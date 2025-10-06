Sport

A vágsellyeiek továbbjutottak, a HC DAC búcsúzott az európai porondon

Mendez tesó
Fotó: HC DAC

A vendégeknél ott volt a pályán Patricia Mendez Garcia (8-as mezben), a DAC focicsapatában szereplő Alejandro Mendez nővére is.

EZ2
Elek Zoltán

A női kézilabda Európa-kupa 2. fordulójában a hazai győzelem is kevés volt a dunaszerdahelyi csapatnak a továbbjutáshoz, míg a vágsellyeiek magabiztosan mentek tovább a következő körbe.

A sorozatban, ahol az 1. kör a kevés jelentkező miatt nem került megrendezésre, a 2023/24-es idény győztese, az Atticgo BM Elche látogatott a Csallóközbe. A spanyol csapat hazai pályán tízgólos előnyre tett szert és itt is jól kezdett, az első félidőt követően 12:16-ra vezettek. A szünet után összeszedték magukat a sárga-kékek és remek hajrájuknak köszönhetően 30:24-re győzni tudtak, ám így is maradt az Elche előnyéből.

„A második játékrészben teljesen más mentalitással, sokkal koncentráltabban és nagyobb hittel léptünk pályára. A védekezésünk határozottabb lett, és támadásban is sikerült ritmust váltani. Ennek köszönhetően hat góllal megnyertük a mérkőzést. 

Bár a továbbjutás nem sikerült, a második félidőben mutatott játék biztató a szezon következő szakaszára. Külön szeretném megköszönni a szurkolóinknak a fantasztikus biztatást. 

Végig éreztük a támogatásukat, ami hatalmas erőt adott a lányoknak. Ez a győzelem az övék is” – idézte a klub Facebook-oldala Debre Viktort, a HC DAC vezetőedzőjét. Védencei, akik a MOL Ligában hibátlan teljesítménnyel állnak az élen, legközelebb szombaton hazai pályán a Most csapatával mérkőznek.

A vágsellyeiek semmit nem bíztak a véletlenre

A vágsellyeiek az első meccsen kilencgólos előnyt harcoltak ki a bosnyák Krivaja Zavidovici otthonában, így a visszavágó formalitásnak ígérkezett, és ott sem bíztak semmit a véletlenre: 47:29-re győztek. 

„Semmit sem tudtunk az ellenfélről, ez az első meccsen még érződött, de a visszavágón jobban figyeltünk mindenre” 

– idézi a mynitra.sme.sk oldal a hétgólos Diana Mária Vargovát.

A 3. forduló sorsolását október 7-én tartják, a Duslo a nem kiemelt csapatok közé került, az előző körben erőnyerő Iuventa Michalovce, pedig a kiemeltek között található.

Eredmények

Női Európa-kupa

 2. forduló, visszavágók:

Šaľa–Krivaja Zavidovici 47:29 (23:13) , legeredményesebb vágsellyeiek: Vargová 7/3, Bujnochová 6, Rajnohová 6 – az első meccsen 36:27, tj.: Šaľa.

HC DAC–Elche 30:24 (12:16), a legeredményesebb dunaszerdahelyiek: Policarpo Santos és Élő 7-7, Pastorková 6/3 – az első meccsen 21:31, tj.: Elche.

