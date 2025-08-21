Sport

A zsigárdiak három év után győztek újra Alsószeliben

focilabda
Új Szó képarchívuma
Győri Laura
Alsószeli/Zsigárd |

Zsigárd labdarúgócsapata véget vetett hosszú nyeretlenségi sorozatának, és elhozta a három pontot az alsószeliek otthonából a galántai területi bajnokság VII. ligájának 3. fordulójában (1:4). 

Megtört a rossz sorozat

A vendég zsigárdi együttes számára remekül kezdődött az új idény, a csapat két győzelmével, valamint 10:2-es gólkülönbségének köszönhetően az első helyen áll a bajnokságban. Az alsószeliek elleni vendégjátékuk pedig az elmúlt szezonokkal ellentétben igencsak emlékezetesre sikerült. 

„Már az első percben megszereztük a vezetést, amely kellően megadta a mérkőzés alaphangját. Előnyünket a félidő végén megdupláztuk, ami döntően befolyásolta a végeredményt” 

– nyilatkozta lapunknak a zsigárdiak vezetőedzője és klubelnöke, Tóth Géza. A szakvezető elmondta, hogy csapata végig kézben tartotta a mérkőzést: 

„A játék képe alapján megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot, mivel helyzetkihasználásban és szervezettségben is felül tudtunk kerekedni ellenfelünkön, ezzel pedig megszakadt az alsószeliek elleni rossz szériánk is, mivel az elmúlt három évben egyszer sem sikerült legyőznünk őket.” 

A zsigárdiak az idény további részében is szeretnék állandósítani jó formájukat, amihez a jól működő csapategység lehet a kulcs. 

„Egyértelmű célkitűzésünk az, hogy egyben tudjuk tartani a keret magját, és még több hazai kötődésű játékosnak adjunk lehetőséget a felnőttcsapatban. Azoktól pedig, akik a továbbiakban nem kívánták nálunk folytatni, közös megegyezéssel elköszöntünk” 

– fejtette ki Tóth. 

A zsigárdi csapat a következő körben Feketenyék együttesét fogadja hazai pályán. 

„Folytatva jó szereplésünket és tovább építkezve természetesen győzelmet várok a hétvégén“

 – tette hozzá a zsigárdi tréner. 

Átalakult csapattal

 Alsószeli gárdája újjáalakuló, fiatalos lendülettel indult neki az új szezon kihívásainak. 

„A nyáron sok személyi változás történt, többek között edzőcserén is átesett a csapat, és bízunk abban, hogy az új impulzusok jó hatással lesznek ránk. Legjobb góllövőnk azonban tavaly ősszel sérülést szenvedett a királyréviek ellen, így csatárposzton nehéz helyzetbe kerültünk, és azon leszünk, hogy megtaláljuk a csapatból azt, aki magára tudja vállalni a gólszerzés terhét” 

– mesélte lapunknak Ing Richard Škúci, az alsószeliek klubelnöke. Az újoncokkal teli együttes egyelőre keresi a siker útjára vezető utat. 

„A két csapat közti különbség megmutatkozott a pályán, nálunk sok új és fiatal játékos szerepel, és igyekszünk megtalálni azt a formánkat, amellyel eredményesek tudunk lenni a szezon során. A zsigárdiak okosan játszottak és megérdemelten nyertek, amihez gratulálok nekik”

 – értékelt Škúci. 

Alsószelire a következő fordulóban a vízkeletiek várnak. 

„Az első mérkőzés csalódást keltően alakult számunkra, viszont nem csüggedünk, szeretnénk megszerezni idei első győzelmünket” 

– tette hozzá a szeliek klubelnöke.

régiófoci
Sport

Az egyházkarcsaiak a jobb helyzetkihasználásban, míg a gútaiak a stabilitásban bíznak

Régiósport
régiófoci
Alsószeli
Zsigárd
VII. liga
