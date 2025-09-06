A remek kezdés után nem tudott nyerni a magyar válogatott

Marco Rossi több meglepőt is húzott a kezdőcsapat kijelölésekor. A három belső védős rendszerben Nego volt a jobb oldali belső védő, Bolla a szárnyvédő, a klubjában jobbhátvédként szereplő Sallai a balszélső, Szoboszlai pedig a középpálya közepén játszott. A labdás fázisban, a támadások építésekor, viszont Nego gyakran kihúzódott a jobb oldalra, így Bolla feljebb léphetett, Szoboszlai pedig mélyen hátrajött, hogy elkérje a labdát Orbánéktól.

Villámrajt

A második percben Varga Barnabás vezetést szerzett. A Ferencváros csatára Styles labdájára csapott le az ír védők között és védhetetlenül lőtt Kelleher kapujába, 0:1.

A hazaiak a 10. percben jutottak el először a magyar tizenhatosig. Egy jobbról induló akció végén Azaz teljesen üresen lőhetett a tizenhatoson belül, de csúnyán eltörta a labdát, így nem talált kaput. Nem sokkal később Kerkez villant, remek beadását Varga fejelte mellé.

A 15. percben Bolla harcolt ki egy szögletet, amit Szoboszlai adott be, Sallai pedig a rövid oldalon érkezve a hosszúba bólintott, 0:2.

Remekül kezdte a találkozót Magyarország.

Okos játék

A tévéközvetítésen keresztül szinte csak a magyar szurkolók voltak hallhatók. Az írek csak akkor emelték fel a hangjukat, amikor Cullen letarolta Stylest. A hazai drukkerek szerint ez még szabályos volt. A játékvezető viszont szabadrúgást ítélt, így nem jutottak el helyzetig Szmodicsék.

Sallaiék nem siettették a játékot, szervezetten védekeztek, és amikor lehetőségük adódott, támadásba lendültek, de nem vállaltak felesleges kockázatot sem elöl, sem hátul.

Doherty rosszul sikerült lövése, egy hasonlóan gyenge fejes és Szoboszlai eladott labdája után Ferguson próbálkozása következett, de egyik sem jelentett veszélyt Dibusz kapujára. Ezekben a percekben az írek birtokolták jelentősen többet a labdát.

Az elcsúszó Doherty mellett indult meg jól Bolla, középen pedig csak centimétereken múlt, hogy Sallai elől tisztázni tudtak Kelleherék. Nem volt még vége a félidőnek, Orbán mellett Ferguson jutott el lövőhelyzetig, de Dibusz szépen védte az ír csatár próbálkozását.

Jókor jött a szünet Rossi csapatának, hiszen az első játékrész hajrája egyértelműen a hazaiaké volt és ekkor már helyzetekig is eljutottak.

A második félidőt az ír válogatott kezdte jobban. Manning szabadrúgását Dibusz védte, de a kipattanót második szándékból Ferguson a hálóba lőtte, 1:2.

Bár Vargát eltüntették a találat előtt, a VAR is jóváhagyta a gólt.

Gyenge játékvezetés

A játékvezető kezéből kicsúszni látszott a meccs. Sallai ellen nem fújt le egy szabálytalanságot, ami után a magyar játékos indulatosan ment bele egy párharcba és rúgott bele O´Shea lábába, amiért piros lapot kapott.

Rossi azonnal reagált, Tóth Alex helyére a védekezőbb felfogású Ötvös érkezett. A következő helyzet Bolla előtt adódott, de Kelleher védte a lövését. Legközelebb is a magyar szárnyvédő lőtt, de ekkor nem találta el a hazai kaput.

Szoboszlaiék kijöttek a nyomás alól és többször is okosan tartották meg a labdát, Bolla harmadik kísérletét pedig újra az írek kapusa védte.

Ennek ellenére természetesen megjött a hazai drukkerek hangja is.

A magyar stáb újra változtatott és Bolla helyére érkezett Mocsi Attila. Így Nego húzódott ki a szélre, a lakszakállasi védő pedig elfoglalta helyét Szalai és Orbán mellett. Újra beszorult a magyar válogatott, folyamatosan érkeztek a beadások Azazék részéről.

A 72. percben egy középre visszafejelt labdát Azaz bólintott kapura, Dibusz viszont nagy bravúrral védett, majd Mocsi blokkolta az ismétlést. A beadások után a visszafejelt labdák folyamatosan veszélyt okoztak, egy ilyen után Ogbene lövését ütötte ki a magyar kapus.

Írország is folyamatosan változtatott, majd Rossiék is ismét cseréltek, Kerkez és Varga Barnabás jött le, Tóth Barna és Nagy Zsolt jött be. Manning szabadrúgását Dibusz ütötte a szögletre. Folyamatosak voltak a szabálytalanság határán táncoló párharcok, a mezhúzások, a reklamálások, a német játékvezető nem tudta megfékezni az indulatokat.

A 93. percben érkezett a sokadik ír beadás, amire tökéletesen érkezett Idah és kiegyenlített, 2:2.

A ráadás hátralévő részében továbbra is nyomott Írország, el is jutottak még egy fejesig, de O´Shea nem talált kaput. A 97. percben még egy erősen vitatható szabadrúgáshoz jutottak az írek, de ebből nem alakult ki veszély.

A magyar csapat az első 20 perc alapján győzelmet érdemelt volna, de ezt követően a folyamatosan javuló ír válogatott megérdemelten egyenlített.

Ebben viszont azért volt szerepe a párharcokat nem túl következetesen megítélő német játékvezetőnek és Sallai fegyelmezetlenségének is.