A szezon egyik legjobb meccsén nyert a DAC, és feljött a 2. helyre

TASR/AP-felvétel

Sylla (jobbra) szerezte a DAC első gólját

Orosky Tamás
Orosky Tamás
Nagymihály |

Gólfesztivált tartott Nagymihályban a hazai Zemplín és a vendég DAC labdarúgócsapata. A hat találat mellett számtalan ordító helyzet maradt kihasználatlanul a Niké Liga 12. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén.

A sárga-kék csapatok csatája a dobogóért zajlott: a negyedik nagymihályiak fogadták a harmadik dunaszerdahelyieket. A DAC nem túl jó szériával várta a szombat délutáni bajnokit, az utóbbi öt Niké ligás meccséből mindössze egyet (2:0 Kassán) tudott megnyerni, egy hete a zsolnaiaktól a Mol Arénában kapott ki (1:2). Ugyanakkor a Zemplín is egy vereség után várta a 12. forduló meccsét: legutóbb az utolsó kassaiak győzték le őket 3:2-re.

Abban is hasonlít(ott) egymásra a két gárda, hogy a végeredményektől függetlenül támadásban (majdnem) mindig húzhattak egy strigulát a kéménybe. A házigazdák – a mezőnyben egyedüliként – mind a 11 eddigi meccsükön betaláltak legalább egyszer, de a vendégek is csak egyetlen alkalommal maradtak gólképtelenek, Podbrezován.

Helyzet és gól itt, helyzet és gól ott

Ezek után mondhatni nem is volt meglepetés, hogy az első találat már a 6. percben megszületett Nagymihályban: Gruber kapott hosszú indítást, majd a büntetőterületen belülről visszafejelte a labdát a háta mögött érkező Syllához, aki a 16-os vonaláról lőtt a kapuba – 0:1.

A hazai válasz gyorsan érkezhetett volna, Taylor-Hart cselezte magát tisztára a tizenhatoson belül, de Popovics kapus nagyot védett. A 20. percben azonban már tehetetlennek bizonyult, Ramos tálalt Cotrell elé, a berobbanó angol légiós védhetetlen gólt rúgott – 1:1.

Ezúttal a DAC replikázhatott volna szinte rögtön, de a nagymihályi Bednár fejéről végül csak a kapufára hullott a labda. Két vendégszöglet után egy gyors hazai kontra következett, de a dunaszerdahelyiek szerencséjére Cotrell elbénázta a lehetőséget.

Kis fújás után a csallóköziek tudták fokozni a nyomást, Djukanovic fejesét védte Lukáč, Kapanadze löketét pedig blokkolták a védők.

foci
TASR

Fodrek mesterien cserélt

Mesteri hármascsere

A fölényben játszó DAC-ot – és az őket messzire elkísérő, mintegy 40 drukkert – a szünet után Paulauskas sokkolta, a litván játékos hatalmas gólt rúgott a tizenhatoson kívülről a 46. percben – 2:1.

S ahogy ez eddig is törvényszerű volt, azonnal jött a DAC-ziccer, Djukanovic azonban két ordító lehetőséget sem tudott gólra váltani, pedig másodjára csak az üres kapu állt vele szemben. A másik oldalon Popovics mutatott be bravúrt Brosnan lövésénél, majd megkönnyebbülhetett Paulauskasénál és Taylor-Harténál – tűzijáték a javából!

A játék a folytatásban sem veszített az intenzitásából, hol az egyik, hol a másik kapu előtt alakult ki veszélyes szituáció. Az adok-kapokból a DAC jött ki jobban: előbb ismét megúszta Taylor-Hart lövését, majd nagyon gyorsan kétszer is lesújtott. A 68. percben Gagua átadása után Redzic lőtte ki a hosszú sarkot a tizenhatos vonaláról (2:2), a 70.-ben pedig Gagua labdája Ourón keresztül jutott el Ramadanig, aki ismét megszerezte a vezetést a DAC-nak (2:3). Megjegyzendő, Branislav Fodrek vezetőedző mesterien nyúlt bele a meccsbe, az előbb említett hármas nem sokkal korábban állt be egyszerre csereként.

Ez Anton Šoltist, a hazaiak mesterét is inspirálta, aki Ramadan kimaradt helyzete után úgyszintén hármascserét hajtott végre. Az eredménye azonban kevésbé volt hatásos, mint csallóközi oldalon. A DAC a 89. pedig percben lezárta a meccset, a Gagua elleni szabálytalanság után Djukanovic magabiztosan értékesítette a tizenegyest – 2:4.

A dunaszerdahelyiek győzelmükkel lerázták magukról a tabellán a nagymihályiakat, és ideglenesen feljöttek a 2. helyre (a Slovan vasárnap játssza aktuális bajnokiját).

A DAC jövő szombaton a kassaiakat fogadja a Mol Arénában.

Zemplín Michalovce–DAC 2:4 (1:1)

Gólszerzők: Cottrell (20.), Paulauskas (46.), ill. Sylla (7.), Redzic (68.), Ramadan (70.), Djukanovic (89., 11-esből)

Sárga lap: M. Begala, ill. Mendez, Djukanovic. Jv.: Choreň

MICHALOVCE: Lukáč–Čurma, Park (75. López), Bednár, Dzocenidze, Pauschek–Brosnan (75. Ahl), Cottrell (76. Zubairu), Ramos (66. M. Begala), Taylor-Hart–Paulauskas

DAC: Popovics–Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Mendez (82. Modesto)–Tuboly (90+1. Herc)–Udvaros (63. Ramadan), Gruber (64. Gagua)–Redzic, Sylla (63. Ouro), Djukanovic

