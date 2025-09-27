Szombaton a legkülönfélébb élő sportközvetítésekből válogathatunk a tv előtt ülve.
A madridi derbi és szlovák III. ligás meccs a tévében
LABDARÚGÁS
10.30 – STVR ŠPORT: Petržalka–Slovan, női I. liga
13.00 – NOVA SPORT 3: Paderborn–Kaiserslautern, Bundesliga 2
13.00 – NOVA SPORT 5: Karlsruhe–Magdeburg, Bundesliga 2
13.30 – CANAL+: Brentford–Man.United, PL
15.30 – STVR ŠPORT: Vranov–Poprad, III. liga
15.30 – NOVA SPORT 3: St. Pauli–Leverkusen, Bundesliga 2
15.30 – NOVA SPORT 5: Mainz–Dortmund, Bundesliga
15.30 – M4 SPORT+: ZTE–Kazincbarcika, NB I
16.00 – NOVA SPORT 6: Sheffield W.–QPR, Championship
16.00 – CANAL+: Cr. Palace–Liverpool, PL
16.00 – CANAL+4: PL, körkapcsolás
16.00 – CANAL+6: Man.City–Burnley, PL
16.00 – CANAL+7: Leeds–Bournemouth, PL
16.00 – CANAL+8: Chelsea–Brighton, PL
16.15 – NOVA SPORT 4: Atlético–Real, La Liga
16.30 – ARENA SPORT 1: Ajax–Breda, Eredivisie
17.30 – M4 SPORT: DVTK–DVSC, NB I
18.00 – SPORT 1: Juventus–Atalanta, Serie A
18.30 – NOVA SPORT 3: Mönchengladbach–Frankfurt, Bundesliga
18.30 – NOVA SPORT 5: Mallorca–Alavés, La Liga
18.30 – CANAL+: Nottingham–Sunderland, PL
19.00 – NOVA SPORT 4: Toulouse–Nantes, Ligue 1
20.00 – ARENA SPORT 1: Excelsior–PSV, Eredivisie
20.00 – NOVA SPORT 6: St. Étienne–Guingamp, Ligue 2
20.00 – M4 SPORT: Paks–Puskás Akadémia, NB I
20.30 – DAJTO: Prešov–Košice, NL
20.30 – NOVA SPORT 5: Buchum–Düsseldorf, Bundesliga 2
20.45 – SPORT 1: Cagliari–Inter, Serie A
21.00 – CANAL+: Tottenham–Wolverhampton, PL
21.00 – NOVA SPORT 3: PSG–Auxerre, Ligue 1
21.00 – NOVA SPORT 4: Villarreal–Bilbao, La Liga
21.30 – ARENA SPORT 2: Estoril–Sporting, portugál liga
JÉGKORONG
13.00 – JOJ ŠPORT: Vranov–Poprad, aszfalthoki
15.15 – SPORT 1: Leksand–Lulea, svéd liga
1.05 (vas.) – NOVA SPORT 1: Toronto–Montreal, felk. meccs
KÉZILABDA
18.00 – STVR ŠPORT: P. Bystrica–HC Záhoráci, férfi NHE
KOSÁRLABDA
17.00 – JOJ ŠPORT: Slovan–Lučenec, Tipos SBL
19.30 – JOJ ŠPORT: Slovan–Slávia B. Bystrica, női TEL
RÖPLABDA
8.30, 12.30 – STVR ŠPORT: Férfi vb, elődöntők
VÍZILABDA
17.50, 19.20 – M4 SPORT+: Magyar Kupa, férfi elődöntők
RÖGBI
13.30 – NOVA SPORT 1: Új-Zéland–Franciaország, női vb-bronzmeccs
17.00 – NOVA SPORT 1: Kanada–Anglia, női vb-döntő
21.00 – CANAL+2: Toulouse–Castres, francia liga
1.30 (vas.) – SPORT 1: Gergia–Alabama, NCAA
KERÉKPÁR
11.45 – M4 SPORT, EUROSPORT 1: Országúti vb, női mezőnyverseny (14.30, STVR ŠPORT)
DARTS
13.00, 19.00 – SPORT 2: European Tour
TENISZ
5.00 – CANAL+2: WTA, Peking
5.00 – PREMIER SPORT 1: ATP, Peking
6.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Tokio
15.30 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Orléans
AUTÓSPORT
5.50, 6.45, 7.40 – NOVA SPORT 5: Moto3, Moto2, MotoGP, Japán Nagydíj, időmérők
22.00 – ARENA SPORT 1: NASCAR
KÜZDŐSPORTOK
18.00 – NOVA SPORT 2: PFL
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.