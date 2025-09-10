A nádszegiek ráhozták a frászt a Slovanra (Ladislav Kertész felvétele)
A szenzáció küszöbén voltak a nádszegiek, de végül a Slovan hozta a papírformát
A 30. percben még úgy nézett ki a dolog, hogy a nádszegiek országos szenzációt okoznak a Slovan ellen a labdarúgó Slovnaft Cupban, de végül a szlovák címvédő megrázta magát és érvényesítette a papírformát, 4:2-re győzött, továbbjutott a kupában.
Az évszázad mérkőzéseként harangozták be a Slovan vendégszereplését Nádszegen. A klub hatalmas reklámot csinált a meccsnek a közösségi médiában, és bár a találkozó napján az egyre intenzívebb eső szabotálta a különlegesnek ígérkező élményt, de az eső sem szegte a rendezők kedvét. A pályán körös körül rengeteg pavilont állítottak fel, így gyakorlatilag egy majdnem teljesen fedett lelátót alkottak a szurkolók számára, akik bőven több mint ezren voltak.
A hangosbemondóban az ismert magyar szakkomentátor, Egri Viktor hangja szólalt meg, a VIP-ban változatos ételek fogadták az oda jegyet váltókat.
Ami a mérkőzést illeti, természetesen a majdnem teljesen tartalékos felállásban pályára lépő Slovan dajkálta többet a labdát, de az első tizenöt percben nem igazán volt ziccere, slusszpoénként pedig a nádszegi Torres könyörtelenül rástartolt egy labdára, és dörzsölt csatárként a hálóba lőtt.
Ezután mindenki azt várta, hogy a Slovan még inkább rákapcsol, de az ellenkezője történt: Botló futott egy hosszú labdára, átverte Sharanit és 2:0-ra módosította az állást.
Nem lehet ezt másképp megfogalmazni: Nádszegen egy országos szenzációra kezdett esély mutatkozni, és nem túlzás kijelenteni, hogy érett a harmadik gól is: a nádszegiek lelkesen, félelmet nem ismerően mentek előre. A félidő vége felé persze már megtört a lendület és ezt a Slovan kihasználta: az utolsó két percben Yirajang és Kuharevics is betalált, bár utóbbi találata nagy felindulást keltett, az akció során a hazaiak ugyanis egy Weiss-szabálytalanságot (jogosan) és egy lest (feleslegesen) is reklamáltak. Kišš Bálint játékvezetőt néhányan kis híján felfalták uzsonnára, amikor bevonult az öltözőjébe.
Vladimír Weiss vezetőedző eltiltása miatt a kispadtól távol, két méterre tőlünk nézte a mérkőzést, és biztosan öregedett pár évet az első félidő alatt. A legdühösebb a 30. perc környékén volt, amikor odatelefonált a kollégáinak a kispadra, hogy vigyék le a p*csába Sharanit és Oforit, akik pár perccel később így is tettek.
A játékvezető a második félidőt is egy véleményes ítélettel kezdte, szinte a tizenhatos vonalán ítélt szabadrúgást a Slovan javára, amit aztán Tolic a hálóba vágott, pár perccel később Mustafic góljával már 2:4 volt az állás. A mérkőzés feszültségét jelezte, hogy a jobbunkon ülő tizenévesek káromkodását megszólta a balunkon helyet foglaló Vladimír Weiss. A tinik azzal védekeztek, hogy ők pusztán a valóban primitíven viselkedő Slovan-szurkolókra reagálnak, de a Slovan edzője sikeresen csendre intette őket. A szurkolók között is volt egy kis adok-kapok, a Ria, ria, Hungáriára magyargyalázós válasz érkezett. A pályán a nádszegieknek még voltak fellángolásaik, de a Slovan győzelme nem forgott veszélyben.
Ami viszont biztos, hogy egy eső szerdán 45 perc erejéig egy V. ligás csapat a hírnév küszöbén érezhette magát.
