A Vágsellye ezüst-, a HC DAC bronzérmes a bajnokságban

A mérkőzést a helyszínen tekintette meg több magyar világklasszis ex-kézilabdázó, Ferling Bernadett, Gáspár Gabriella, Kocsis Erzsébet és a korábban NBA-ben is szereplő kosaras, Dávid Kornél, valamint a jelenleg az NB I-es MTK-ban kézilabdázó felesége, Dávid-Azari Fruzsina is. Kocsis volt, aki elvégezte a kezdődobást, akinek lánya, Sári Barbara a vágsellyeiek elleni mérkőzéssel fejezte be pályafutását.

A meccs első gólját Kovács Noémi lőtte, az első percekben fej-fej mellett haladtak a csapatok. A vendégek 4:5-nél vették át először a vezetést, a 10. percben pedig kettőre nőtt az előnyük. Sári második hetesgóljával gyorsan csökkent a különbség, de állandósult az 1-2 gólos vágsellyei előny, sőt a 16. percben Piller Kármen és Ščípová góljai után már 9:13 állt az eredményjelzőn. Ekkor már Orbán Laura védte a szerdahelyiek kapuját, a kezdő Simona Tomovčíková ugyanis csak ritkán találkozott a lövésekkel.

Debre Viktor időt kért és a Desortová, Woth, Policarpo hármasnak szavazott bizalmat a lövő posztokon. A felzarkózásban Kovács góljai segítettek, a 20. percben már csak egy gól volt a vendégek előnye, majd Desortová révén jött az egyenlítés is, 14:14.

Krivokapic gólját követően már a HC DAC vezetett, következett a félidő hajrája. A kapuban Orbán elkapta a fonalat és a védekezés is jobban segítette őt, mint pár perccel korábban. A szünet előtt nem sokkal kettőre is nőtt a Dunaszerdahely előnye, ám fordítani tudott a Duslo, így a félidőben 19:21 volt az állás.

A sellyeiek gólokkal tértek vissza a pályára és tartották 3-4 gólos előnyüket, sőt a 44. percben már 25:31 volt az eredmény. A hazaiaknál érkezett a pályára Mészáros Réka és Molnár Korinna, valamint visszatért Élő és Tomovčíková is, de nem találták a ritmust. A vendégeknél viszont a hatékony támadójáték is megvolt, valamint a védekezésük is kellően szigorúan működött és Furgaláková is jól védett.

A végére már csak a különbség volt a kérdés, végül a vágsellyeiek 34:38-ra nyertek. Így a Szlovák Kupa-győzelem és a MOL Liga aranyérme mellé a HC DAC egy szlovák bajnoki bronzot nyert, a sellyeiek pedig ezüstérmesként zártak.



A mérkőzés és az éremátadó után a sárga-kékek elköszöntek a már említett, visszavonuló Sáritól, valamint a szintén távozó Kovács Noémitől, Orbán Laurától és Erika Rajnohovától is.