Átugranák a tabellán szombati ellenfelüket a komáromiak
A válogatottszünet után Rózshegyen lép pályára szombaton (15.30) a KFC labdarúgócsapata a Niké Liga 11. fordulójában.
Rendbejöttek a sérültek
A vb-selejtezők miatti szünetet mindkét fél máshogy töltötte ki: a komáromiak lejátszották a Slovnaft Cup-meccsüket a Častkovce ellen (4:0), majd Radványi Miklós vezetőedző a hétvégére három szabadnapot is adott védenceinek, akik közül többen bajlódtak kisebb sérüléssel vagy betegséggel. A rózsahegyiek pedig épp azokban a napokban játszottak egy barátságos meccset, a lengyel másodosztályú Podbeskidzie ellen (2:2).
„Sok volt a hiányzóm a legutóbbi bajnokin, az eperjesiek ellen (0:0), így jól jött a válogatottszünet. A héten már minden játékosom visszaállhatott edzésbe. Föltérképeztük az ellenfelet, akik jó szériát futnak. De az előző idényben is hasonló volt a felállás, akkor is jó sorozatban voltak, de nyerni tudtunk náluk. Most is ez a célunk, szombat estére átugornánk őket a tabellán”
– mondta lapunknak Radványi.
Vendéggyőzelmek
A zsinórban három bajnokit nyerő rózsahegyiek (Trenčín 3:0, Prešov 3:1, Podbrezová 1:0) 10 ponttal állnak a 8. helyen, a KFC kettővel kevesebbet gyűjtve a 11-en. De a hatodik trencséniek is csak 4 ponttal előzik meg őket a mezőny nagyon sűrű, második felében.
„Mi is tudjuk, mire számíthatunk a rózsahegyiektől, és fordítva. Amikor nagyjából egyforma erősségű csapatok találkoznak, nem várhatjuk, hogy bármelyikünk eszetlenül támad majd. Nagyon-nagyon fontos lesz az első gól, bízom benne, hogy mi szerezzük”
– jegyezte meg Radványi.
Érdekesség, hogy az elmúlt szezonban mind a négy egymás elleni mérkőzésükön az aktuális vendégcsapat diadalmaskodott. Azaz Rózsahegyen a Niké Ligában eddig százszázalékosak a komáromiak: márciusban Bayemi 11-es góljával nyertek ott (miközben a hazaiak kihagytak egy büntetőt), 2024 novemberében pedig 3:1-re (a KFC gólszerzői egy öngól mellett Sylvestr és Rudzan voltak).
Ugyanakkor az egyik alkalommal sem Ondřej Smetana irányította a rózsahegyieket, mivel egy kis kitérő erejéig a Slováckóhoz távozott. Azóta a cseh szakember már visszatért a „Ružához”.
„Sok érdekes focistája van a komáromiaknak. Veszélyes a támadó hármasuk, gyorsak az átmeneteik. Igyekeznek kompaktak lenni, jól védekezni. Több erősségük van, ezért is gyűjtögették szorgosan a pontokat az előző idényben és most is. Hazai pályán nem akarunk nekik teret átadni, nyomás alatt akarjuk őket tartani”
– nyilatkozta klubja honlapjának Smetana, aki az utóbbi időben csak csereként számított Tučný Ádámra. A dunaszerdahelyi származású támadó legutóbb azonban győztes gólt szerzett a Podbrezová ellen, így jó eséllyel visszakerülhet a kezdőcsapatba. A keret másik magyar játékosa, Domonkos Kristóf egészségi okok miatt nyár vége óta hiányzik a gárdából.
A szombati találkozón – melyet a Voyo platformján lehet élőben követni – Peter Ziemba fújja majd a sípot, a VAR-szobában Kišš Bálint hoz döntéseket.
