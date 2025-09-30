A Real Madrid Kylian Mbappé triplájával magabiztos győzelmet aratott a kazah Kairat Almati otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a második forduló keddi játéknapján.
Bajnokok Ligája – Mbappé-tripla Almatiban, hazai fordítás Bergamóban
A királyi gárda francia sztárja büntetőből szerzett vezetést az első félidőben, majd a fordulás után még kétszer volt eredményes. A végén még honfitársa, Eduardo Camavinga és a marokkói Brahim Diaz is betalált, fölényessé téve a vendégek sikerét. A Real két kör után hatpontos, míg a házigazda Kairat továbbra is pont nélkül áll.
A másik kora esti találkozón, Bergamóban sokáig vezetett a Club Brugge, a házigazda Atalanta azonban előbb egy 11-esből egyenlített, majd a 87. percben a győztes gólt is megszerezte. Ez volt az olaszok első sikere az alapszakaszban, s most ugyanúgy hárompontosak, mint a vendég belgák.
