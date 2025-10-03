A komáromiak első Niké ligás meccse jön az újonc ellen

Debütálás a DAC ellen

Mindezt már a komáromiak játékosa, Ivanics Zorán árulta el lapunknak. A fiatal csatár csapattársai közül a hosszabb ideje sérült Martin Boďa és a lebetegedett Dominik Špiriak nem fog Radványi Miklós vezetőedző rendelkezésére állni a szombati bajnokin.

„Jó kis meccsecskére számítok, nyerni akarunk”

– jegyezte meg Ivanics a tabellaszomszédok derbijéről, hozzátéve, a két hétpontos csapat statisztikái is nagyon hasonlóak.

A sikerhez vezető taktikáról nem szeretett volna beszélni, az egy héttel ezelőtti, DAC elleni élvonalbeli debütálását azonban szívesen idézte fel az Új Szónak.

„Az igazat megvallva abszolút nem vártam, hogy ellenük léphetek pályára először a Niké Ligában, főleg hogy bő 20 percre cserélt be a mester. Megtiszteltetés volt, nagyon jól esett. Sokat jelentett számomra, hogy a DAC, az ország egyik legjobb csapata ellen focizhattam. Nagyon komoly élmény volt, és persze stresszeltem eléggé

– mondta a 20 éves támadó. –

A szakmai stáb egyfolytában nyugtatott, hogy azt játsszam, amit tudok. Az elején egy kicsit előrébb helyezkedtem, mint kellett volna, ebből volt kisebb balhé, de aztán minden rendben ment, az edző megdicsért.”