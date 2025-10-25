A szezon egyik legjobb meccsén nyert a DAC, és feljött a 2. helyre

Mesteri hármascsere

A fölényben játszó DAC-ot – és az őket messzire elkísérő, mintegy 40 drukkert – a szünet után Paulauskas sokkolta, a litván játékos hatalmas gólt rúgott a tizenhatoson kívülről a 46. percben – 2:1.

S ahogy ez eddig is törvényszerű volt, azonnal jött a DAC-ziccer, Djukanovic azonban két ordító lehetőséget sem tudott gólra váltani, pedig másodjára csak az üres kapu állt vele szemben. A másik oldalon Popovics mutatott be bravúrt Brosnan lövésénél, majd megkönnyebbülhetett Paulauskasénál és Taylor-Harténál – tűzijáték a javából!

A játék a folytatásban sem veszített az intenzitásából, hol az egyik, hol a másik kapu előtt alakult ki veszélyes szituáció. Az adok-kapokból a DAC jött ki jobban: előbb ismét megúszta Taylor-Hart lövését, majd nagyon gyorsan kétszer is lesújtott. A 68. percben Gagua átadása után Redzic lőtte ki a hosszú sarkot a tizenhatos vonaláról (2:2), a 70.-ben pedig Gagua labdája Ourón keresztül jutott el Ramadanig, aki ismét megszerezte a vezetést a DAC-nak (2:3). Megjegyzendő, Branislav Fodrek vezetőedző mesterien nyúlt bele a meccsbe, az előbb említett hármas nem sokkal korábban állt be egyszerre csereként.

Ez Anton Šoltist, a hazaiak mesterét is inspirálta, aki Ramadan kimaradt helyzete után úgyszintén hármascserét hajtott végre. Az eredménye azonban kevésbé volt hatásos, mint csallóközi oldalon. A DAC a 89. pedig percben lezárta a meccset, a Gagua elleni szabálytalanság után Djukanovic magabiztosan értékesítette a tizenegyest – 2:4.

A dunaszerdahelyiek győzelmükkel lerázták magukról a tabellán a nagymihályiakat, és ideglenesen feljöttek a 2. helyre (a Slovan vasárnap játssza aktuális bajnokiját).

A DAC jövő szombaton a kassaiakat fogadja a Mol Arénában.