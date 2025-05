Az első naptól kezdve érezték – hokivilágbajnok az USA

Érdekesség, hogy a források eltérő módon számolják az amerikai aranyérmek számát. Egyes médiumok a 2025-öst tartják a harmadik amerikai diadalnak, mások szerint viszont ez csak a második volt. Ennek oka az 1960-as téli olimpiai torna, amelyet az USA nyert meg – és ami egyben világbajnokságnak is számított. Annak ellenére, hogy az olimpiai arany mellé vb-aranyat is kaptak az amerikaiak, maga az amerikai szövetség nem ismeri el világbajnoki címként a 60´-as sikert, és úgy veszi, hogy a nemzeti csapat 1933 óta most lett először vb-győztes.