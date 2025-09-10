A szenzáció küszöbén voltak a nádszegiek, de végül a Slovan hozta a papírformát

Az évszázad mérkőzéseként harangozták be a Slovan vendégszereplését Nádszegen. A klub hatalmas reklámot csinált a meccsnek a közösségi médiában, és bár a találkozó napján az egyre intenzívebb eső szabotálta a különlegesnek ígérkező élményt, de az eső sem szegte a rendezők kedvét. A pályán körös körül rengeteg pavilont állítottak fel, így gyakorlatilag egy majdnem teljesen fedett lelátót alkottak a szurkolók számára, akik bőven több mint ezren voltak.

A hangosbemondóban az ismert magyar szakkomentátor, Egri Viktor hangja szólalt meg, a VIP-ban változatos ételek fogadták az oda jegyet váltókat.

Ami a mérkőzést illeti, természetesen a majdnem teljesen tartalékos felállásban pályára lépő Slovan dajkálta többet a labdát, de az első tizenöt percben nem igazán volt ziccere, slusszpoénként pedig a nádszegi Torres könyörtelenül rástartolt egy labdára, és dörzsölt csatárként a hálóba lőtt.

Ezután mindenki azt várta, hogy a Slovan még inkább rákapcsol, de az ellenkezője történt: Botló futott egy hosszú labdára, átverte Sharanit és 2:0-ra módosította az állást.

Nem lehet ezt másképp megfogalmazni: Nádszegen egy országos szenzációra kezdett esély mutatkozni, és nem túlzás kijelenteni, hogy érett a harmadik gól is: a nádszegiek lelkesen, félelmet nem ismerően mentek előre. A félidő vége felé persze már megtört a lendület és ezt a Slovan kihasználta: az utolsó két percben Yirajang és Kuharevics is betalált, bár utóbbi találata nagy felindulást keltett, az akció során a hazaiak ugyanis egy Weiss-szabálytalanságot (jogosan) és egy lest (feleslegesen) is reklamáltak. Kišš Bálint játékvezetőt néhányan kis híján felfalták uzsonnára, amikor bevonult az öltözőjébe.