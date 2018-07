Belga-francia elődöntő lesz, kiestek a brazilok

Kazany | Franciaország után Belgium jutott be másodikként a legjobb négy közé az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, miután a péntek esti, kazanyi negyeddöntőben 2-1-re legyőzte a brazil csapatot.

Az immár 24 meccs óta veretlen belgák 1986 után először, s történetük során másodszor kerültek be az elődöntőbe vb-n. A következő ellenfelük a francia együttes lesz, kedden, Szentpéterváron.

Ezzel egyúttal az is eldőlt, hogy csak európai csapatok szerepelnek majd a legjobb négy között Oroszországban.

Eredmény, negyeddöntő:

Belgium-Brazília 2-1 (2-0)

-------------------------------

Kazany, 42 873 néző, v.: Milorad Mazic (szerb)

gólszerzők: Fernandinho (13., öngól), De Bruyne (31.), illetve Renato Augusto (76.)

sárga lap: Alderweireld (47.), Meunier (71.), illetve Fernandinho (85.), Fagner (90.)



Belgium:

---------

Thibaut Courtois - Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld - Thomas Meunier, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Nacer Chadli (Thomas Vermaelen, 83.) - Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku (Youri Tielemans, 87.), Eden Hazard



Brazília:

--------------

Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Willian (Roberto Firmino, a szünetben), Paulinho (Renato Augusto, 73.), Philippe Coutinho, Fernandinho, Neymar - Gabriel Jesus (Douglas Costa, 58.)

- SITA/AP-felvétel

I. félidő:

----------

13. perc: Chadli szöglete után, Kompany csúsztatása nyomán a menteni igyekvő Fernandinho jobb felkarjára pattant a labda, amely onnan védhetetlenül a hálóba csapódott, öngól (1-0).

31. perc: Lukaku lódult meg nagy léptekkel a saját térfeléről, egy csel után jobbra passzolt De Bruyne-hez, aki 16 méterről, jobbal a jobb alsó sarokba bombázott (2-0).

II. félidő:

-----------

76. perc: Coutinho adott be, s a csereként beállt Renato Augusto két belga védő között felemelkedve, hét méterről a bal alsó sarokba fejelt (2-1).



A belgáknál a japánok elleni nyolcaddöntő két nyerőembere, az akkor csereként beállt Marouane Fellaini és Nacer Chadli is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, s a brazilok hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, a nyolcadik percben Thiago Silva kapufát is elért, többször is zavart volt a védelem, Courtois-nak sok volt a dolga. Ennek fényében teljesen váratlanul jött a belgák vezető gólja, amelytől megváltozott a játék képe. Innentől kezdve az európai csapat többször is kontrából veszélyeztetett, s egy ilyen után megduplázta előnyét. A brazilok - akik a vb korábbi szakaszában mindössze egy gólt kaptak - támadtak, de nem találták a rést a belga védelmen, mindig volt egy fej vagy láb, amely blokkolta a próbálkozásaikat, illetve Courtois is nagyokat védett.

A szünet után beszorította riválisát a brazil csapat, de hiába dolgozott ki helyzeteket, nem volt szerencséje, és egy lehetséges büntető kapcsán a videobíró sem segített rajta. A belgák fegyelmezetten védekeztek, Courtois is mindig a helyén volt, a dél-amerikaiak szövetségi kapitánya, Tite pedig becserélte Firminót és Douglas Costát is, hogy segítsék a támadásokat. A szórványos belga ellentámadások sok veszélyt hordoztak magukban, újabb gól azonban nem született belőlük. Miután Renato Augusto a beállása után három perccel szépített, a brazilok mindent elkövettek az egyenlítésért, ziccereket is kidolgoztak, de nem tudtak élni a lehetőségekkel. Az ellenfél leginkább csak az eredmény tartására törekedett, Neymar lövését pedig a 93. percben Courtois bravúrral szögletre mentette, így maradt a 2-1 a belgák javára.

Az ötszörös világbajnok brazil gárdának 15 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata szakadt most meg.