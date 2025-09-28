A szerdahelyiek a rossz kezdést, a komáromiak a küzdeni akarást emelték ki a csallóközi rangadó után

„Nézhetjük úgy is, hogy talán még egy gól bennünk volt, és akkor még jobb lehetett volna a vége. Tudtuk, hogy jó játékosaink vannak elöl és örülök, hogy sikerült kihasználnunk az első helyzetünket. Az előző fordulóban 3:1-re kikaptunk, de szerintem jól játszottunk.

A befejezésekkel volt gondunk, ma ebben jobbak voltunk, ezért vihetjük haza az egy pontot, ami értékes a számunkra.

A DAC be tudott nyomni minket a kapunk elé a végén, de egy emberként küzdöttünk és meg lett az eredménye” – értékelt a komáromiak gólszerzője. Dominik Žák hozzátette, biztos be kell dobnia majd valamit a csapat kasszájába a szezonbéli elsó góljáért, de örömmel teszi meg azt egy pontot érő mérkőzés után.

Tuboly Máté, a dunaszerdahelyiek középpályása a gyengébb kezdés okait kereste a lefújás után. „Nem szoktunk lebecsülni senkit, mindenkit tisztelünk a bajnokságban.

De lehet a fejekben volt egy olyan gondolat, hogy talán könnyedebben vehetjük ezt a mérkőzést, mint a Slovan ellenit.

Ők azért egy más szint és ott jó teljesítményt nyújtottunk. De most az a fontos, hogy jól reagáljunk erre a találkozóra és kijavítsuk a hibákat” – mondta az U21-es magyar válogatott középpályás, aki szerint bár kicsit türelmetlenek voltak a kapu előtt, a harmincnál is több lövésükből egy azért beakadhatott volna, hiszen a második félidőben sok lehetőségük volt.