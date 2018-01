Az olimpián is átélni a varázst

A francia Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron jégtánckettős sorozatban negyedik kontinensbajnoki címét szerezte Moszkvában, több mint 16 ponttal megelőzve a második helyezett hazai Bobrova, Szolovjev duót. A kűr után a négyszeres bajnokok készségesen válaszoltak lapunk kérdéseire.

Úgy tűnik, Európában nincs ellenfelük. Hogyan motiválják magukat az Európa-bajnokság előtt, ahová topfavoritként érkeznek?

Gabriella: Ellenfelektől függetlenül mi mindig saját magunkat akarjuk felülmúlni, ez pedig mindig kihívás.

Az idei rövidprogram témája a latintánc, önök azonban nem tipikusan latin zenét, hanem két Ed Sheeran-számot választottak hozzá. Honnan jött ez az ötlet?

Guillaume: A koreográfusunk, Christopher Dean (olimpiai és négyszeres világbajnok jégtáncos - a szerk. megj.) jött ezzel az ötlettel, ami nekünk is nagyon tetszett. Szeretjük ezt a rövidtáncot, jól érezzük magunkat közben. Ha az emberek meghallják a Shape of You-t, azonnal táncolni támad kedvük, és mi is így vagyunk ezzel. Kicsit módosítanunk kellett a zenén, hogy a szabályoknak megfeleljen, de számunkra mindig izgalmas, hogy valami újjal és szokatlannal álljunk elő, s közben az előírásoknak is megfeleljünk.

Mennyire nehéz a latintáncot a jégre vinni?

Gabriella: Ez nemcsak most nehéz, hanem minden évben. Azok a kötelező táncok, amelyeket bele kell foglalnunk a rövidtáncba, eredetileg mind a parkettre lettek kitalálva, s nekünk ezt kell valahogyan átvinni a jégre. De nagyon érdekes ez a folyamat, amiből mindig sokat tanulunk.

Tavaly egy egy finn együttes, egy kubai énekes és egy izlandi zeneszerző műveiből készült különös egyvelegre futották a kűrjüket, akkor úgy fogalmaztak, ez a kűr önöknek és a nézők számára is kihívás. Azt is mondták, hogy az olimpiai szezonra valami közérthetőbbet fognak választani. Beethoven Holdfény-szonátája közismert és népszerű mű, az idei kűrjüket könnyebben elfogadta a közönség?

Guillaume: Ez egy olyan zene, amely megérinti a nézőket. Minél inkább megismerjük a zene minden egyes mozzanatát, annnál jobban bele tudjuk élni magunkat, és annál jobban érezzük magunkat a jégen. Nincs különösebb története a kűrnek, mert szerintünk ez a zene nem is igényel semmilyen történetet, az emberek teljesen át tudják érezni.

Melyik kűrt szeretik jobban, a tavalyit vagy az ideit?

Gabriella: Nem hiszem, hogy a tavalyi kűr nélkül létrejöhetett volna az idei. Minden egyes programunkból sokat tanulunk, és mindegyiket nagyon különböző módon szeretjük.

Lukácsék újabb egyéni legjobbja A magyar Anna Janovszkaja, Lukács Ádám jégtánckettős a rövid után a kűrben is megjavította idei egyéni legjobbját, és első közös világversenyükön a nagyszerű 14. helyen végeztek. "Boldogok vagyunk, mert sikerült tiszta programot futnunk. Mindenkinek az az álma, hogy versenyről versenyre fejlődjön, nagyon örülünk, hogy nekünk ez most sikerült" - nyilatkozta Lukács Ádám, akinek nagyon jól állt Az operaház fantomja címszerepe. "Nagyon jól el lett találva ez a kűr, passzol mindkettőnk egyéniségéhez, Anna is remekül bele tudja élni magát Christine szerepébe" - tette hozzá Lukács Ádám. Sikerük értékét az is mutatja, hogy több olimpiai kvótás duó is mögöttük zárt. A szlovák Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley duó a 17. helyen végzett. Kűrjüket a Kabaré filmzenéjére futották, s bár jól érezték magukat a jégen, a technikai pontszámukat kicsit kevesellték. "Az átlós lépéssornál elég a fáradtságból fakadó apró pontatlanság, és értékes szinteket lehet vele veszíteni, de a kör alakú lépéssornál nem teljesen értjük, mi volt a gond" - mondta Lukáš Csölley. A szlovák pár számára az Eb volt az utolsó felmérő a pjongcsangi olimpia előtt. (bt)

Mi volt eddig az olimpiai szezon legnagyobb kihívása?

Gabriella: Nem is tudom. Nagyon sikeres szezon volt ez eddig, mindent elértünk, amit el akartunk (a francia pár mindkét GP-versenyét és a Grand Prix-döntőt is megnyerte - a szerk. megj.). Nagyon keményen dolgoztunk, minden múltbéli tapasztalatunkat igyekszünk most hasznosítani. Élvezzük a munkát, a sérülések is elkerültek minket, úgyhogy bízunk benne, ez kitart az olimpiáig.

Izgatottak vagy inkább idegesek az olimpia miatt?

Guillaume: A kettőnek a keveréke. Elég hosszú ez a szezon, de úgy éreztük, hogy egy szempillantás alatt elment. Már alig várjuk, hogy ott legyünk az olimpián, megtapasztaljuk a hangulatot. Ez is gyorsan el fog menni, mert nem sok időt fogunk az olimpiai faluban tölteni. Szóval várjuk már, de természetesen sok stresszel is jár a felkészülés.

Tavaly többször elmondták, sokat profitálnak abból, hogy Montrealban együtt edzenek fő riválisaiakkal, a kanadai Tessa Virtue-val és Scott Moirral, akik az előző szezonban tértek vissza a versenyzéshez. Ahogy közeleg az olimpia, nem nő mégis a feszültség önök között?

Gabriella: Ez nagyon tiszteletteljes közeg, ráadásul nem is vagyunk mindig egyszerre a jégen. Tényleg nagyon jó látni őket, és emberként is kapcsolatba kerülni velük, nemcsak ellenfélként. Egymást sarkalljuk jobb eredményre.

A rajongóik aranyat várnak önöktől az olimpián, és az elmúlt időszak eredményei alapján erre van is esélyük. Milyen konkrét célkitűzéssel utaznak Pjongcsangba?

Guillaume: Ha két kimagasló programot tudunk futni, boldogok leszünk. Nyilván szeretnénk aranyérmesek lenni, de a fő célunk az, hogy kiélvezzük a pillanatot és átéljük a varázst.

Bőd Titanilla, Moszkva