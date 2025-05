A szezon megmentése, a BL-főtábla és hatalmas összeg a tét az Európa-liga döntőjében

A Manchester United a nyolcaddöntőben a Real Sociedadot, a negyeddöntőben a Lyont ütötte ki, a döntőbe jutásért pedig a Bilbao hazai döntős álmait zúzta szét.

A Vörös Ördögök tavasszal teljesen elengedték a Premier League-et, az utóbbi hat fordulóban egyetlen pontot szereztek, ők is mindent az EL-re tettek fel. Nem túlzás kijelenteni, a döntő a klub jövőjére is komoly hatással lesz. Az új tulajdonos az első jelentős leépítés után egy másikat is tervez (250 dolgozó menesztésével), egy BL-szereplés viszont nagy segítséget jelenthet.

Egy jó BL-szezon, ha beleszámoljuk a belépőkből származó összeget, a szponzori szerződéseket és a győzelmekért járó pénzt, lényegesen több mint 100 millió fontot hoz a konyhára

– fogalmazott a BBC-nek Kieran Maguire sportkönyvelő.

„Számomra a trófeáknál is fontosabb a BL. Általa lehet csúcsra jutni, nem a bajnoki cím által” – jelentette ki a manchesteriek menedzsere, Ruben Amorim.

Az MU eddig kétszer nyerte meg a második legrangosabb európai kupasorozatot: 1991-ben a KEK-et, 2017-ben pedig az Európa-ligát. Ezúttal is bizakodhatnak a Vörös Ördögök, sérültjeik közül Zirkzee, Dalot és Yoro is edzésbe állt a héten, sőt, De Ligt visszatérésére is van esély, miközben a Spurs nem számíthat két fontos játékosára, Maddisonra és Kulusevskire, ráadásul Sarr játéka is kérdésessé vált.