Bajnokok Ligája – Mbappé-tripla Almatiban, hazai fordítás Bergamóban

TASR/AP-felvétel
MTI

A Real Madrid Kylian Mbappé triplájával magabiztos győzelmet aratott a kazah Kairat Almati otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a második forduló keddi játéknapján.

A királyi gárda francia sztárja büntetőből szerzett vezetést az első félidőben, majd a fordulás után még kétszer volt eredményes. A végén még honfitársa, Eduardo Camavinga és a marokkói Brahim Diaz is betalált, fölényessé téve a vendégek sikerét. A Real két kör után hatpontos, míg a házigazda Kairat továbbra is pont nélkül áll.

A másik kora esti találkozón, Bergamóban sokáig vezetett a Club Brugge, a házigazda Atalanta azonban előbb egy 11-esből egyenlített, majd a 87. percben a győztes gólt is megszerezte. Ez volt az olaszok első sikere az alapszakaszban, s most ugyanúgy hárompontosak, mint a vendég belgák.

Bajnokok Ligája
Real Madrid
Kairat Almati
