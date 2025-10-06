A vágsellyeiek továbbjutottak, a HC DAC búcsúzott az európai porondon

A sorozatban, ahol az 1. kör a kevés jelentkező miatt nem került megrendezésre, a 2023/24-es idény győztese, az Atticgo BM Elche látogatott a Csallóközbe. A spanyol csapat hazai pályán tízgólos előnyre tett szert és itt is jól kezdett, az első félidőt követően 12:16-ra vezettek. A szünet után összeszedték magukat a sárga-kékek és remek hajrájuknak köszönhetően 30:24-re győzni tudtak, ám így is maradt az Elche előnyéből.

„A második játékrészben teljesen más mentalitással, sokkal koncentráltabban és nagyobb hittel léptünk pályára. A védekezésünk határozottabb lett, és támadásban is sikerült ritmust váltani. Ennek köszönhetően hat góllal megnyertük a mérkőzést.

Bár a továbbjutás nem sikerült, a második félidőben mutatott játék biztató a szezon következő szakaszára. Külön szeretném megköszönni a szurkolóinknak a fantasztikus biztatást.

Végig éreztük a támogatásukat, ami hatalmas erőt adott a lányoknak. Ez a győzelem az övék is” – idézte a klub Facebook-oldala Debre Viktort, a HC DAC vezetőedzőjét. Védencei, akik a MOL Ligában hibátlan teljesítménnyel állnak az élen, legközelebb szombaton hazai pályán a Most csapatával mérkőznek.