A labdarúgó Slovnaft Cup 3. fordulójában a somorjai STK vendégeskedett Érsekújvárban.
Az érsekújváriak ráijesztettek a II. ligás csallóköziekre, de elmaradt a meglepetés
Deja vu
Régi jó ismerősök találkoztak kedd délután, olyannyira, hogy még a szomorkás időjárás is az egy évvel ezelőttit idézte. Tavaly október elején ugyanis szintén összehozta a sors(olás) az érsekújváriakat és a somorjaiakat, ugyancsak a sorozat 3. fordulójában. Akkor a szeles hidegben a hazai zöld-fehérek a hajrában egyenlítettek az egy osztállyal feljebb szereplő rivális ellen, amelyik így csak a büntetőpárbaj révén tudta érvényesíteni a papírformát.
A csallóköziek ezúttal sem kirobbanó formában érkeztek a kupameccsre, a II. ligában hullámzóan teljesítenek, a hétvégén az éllovas besztercebányaiaktól szenvedtek vereséget. A Slovnaft Cupban a közeli Ímelyen kezdték meg a szereplésüket, az első 45 perc 1:1 után csak a második félidőben nyerték meg a meccset (1:4), légiósaik találataival.
Az érsekújváriak is nehezen hámozták át magukat ellenfeleiken a kupában: a területi bajnokságban szereplő kamocsaiakat csak egyetlen góllal tudták legyőzni, a IV. ligás Bolerázt pedig 2:2 után büntetőpárbajban búcsúztatták.
NB I-es és afrikai focisták
A Tipos III. liga nyugati csoportjának 6. helyén álló gárda legismertebb arca Fótyik Dominik, aki hosszú éveket húzott le a magyar első- és másodosztályban korábban. A fejvédőben játszó csapatkapitány és társai jól megnyomták az első perceket. S bár a tribünről felhangzó, érces „Érik a gól” túlzónak tűnt, a játék képe azt sejtette, mintha az érsekújváriak képviselnék a magasabb osztályú ligát.
Ehhez éppenséggel a külföldi játékosaik is megvoltak: a három afrikai focistát a mellettünk helyet foglaló, hazai utánpótláscsapatok tagjai is csak mezszámuk és életkoruk alapján tudták azonosítani, a neveiekkel meg sem próbálkoztak.
Vezetnek a vendégek
A somorjaiak a félidő derekán vették át a játék irányítását, de komolyabb helyzetek híján inkább az volt feltűnő a részükről, hogy az apróbb elszenvedett faultokat is hatalmas (segély)kiáltással jelezték a bíró felé – a hazai edző, Süttő Marián tajtékzott is a kispad előtt, férfiasabb, fairebb hozzáállást számonkérve az érintetteken.
A nagyon enyhén szitáló eső és borult ég okozta álmosságból a 35. percben rázta fel az STK a csendes nézőket, a saját térfélen történt labdaszerzés után villámgyorsan vezettek végig egy akciót, melynek végén Weber váltotta gólra a kiugratását – 0:1.
Lelkes hazaiak
A szép új vendégöltöző – mely a modern kispadokkal együtt éles kontrasztot alkot a Ganczner László Stadion főlelátójának rozsdás vaskonstrukciójával – alighanem a somorjaiaknak is megtetszett, legalábbis a második féidőre „ott maradtak” fejben a kék-fehérek. Mészáros Ádám a jobb szélen addig kevergetett, míg hátra nem tudta adni lövésre a labdát, Domján Márk pedig kilőtte a hosszú sarkot – 1:1.
Az érsekújváriak lendületbe jöttek, ziccerük és veszélyes lövéseik is voltak, többször is nagy tapsra „kényszerítették” a közel 300 nézőt.
A II. ligás tapasztalat aztán ismét megmutatkozott az STK oldalán: csakúgy, mint az első gólnál, a 78. percben is azonnal büntették az érsekújváriak labdavesztését, a csereként beállt Oscar szépen tekert az alsó sarokba 16 méterről – 1:2. A vendégek győzelmét és továbbjutását a 84. percben Pavúk biztosította be – 1:3.
S ahogy azt a topligás tévéközvetítésekben látjuk, ezt követően többen megindultak hazafele a lelátókról. Aki maradt, az azonban kis tapssal jutalmazta a lelkes hazaiakat.
A Slovnaft Cup legjobb 32 csapat közé a somorjai STK jutott be.
