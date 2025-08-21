A zsigárdiak három év után győztek újra Alsószeliben

Megtört a rossz sorozat

A vendég zsigárdi együttes számára remekül kezdődött az új idény, a csapat két győzelmével, valamint 10:2-es gólkülönbségének köszönhetően az első helyen áll a bajnokságban. Az alsószeliek elleni vendégjátékuk pedig az elmúlt szezonokkal ellentétben igencsak emlékezetesre sikerült.

„Már az első percben megszereztük a vezetést, amely kellően megadta a mérkőzés alaphangját. Előnyünket a félidő végén megdupláztuk, ami döntően befolyásolta a végeredményt”

– nyilatkozta lapunknak a zsigárdiak vezetőedzője és klubelnöke, Tóth Géza. A szakvezető elmondta, hogy csapata végig kézben tartotta a mérkőzést:

„A játék képe alapján megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot, mivel helyzetkihasználásban és szervezettségben is felül tudtunk kerekedni ellenfelünkön, ezzel pedig megszakadt az alsószeliek elleni rossz szériánk is, mivel az elmúlt három évben egyszer sem sikerült legyőznünk őket.”

A zsigárdiak az idény további részében is szeretnék állandósítani jó formájukat, amihez a jól működő csapategység lehet a kulcs.

„Egyértelmű célkitűzésünk az, hogy egyben tudjuk tartani a keret magját, és még több hazai kötődésű játékosnak adjunk lehetőséget a felnőttcsapatban. Azoktól pedig, akik a továbbiakban nem kívánták nálunk folytatni, közös megegyezéssel elköszöntünk”

– fejtette ki Tóth.

A zsigárdi csapat a következő körben Feketenyék együttesét fogadja hazai pályán.

„Folytatva jó szereplésünket és tovább építkezve természetesen győzelmet várok a hétvégén“

– tette hozzá a zsigárdi tréner.

Átalakult csapattal

Alsószeli gárdája újjáalakuló, fiatalos lendülettel indult neki az új szezon kihívásainak.

„A nyáron sok személyi változás történt, többek között edzőcserén is átesett a csapat, és bízunk abban, hogy az új impulzusok jó hatással lesznek ránk. Legjobb góllövőnk azonban tavaly ősszel sérülést szenvedett a királyréviek ellen, így csatárposzton nehéz helyzetbe kerültünk, és azon leszünk, hogy megtaláljuk a csapatból azt, aki magára tudja vállalni a gólszerzés terhét”

– mesélte lapunknak Ing Richard Škúci, az alsószeliek klubelnöke. Az újoncokkal teli együttes egyelőre keresi a siker útjára vezető utat.

„A két csapat közti különbség megmutatkozott a pályán, nálunk sok új és fiatal játékos szerepel, és igyekszünk megtalálni azt a formánkat, amellyel eredményesek tudunk lenni a szezon során. A zsigárdiak okosan játszottak és megérdemelten nyertek, amihez gratulálok nekik”

– értékelt Škúci.

Alsószelire a következő fordulóban a vízkeletiek várnak.

„Az első mérkőzés csalódást keltően alakult számunkra, viszont nem csüggedünk, szeretnénk megszerezni idei első győzelmünket”

– tette hozzá a szeliek klubelnöke.