Bénes ott van a szlovák keretben, Hancko szereplése kérdéses

A kerethirdető sajtótájékoztató azzal kezdődött, hogy David Hancko helyzetét tisztázta Francesco Calzona. Az Atlético Madrid belső védőjének felesége gyermeket vár, és már a várandóssága utolsó napjaiban jár, így a futballista jelezte, hogy nem tudja, mikor tud csatlakozni a válogatotthoz, mivel szeretne a családja közelében maradni ebben az időszakban. A szövetségi kapitány elmondta, hogy természetesen a család az első, de szeretnék, ha legalább a mérkőzéseken részt vehetne a játékos.

Ugyanakkor úgy tűnt, nem teljesen elégedett Hancko hozzáállásával, főleg, hogy a védő nem tudott konkrétumot mondani arról, mikor tudna megérkezni az edzőtáborba.

Calzona az előző összetartáshoz képest behívta a Lyonban jól bemutatkozó kapust, Dominik Greifet, a Toulouse-ban szintén biztató formába lendülő Mário Sauert, akinek testvére, a Feyenoordban szereplő Leo sem hiányzik a névsorból. A védelemben szintén van egy új arc, Samuel Kozlovský (Widzew Lodž) személyében, de a Hertha tartalékcsapatában szereplő Peter Pekaríkra is számít az olasz.

A rutinos jobbhátvéd kapcsán újra szóba került, hogy milyen szerepe van a nemzeti csapatban. Calzona kifejtette: továbbra is keresik az ideális jobbhátvédet, most Matúš Kmeť lehet az, aki Pekarík mellett beletanulhat az általa elvártakba.

A szakember kiemelte: számára a legfontosabb, hogy ezen a poszton jól tudjon védekezni az általa kiválasztott játékos.

A török élvonalbeli Kayserisporban 6 meccsen 2 gólt és 1 gólpasszt jegyző Bénes László helye stabilnak mondható a keretben, így most is számít rá a szlovák szakmai stáb, amelyben természetesen ezúttal is Novota János a kapusedző.