Bénes ott van a szlovák keretben, Hancko szereplése kérdéses
A szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét az Észak-Írország és a Luxemburg elleni vb-selejtezőkre.
A kerethirdető sajtótájékoztató azzal kezdődött, hogy David Hancko helyzetét tisztázta Francesco Calzona. Az Atlético Madrid belső védőjének felesége gyermeket vár, és már a várandóssága utolsó napjaiban jár, így a futballista jelezte, hogy nem tudja, mikor tud csatlakozni a válogatotthoz, mivel szeretne a családja közelében maradni ebben az időszakban. A szövetségi kapitány elmondta, hogy természetesen a család az első, de szeretnék, ha legalább a mérkőzéseken részt vehetne a játékos.
Ugyanakkor úgy tűnt, nem teljesen elégedett Hancko hozzáállásával, főleg, hogy a védő nem tudott konkrétumot mondani arról, mikor tudna megérkezni az edzőtáborba.
Calzona az előző összetartáshoz képest behívta a Lyonban jól bemutatkozó kapust, Dominik Greifet, a Toulouse-ban szintén biztató formába lendülő Mário Sauert, akinek testvére, a Feyenoordban szereplő Leo sem hiányzik a névsorból. A védelemben szintén van egy új arc, Samuel Kozlovský (Widzew Lodž) személyében, de a Hertha tartalékcsapatában szereplő Peter Pekaríkra is számít az olasz.
A rutinos jobbhátvéd kapcsán újra szóba került, hogy milyen szerepe van a nemzeti csapatban. Calzona kifejtette: továbbra is keresik az ideális jobbhátvédet, most Matúš Kmeť lehet az, aki Pekarík mellett beletanulhat az általa elvártakba.
A szakember kiemelte: számára a legfontosabb, hogy ezen a poszton jól tudjon védekezni az általa kiválasztott játékos.
A török élvonalbeli Kayserisporban 6 meccsen 2 gólt és 1 gólpasszt jegyző Bénes László helye stabilnak mondható a keretben, így most is számít rá a szlovák szakmai stáb, amelyben természetesen ezúttal is Novota János a kapusedző.
A szlovákok október 10-én Belfastban mérkőznének az észak-írekkel, majd három nappal később Nagyszombatban fogadják a luxemburgiakat.
Kapusok: Martin Dúbravka (Burnley), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Lyon)
Védők: Peter Pekarík (Hertha), Norbert Gyömbér (Al-Kholood), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Milan Škriniar (Fenerbahce), Adam Obert (Cagliari), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž), Dávid Hancko (Atlético Madrid)
Középpályás: Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovský (Genk), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Bénes László (Kayserispor), Matúš Bero (Bochum), Tomáš Rigo (Stoke City), Mário Sauer (Toulouse)
Támadók: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (Rosenborg), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (Middlesbrough), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (Lechia Gdansk), Samuel Mráz (Servette)
