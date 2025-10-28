A lilák Rózsahegy után Trencsénből is elhozták a három pontot
A komáromiak kihasználnák a Slovan minikrízisét a pótolt meccsen
A kisebb gödörben levő Slovant fogadja szerdán (18.00) Aranyosmaróton a labdarúgó Niké Liga 3. fordulójából elhalasztott meccsén a komáromi csapat.
KFC jó passzban várja az égszínkékeket: egymás után kétszer is sikerült győzniük idegenben a közvetlen riválisaik ellen, és összességében már négy találkozót számlál a veretlenségi sorozatuk, a hálójuk pedig 283 perce érintetlen.
Áll a bál a Slovannál
„A Ružomberok (0:1) és a Trenčín (0:1) ellen is nagyon jól felkészültünk, minden összeállt, remek volt az összjáték. Igaz, hogy a trencséniek ellen csak 11-esből rúgtunk gólt, és más százszázalékos helyzetünk nem volt, de így is megérdemelten szereztünk három pontot”
– mondta lapunknak Németh Tamás, a KFC középpályása.
A jó hangulat pedig tovább fokozódhat, mert a Slovan ellen focizni minden játékos számára pluszmotivációt jelent, így a komáromi öltöző is nagyon várja a szerdai találkozót.
„Mivel a pozsonyiak kikaptak a hétvégén az eperjesiektől hazai pályán, biztos, hogy a legerősebb összeállításban állnak majd ki ellenünk. De nagyon sok a meccsük, és egyfajta minikrízisben lehetnek, talán nincs minden rendben náluk
– utalt Németh Vladimír Weiss vezetőedző kifakadására, aki a Tatran elleni blama után komoly retorziókat helyezett kilátásba játékosaival szemben. –
Tüzes lehetett a hangulat a Téglamezőn, ezt szeretnénk kihasználni. Az szóba sem jöhet, hogy bármilyen szempontból tartalékolnánk a rendes, hétvégi bajnokira a Michalovce ellen. Ugyanúgy, teljes erőbedobással készülünk a Slovan ellen, mint bármelyik mérkőzésre.”
Kellemes meglepetés
A két csapat a tavalyi idényben találkozott egymással először. A komáromiak a klubtörténelem első élvonalbeli meccsét játszották a fővárosiak ellen, akik nem bizonyultak illedelmes avatónak, és 4:1-re győztek a ViOn stadionjában. A pozsonyi találkozón pedig – amelyet szintén későbbre halasztva játszottak le – 6:0-ra nyertek.
Az aranyosmaróti mérkőzést nem nyilvánították rizikósnak, de a Slovan honlapja felhívta a figyelmet, hogy ha megtelik a 300 férőhelyes vendégszektor, drukkereik kizárólag akkor ülhetnek be a lelátó egyéb részeire, ha klubszínek és -címer nélküli öltözetben érkeznek.
„A komáromiakat az utóbbi két év egyik legkellemesebb meglepetésének tartom. Lényegében elkerülték a kiesés elleni harcot, noha folyamatosan idegenben játszanak. Stabil a keretük, ezáltal még inkább szervezettebbek mostanra a pályán, és nehéz meccseket is be tudnak húzni”
– jellemezte a riválist Boris Kitka, Weiss asszisztense, hozzátéve, Tolic és Kukarevics sérülés miatt nem tart velük Aranyosmarótra. A Prešov ellen kiállított Pokornýra pedig eltiltás miatt nem számíthatnak.
A Voyo platformjain nyomon követhető meccsen Boris Marhefka lesz a játékvezető.
