Az érsekújváriak ráijesztettek a II. ligás csallóköziekre, de elmaradt a meglepetés

Deja vu

Régi jó ismerősök találkoztak kedd délután, olyannyira, hogy még a szomorkás időjárás is az egy évvel ezelőttit idézte. Tavaly október elején ugyanis szintén összehozta a sors(olás) az érsekújváriakat és a somorjaiakat, ugyancsak a sorozat 3. fordulójában. Akkor a szeles hidegben a hazai zöld-fehérek a hajrában egyenlítettek az egy osztállyal feljebb szereplő rivális ellen, amelyik így csak a büntetőpárbaj révén tudta érvényesíteni a papírformát.

A csallóköziek ezúttal sem kirobbanó formában érkeztek a kupameccsre, a II. ligában hullámzóan teljesítenek, a hétvégén az éllovas besztercebányaiaktól szenvedtek vereséget. A Slovnaft Cupban a közeli Ímelyen kezdték meg a szereplésüket, az első 45 perc 1:1 után csak a második félidőben nyerték meg a meccset (1:4), légiósaik találataival.

Az érsekújváriak is nehezen hámozták át magukat ellenfeleiken a kupában: a területi bajnokságban szereplő kamocsaiakat csak egyetlen góllal tudták legyőzni, a IV. ligás Bolerázt pedig 2:2 után büntetőpárbajban búcsúztatták.