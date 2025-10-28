A komáromiak kihasználnák a Slovan minikrízisét a pótolt meccsen

KFC jó passzban várja az égszínkékeket: egymás után kétszer is sikerült győzniük idegenben a közvetlen riválisaik ellen, és összességében már négy találkozót számlál a veretlenségi sorozatuk, a hálójuk pedig 283 perce érintetlen.

Áll a bál a Slovannál

„A Ružomberok (0:1) és a Trenčín (0:1) ellen is nagyon jól felkészültünk, minden összeállt, remek volt az összjáték. Igaz, hogy a trencséniek ellen csak 11-esből rúgtunk gólt, és más százszázalékos helyzetünk nem volt, de így is megérdemelten szereztünk három pontot”

– mondta lapunknak Németh Tamás, a KFC középpályása.

A jó hangulat pedig tovább fokozódhat, mert a Slovan ellen focizni minden játékos számára pluszmotivációt jelent, így a komáromi öltöző is nagyon várja a szerdai találkozót.

„Mivel a pozsonyiak kikaptak a hétvégén az eperjesiektől hazai pályán, biztos, hogy a legerősebb összeállításban állnak majd ki ellenünk. De nagyon sok a meccsük, és egyfajta minikrízisben lehetnek, talán nincs minden rendben náluk

– utalt Németh Vladimír Weiss vezetőedző kifakadására, aki a Tatran elleni blama után komoly retorziókat helyezett kilátásba játékosaival szemben. –