A madridi derbi és szlovák III. ligás meccs a tévében

Kép: TASR/AP
Orosky Tamás
Orosky Tamás

Szombaton a legkülönfélébb élő sportközvetítésekből válogathatunk a tv előtt ülve. 

LABDARÚGÁS

10.30 – STVR ŠPORT: Petržalka–Slovan, női I. liga

13.00 – NOVA SPORT 3: Paderborn–Kaiserslautern, Bundesliga 2

13.00 – NOVA SPORT 5: Karlsruhe–Magdeburg, Bundesliga 2

13.30 – CANAL+: Brentford–Man.United, PL

15.30 – STVR ŠPORT: Vranov–Poprad, III. liga

15.30 – NOVA SPORT 3: St. Pauli–Leverkusen, Bundesliga 2

15.30 – NOVA SPORT 5: Mainz–Dortmund, Bundesliga

15.30 – M4 SPORT+: ZTE–Kazincbarcika, NB I

16.00 – NOVA SPORT 6: Sheffield W.–QPR, Championship

16.00 – CANAL+: Cr. Palace–Liverpool, PL

16.00 – CANAL+4: PL, körkapcsolás

16.00 – CANAL+6: Man.City–Burnley, PL

16.00 – CANAL+7: Leeds–Bournemouth, PL

16.00 – CANAL+8: Chelsea–Brighton, PL

16.15 – NOVA SPORT 4: Atlético–Real, La Liga

16.30 – ARENA SPORT 1: Ajax–Breda, Eredivisie

17.30 – M4 SPORT: DVTK–DVSC, NB I

18.00 – SPORT 1: Juventus–Atalanta, Serie A

18.30 – NOVA SPORT 3: Mönchengladbach–Frankfurt, Bundesliga

18.30 – NOVA SPORT 5: Mallorca–Alavés, La Liga

18.30 – CANAL+: Nottingham–Sunderland, PL

19.00 – NOVA SPORT 4: Toulouse–Nantes, Ligue 1

20.00 – ARENA SPORT 1: Excelsior–PSV, Eredivisie

20.00 – NOVA SPORT 6: St. Étienne–Guingamp, Ligue 2

20.00 – M4 SPORT: Paks–Puskás Akadémia, NB I

20.30 – DAJTO: Prešov–Košice, NL

20.30 – NOVA SPORT 5: Buchum–Düsseldorf, Bundesliga 2

20.45 – SPORT 1: Cagliari–Inter, Serie A

21.00 – CANAL+: Tottenham–Wolverhampton, PL

21.00 – NOVA SPORT 3: PSG–Auxerre, Ligue 1

21.00 – NOVA SPORT 4: Villarreal–Bilbao, La Liga

21.30 – ARENA SPORT 2: Estoril–Sporting, portugál liga

JÉGKORONG

13.00 – JOJ ŠPORT: Vranov–Poprad, aszfalthoki

15.15 – SPORT 1: Leksand–Lulea, svéd liga

1.05 (vas.) – NOVA SPORT 1: Toronto–Montreal, felk. meccs

KÉZILABDA

18.00 – STVR ŠPORT: P. Bystrica–HC Záhoráci, férfi NHE

KOSÁRLABDA

17.00 – JOJ ŠPORT: Slovan–Lučenec, Tipos SBL

19.30 – JOJ ŠPORT: Slovan–Slávia B. Bystrica, női TEL

RÖPLABDA

8.30, 12.30 – STVR ŠPORT: Férfi vb, elődöntők

VÍZILABDA

17.50, 19.20 – M4 SPORT+: Magyar Kupa, férfi elődöntők

RÖGBI

13.30 – NOVA SPORT 1: Új-Zéland–Franciaország, női vb-bronzmeccs

17.00 – NOVA SPORT 1: Kanada–Anglia, női vb-döntő

21.00 – CANAL+2: Toulouse–Castres, francia liga

1.30 (vas.) – SPORT 1: Gergia–Alabama, NCAA

KERÉKPÁR

11.45 – M4 SPORT, EUROSPORT 1: Országúti vb, női mezőnyverseny (14.30, STVR ŠPORT)

DARTS

13.00, 19.00 – SPORT 2: European Tour

TENISZ

5.00 – CANAL+2: WTA, Peking

5.00 – PREMIER SPORT 1: ATP, Peking

6.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Tokio

15.30 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Orléans

AUTÓSPORT

5.50, 6.45, 7.40 – NOVA SPORT 5: Moto3, Moto2, MotoGP, Japán Nagydíj, időmérők

22.00 – ARENA SPORT 1: NASCAR

KÜZDŐSPORTOK

18.00 – NOVA SPORT 2: PFL

sport a képernyőn
sport a tévében
sport a tv-ben
