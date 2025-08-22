Szakadó esőben küzdöttek a felek Pozsonyban (TASR-felvétel)
A Slovan csak kapufáig jutott, a Young Boys került előnybe az EL főtábláért
A Slovan labdarúgócsapata egygólos vereséget szenvedett hazai pályán a Young Boystól az Európa-liga playoff körének 4. fordulójában.
Az eltiltásából visszatérő id. Vladimír Weiss több helyen felforgatta csapata kezdőjét az előző, Kajrat Almati elleni BL-selejtezős visszavágóhoz képest. A Slovan vezetőedzője nem csak személyi, de szerkezeti változtatásokat is eszközölt, miután a piros lapja miatti eltiltását töltő fia helyett Ibrahimnak szavazott bizalmat, míg a középpályáról ezúttal Tolic, a csatársorból pedig Mak szorult ki, helyükön egy sorral hátrébb az Ihnatyenko–Pokorný kettős kezdett középen, amely egy 3-5-2-es formációt eredményezett az égszínkékeknél.
Szakadó esőben
A csapatokat nem kímélték az égiek, csütörtök este nemcsak egymással, hanem a szakadó esővel is meg kellett küzdeniük a Szlovák Nemzeti Futballstadionban. A lelátók az időjárási viszonyok ellenére is szép számmal megteltek, beleértve a vendégdrukkereket is, akik szintén nagy létszámban kísérték el kedvenceiket Pozsonyba: összesen több, mint 15 ezren látogattak ki a helyszínre.
Gól az első helyzetből
A körülmények ellenére a Young Boys kezdte bátrabban a párharc első felvonását, és lendületüket hamar megtörhette volna középpályásuk, Males orrsérülése (akit hosszú ápolás után végül már a mérkőzés legelején le kellett cserélni), azonban ez nem következett be, köszönhetően a svájciak gyors megindulásának, melynek végén a középen érkező Bedia gólra váltotta a vendégek első komolyabb ziccerét a 15.percben – 0:1.
Nem sokkal később megduplázhatta volna előnyét a Young Boys, ám Takáč kapus hárítani tudott. Az első hazai lehetőségre a 21.percig kellett várni, amikor is Barszegjan egy távoli próbálkozását kellett a felső lécre tolnia a berniek hálóőrének. Pár perccel később ismét a pozsonyiak örmény szélsője került a középpontba, egy szöglet utáni kavarodás után a Slovan játékosához pattant a labda, ám lövése nem talált kaput.
Az első játékrész középen újabb két vendég helyzetet jegyezhettünk fel, találat viszont egyik lehetőségből sem született.
A félidő négyperces ráadásában Kasja borzolta fel a hazai drukkerek kedélyeit, a georgiai védő egy hátul eladott labdájára csaptak le a berniek, ám Takáč résen volt, és hárítani tudta a svájciak próbálkozását.
Kimaradt lehetőségek
A térfélcserét követően a volt dunaszerdahelyi Blackman előtt adódott az első komolyabb lehetőség az 51. percben, a panamai játékos azonban pár centivel célt tévesztett.
A folytatásban sokkal inkább a Slovan játékában volt benne az egyenlítő találat, az égszínkékeknél Barszegjan közelről tekert mellé, majd Mak is csak egy újabb kapufáig jutott, valamint Ibrahim kísérlete is elszállt a kapu felett. A 82. percben ismét a hazaiak előtt adódott az újabb esély a gólszerzésre, ám a pozsonyiak közeli próbálkozását ismételten sikerült hárítania a svájciaknak.
Így a berni csapat 1:0-ra győzött, és kedvező helyzetből várhatja a visszavágót, amelyet egy hét múlva rendeznek a Wankdorf Stadionban.
