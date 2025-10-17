Átugranák a tabellán szombati ellenfelüket a komáromiak

Vendéggyőzelmek

A zsinórban három bajnokit nyerő rózsahegyiek (Trenčín 3:0, Prešov 3:1, Podbrezová 1:0) 10 ponttal állnak a 8. helyen, a KFC kettővel kevesebbet gyűjtve a 11-en. De a hatodik trencséniek is csak 4 ponttal előzik meg őket a mezőny nagyon sűrű, második felében.

„Mi is tudjuk, mire számíthatunk a rózsahegyiektől, és fordítva. Amikor nagyjából egyforma erősségű csapatok találkoznak, nem várhatjuk, hogy bármelyikünk eszetlenül támad majd. Nagyon-nagyon fontos lesz az első gól, bízom benne, hogy mi szerezzük”

– jegyezte meg Radványi.

Érdekesség, hogy az elmúlt szezonban mind a négy egymás elleni mérkőzésükön az aktuális vendégcsapat diadalmaskodott. Azaz Rózsahegyen a Niké Ligában eddig százszázalékosak a komáromiak: márciusban Bayemi 11-es góljával nyertek ott (miközben a hazaiak kihagytak egy büntetőt), 2024 novemberében pedig 3:1-re (a KFC gólszerzői egy öngól mellett Sylvestr és Rudzan voltak).