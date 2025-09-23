Fotó: pexels.com
A Liverpool, a Real Madrid és az AC Milan meccsét is közvetíti a tévé
Kedden a foci mellett hokit, röplabdát, kosárlabdát, kerékpárt és teniszt is nézhetünk a sportcsatornákon.
LABDARÚGÁS
17.00 – SPORT 2: Cagliari–Frosinone, Olasz Kupa
18.15 – STVR ŠPORT: Szlovákia–Georgia, futsal-Eb-pótselejtező, visszavágó
18.30 – SPORT 1: Udinese–Palermo, Olasz Kupa
19.00 – NOVA SPORT 3: Bilbao–Girona, La Liga
19.00 – NOVA SPORT 4: Espanyol–Valencia, La Liga
20.30 – NOVA SPORT 6: Amiéns–St. Étienne, Ligue 2
20.45 – NOVA SPORT 1: Wolverhampton–Everton, Ligakupa
20.45 – NOVA SPORT 5: Lincoln–Chelsea, Ligakupa
21.00 – SPORT 1: AC Milan–Lecce, Olasz Kupa
21.00 – NOVA SPORT 2: Liverpool–Southampton, Ligakupa
21.15 – ARENA SPORT 1: Benfica–Rio Ave, portugál liga
21.30 – NOVA SPORT 3: Sevilla–Villarreal, La Liga
21.30 – NOVA SPORT 4: Levante–Real Madrid, La Liga
JÉGKORONG
18.30 – JOJ ŠPORT: TEBS Bratislava–Považská Bystrica, SHL
19.45 – SPORT 2: Zug–Davos, svájci liga
4.05 (szerda) – NOVA SPORT 1: Vegas–Los Angeles, felkészülési meccs
KOSÁRLABDA
20.00 – ARENA SPORT 2: Göttingen–Bonn, Német Kupa, férfiak
RÖPLABDA
9.30 – STVR ŠPORT: Tunézia–Csehország, férfi vb-nyolcaddöntő
14.00 – STVR ŠPORT: Szerbia–Irán, férfi vb-nyolcaddöntő
KERÉKPÁR
10.30, 13.45 – M4 SPORT, EUROSPORT 1: Országúti vb, junior lányok és fiúk, időfutam (11.30, 16.00 – STVR ŠPORT)
TENISZ
13.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Csengtu, döntő
13.30 – PREMIER SPORT 1: ATP, Hangcsu, döntő
13.30 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Orléans
