A szerdahelyiek a rossz kezdést, a komáromiak a küzdeni akarást emelték ki a csallóközi rangadó után

Száraz remekül védett volt csapata ellen
A labdarúgó Niké Liga 9. fordulójában rendezett csallóközi rangadó után Christián Herc, Tuboly Máté, Tamás Nándor, Dominik Žák és a két edző is értékelt.
„Nézhetjük úgy is, hogy talán még egy gól bennünk volt, és akkor még jobb lehetett volna a vége. Tudtuk, hogy jó játékosaink vannak elöl és örülök, hogy sikerült kihasználnunk az első helyzetünket. Az előző fordulóban 3:1-re kikaptunk, de szerintem jól játszottunk.
A befejezésekkel volt gondunk, ma ebben jobbak voltunk, ezért vihetjük haza az egy pontot, ami értékes a számunkra.
A DAC be tudott nyomni minket a kapunk elé a végén, de egy emberként küzdöttünk és meg lett az eredménye” – értékelt a komáromiak gólszerzője. Dominik Žák hozzátette, biztos be kell dobnia majd valamit a csapat kasszájába a szezonbéli elsó góljáért, de örömmel teszi meg azt egy pontot érő mérkőzés után.
Tuboly Máté, a dunaszerdahelyiek középpályása a gyengébb kezdés okait kereste a lefújás után. „Nem szoktunk lebecsülni senkit, mindenkit tisztelünk a bajnokságban.
De lehet a fejekben volt egy olyan gondolat, hogy talán könnyedebben vehetjük ezt a mérkőzést, mint a Slovan ellenit.
Ők azért egy más szint és ott jó teljesítményt nyújtottunk. De most az a fontos, hogy jól reagáljunk erre a találkozóra és kijavítsuk a hibákat” – mondta az U21-es magyar válogatott középpályás, aki szerint bár kicsit türelmetlenek voltak a kapu előtt, a harmincnál is több lövésükből egy azért beakadhatott volna, hiszen a második félidőben sok lehetőségük volt.
„Nagyon jól felkészültünk a Dunaszerdahelyből, alaposan kielemeztük őket. Jól kezdtünk és nagyon jót tett, hogy mi tudtuk megszerezni az első gólt. Utána is kompaktak tudtunk maradni, jól védekeztünk.
A DAC dominált, náluk volt többet a labda, de olyan sok nagy helyzetet nem tudtak kialakítani.
Kár a tizenegyesért, így, hogy elég sokáig mi vezettünk, szerettünk volna az egynél is több pontot szerezni, de ha leülepednek az érzelmek bennünk, akkor örülni fogunk a döntetlennek is – jelentette ki Tamás Nándor. A KFC székelyföldi szélsője külön köszönetet mondott a saját szurkolóiknak és kiemelte, hogy mindkét tábor rendkívül sportszerű volt. – Le a kalappal előttük, fantasztikus hangulatot varázsoltak” – jegyezte meg Tamás, aki szerint az első félidőben kicsit meglepte őket, hogy Gruber és Redzic is kihúzódott egy oldalra, így ebből adódtak problémák, de idővel sikerült orvosolniuk ezt a helyzetet is.
A csereként beszálló Christián Herc szerint az első félidőben is ők domináltak, még ha nem is tudtak annyi helyzetet kialakítani, mint a másodikban. „Utána nagyon ígéretes lehetőségeink voltak, amelyekből máskor több gólt is lőttünk volna, de ma ez nem jött össze, ezért nem tudtunk nyerni. Az ellenfél tizenhatosához érve hiányzott belőlünk a nyugalom – kezdte a szerdahelyiek csapatkapitánya, aki bevallotta az utolsó szögletnél már bent látta Redzic lövését, hiszen érezte, hogy a kapusnak nincs esélye védeni. – Sikerült még valahogy tisztázniuk, a felső lécről is kifelé pattant, balszerencsés helyzet volt” – szomorkodott Herc, aki szerint vissza kell hozniuk a nyári formájukat, amikor hatékonyabbak voltak az ellenfél kapuja előtt.
Az edzők közül érthető módon Radványi Miklós volt elégedettebb. A komáromiak mestere szerint jól kezdtek és Mashike révén akár a második gólt is könnyen belőhették volna.
„A bal oldalunkon a védekezés nem működött jól, de mikor megcseréltem a szélsőket ez már jobban nézett ki. A hazaiak ugyan eltalálták a kapufát, de az első félidőben nem engedtünk nekik nagy helyzeteket. A szünet után tudtuk, hogy nyomni fogtak, de örülök, hogy így kihúztuk, bár a büntető előtt gyermeteg hibát vétettünk. Örülök, hogy a játékosaim, akik ma lehetőséget kaptak ilyen teljesítményt nyújtottak.
A héten a védelmem szétesett, Pillár és Šimko sem volt bevethető, Krčík pedig már korábban kidőlt. Improvizálnom kellett hátul, de boldog vagyok, hogy akik lehetőséget kaptak, nyomás alá helyezhetik azokat, akik eddig az első számú választások voltak.
A második félidőben ha az átmeneteknél kicsit türelmesebbek vagyunk, akár lőhettünk volna még egy gólt. De ha a meccs előtt valaki azt mondja, hogy szerzünk itt egy pontot, elégedett lettem volna. A srácokat a harcosságukért, az önfeláldozó játékukért meg kell dicsérnem, örülünk az egy pontnak” – foglalta össze érzéseit a KFC vezetőedzője.
„Nem könnyű most értékelni, nem így képzeltük el a meccset, de néha erről szól a foci. Éppen ellentétesen akartunk kezdeni, nyomás alá akartuk helyezni az ellenfelet, aktívak szerettünk volna lenni.
Pont az ellenkezője valósult meg, elvesztettük a párharcokat, talán néhányan azt hitték ez magától fog jönni. Ez megbosszulta magát, a gól előtt érthetetlen hibát követtünk el, megálltunk.
Az aktivitás utána már jobb volt, de hiányzott a minőség, a türelem. A második félidő többé-kevésbé rendben volt, de már csak üldöztük az eredményt. Nagy nyomás alá helyeztük az ellenfelet, de az igazán nagy helyzetek nem jöttek, még ha sok lövésünk is volt. A foci a végén visszaadta nekünk azt, amit az első félidőben elrontottunk, az utolsó másodpercben kifelé jött a labda a felső lécről. Csalódottak vagyunk” – mondta a sajtótájékoztatón a csüggedt Branislav Fodrek, a szerdahelyiek edzője.
A DAC már szerdán újra pályára lép, Kassán egy elhalasztott meccset pótolnak, majd vasárnak a Skalica ottonába látogatnak, a komáromiak pedig szombaton Aranyosmaróton fogadják az eperjesieket.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.