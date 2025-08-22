A Slovan csak kapufáig jutott, a Young Boys került előnybe az EL főtábláért

Gól az első helyzetből

A körülmények ellenére a Young Boys kezdte bátrabban a párharc első felvonását, és lendületüket hamar megtörhette volna középpályásuk, Males orrsérülése (akit hosszú ápolás után végül már a mérkőzés legelején le kellett cserélni), azonban ez nem következett be, köszönhetően a svájciak gyors megindulásának, melynek végén a középen érkező Bedia gólra váltotta a vendégek első komolyabb ziccerét a 15.percben – 0:1.

Nem sokkal később megduplázhatta volna előnyét a Young Boys, ám Takáč kapus hárítani tudott. Az első hazai lehetőségre a 21.percig kellett várni, amikor is Barszegjan egy távoli próbálkozását kellett a felső lécre tolnia a berniek hálóőrének. Pár perccel később ismét a pozsonyiak örmény szélsője került a középpontba, egy szöglet utáni kavarodás után a Slovan játékosához pattant a labda, ám lövése nem talált kaput.

Az első játékrész középen újabb két vendég helyzetet jegyezhettünk fel, találat viszont egyik lehetőségből sem született.

A félidő négyperces ráadásában Kasja borzolta fel a hazai drukkerek kedélyeit, a georgiai védő egy hátul eladott labdájára csaptak le a berniek, ám Takáč résen volt, és hárítani tudta a svájciak próbálkozását.