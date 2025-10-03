A komáromiak legutóbb pontot szereztek Dunaszerdahelyen
A komáromiak első Niké ligás meccse jön az újonc ellen
A Niké Liga 10. fordulójában találkozik egymással először az élvonalban (szombat, 18.00) a komáromi és az eperjesi labdarúgócsapat.
Egymás elleni mérleg
A két klub anno a második vonalban összesen hatszor meccselt, érdekesség, hogy mindannyiszor döntésre vitték a bajnokikat: 5 KFC-siker mellett 1 eperjesi győzelem született. Komáromi pályaválasztás mellett – igaz, akkor még legtöbbször ténylegesen a Duna-parti városban (vagy Vágsellyén), és nem Aranyosmaróton – mindig minimum kétgólos hazai siker született. A legutolsó, tavaly márciusi keltezésű II. ligás meccsen viszont a Tatran nyert 2:0-ra otthon.
Mi újság a Tatrannál?
Míg azonban a komáromi csapat magja azóta is változatlan, északkeleti riválisuk kerete szinte teljesen kicserélődött mostanra. Olyannyira, hogy a vezetőedző, Vladimír Cifranič is csak egy hónapja érkezett Jaroslav Hynek helyére. Számtalan légióssal kell közös nevezőre jutnia, a Prešovnak jelenleg román, lett, ukrán, cseh, lengyel, koszovói, portugál, német és francia futballistája is van. A legismertebb viszont egy szlovák, a 4-szeres válogatott Martin Regáli, aki viszont szombaton nem fog játszani.
Debütálás a DAC ellen
Mindezt már a komáromiak játékosa, Ivanics Zorán árulta el lapunknak. A fiatal csatár csapattársai közül a hosszabb ideje sérült Martin Boďa és a lebetegedett Dominik Špiriak nem fog Radványi Miklós vezetőedző rendelkezésére állni a szombati bajnokin.
„Jó kis meccsecskére számítok, nyerni akarunk”
– jegyezte meg Ivanics a tabellaszomszédok derbijéről, hozzátéve, a két hétpontos csapat statisztikái is nagyon hasonlóak.
A sikerhez vezető taktikáról nem szeretett volna beszélni, az egy héttel ezelőtti, DAC elleni élvonalbeli debütálását azonban szívesen idézte fel az Új Szónak.
„Az igazat megvallva abszolút nem vártam, hogy ellenük léphetek pályára először a Niké Ligában, főleg hogy bő 20 percre cserélt be a mester. Megtiszteltetés volt, nagyon jól esett. Sokat jelentett számomra, hogy a DAC, az ország egyik legjobb csapata ellen focizhattam. Nagyon komoly élmény volt, és persze stresszeltem eléggé
– mondta a 20 éves támadó. –
A szakmai stáb egyfolytában nyugtatott, hogy azt játsszam, amit tudok. Az elején egy kicsit előrébb helyezkedtem, mint kellett volna, ebből volt kisebb balhé, de aztán minden rendben ment, az edző megdicsért.”
Csilingel a kassza
A párkányi származású játékos természetesen szívesen szállt be „adományával” az öltözői kasszába.
„Már amikor a szezon előtt Komáromba igazoltam, is »lekasszáztak«, aztán a felkészülés során szerzett gólom után is. Remélem, hamarosan a Niké Ligában is megtörténik ez, azt se bánnám, ha csak eltalálna egy gólba tartó labda
– nevetett Ivanics. –
Persze ehhez az kell, hogy minél többször, minél több időre vívjam ki a helyem a csapatban.”
A KFC eperjesiek elleni meccsén Michal Smolák lesz a játékvezető, a VAR-szobában Marián Ruc hoz majd döntéseket.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.