Sport

A Liverpool, a Real Madrid és az AC Milan meccsét is közvetíti a tévé

sportatvben

Fotó: pexels.com

EZ2
Elek Zoltán

Kedden a foci mellett hokit, röplabdát, kosárlabdát, kerékpárt és teniszt is nézhetünk a sportcsatornákon.

LABDARÚGÁS

17.00 – SPORT 2: Cagliari–Frosinone, Olasz Kupa 

18.15 – STVR ŠPORT: Szlovákia–Georgia, futsal-Eb-pótselejtező, visszavágó

18.30 – SPORT 1: Udinese–Palermo, Olasz Kupa

19.00 – NOVA SPORT 3: Bilbao–Girona, La Liga

19.00 – NOVA SPORT 4: Espanyol–Valencia, La Liga

20.30 – NOVA SPORT 6: Amiéns–St. Étienne, Ligue 2

20.45 – NOVA SPORT 1: Wolverhampton–Everton, Ligakupa

20.45 – NOVA SPORT 5: Lincoln–Chelsea, Ligakupa

21.00 – SPORT 1: AC Milan–Lecce, Olasz Kupa

21.00 – NOVA SPORT 2: Liverpool–Southampton, Ligakupa

21.15 – ARENA SPORT 1: Benfica–Rio Ave, portugál liga

21.30 – NOVA SPORT 3: Sevilla–Villarreal, La Liga

21.30 – NOVA SPORT 4: Levante–Real Madrid, La Liga

JÉGKORONG

18.30 – JOJ ŠPORT: TEBS Bratislava–Považská Bystrica, SHL

19.45 – SPORT 2: Zug–Davos, svájci liga

4.05 (szerda) – NOVA SPORT 1: Vegas–Los Angeles, felkészülési meccs

KOSÁRLABDA

20.00 – ARENA SPORT 2: Göttingen–Bonn, Német Kupa, férfiak

RÖPLABDA

9.30 – STVR ŠPORT: Tunézia–Csehország, férfi vb-nyolcaddöntő

14.00 – STVR ŠPORT: Szerbia–Irán, férfi vb-nyolcaddöntő

KERÉKPÁR

10.30, 13.45 – M4 SPORT, EUROSPORT 1: Országúti vb, junior lányok és fiúk, időfutam (11.30, 16.00 – STVR ŠPORT)

TENISZ

13.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Csengtu, döntő

13.30 – PREMIER SPORT 1: ATP, Hangcsu, döntő

13.30 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Orléans

sport a tévében
sport a tv-ben
sport a képernyőn
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?