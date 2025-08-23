Begyűjtötte a három pontot a DAC szombat este
A jókai meleg után a dunaszerdahelyi hűvös estén is négyet vágott a DAC
A DAC labdarúgócsapata Nemanic, Djukanovic, Redzic és Gruber góljával 4:1-re legyőzte a trencsénieket a Niké Liga 5. fordulójában.
A DAC a héten három új játékos érkezését jelentette be: Ansah és Mateta a cserepadon kezdett, Blažeket viszont rögtön a kezdőbe jelölte Branislav Fodrek vezetőedző. A tréner először szavazott bizalmat a saját nevelésű Udvarosnak, elöl pedig ezúttal klasszikus kilences nélkül, Djukanoviccal, Redziccel, Gruberrel és Ramadannal rohamozott.
A klub +1 jegyes akciója nem okozott jelentősebb mozgósítást, a lelátók ezúttal is foghíjasak voltak, de az alaphangot így is jól megadta a B-közép egy hatalmas magyar címerrel. A hazai csapat is aktívan kezdett, egy kisebb és egy nagyobb lehetősége is adódott az első három percben, amire rögtön a vendégek is válaszoltak egy veszélyes lövéssel. Nagyon lendületes volt a mérkőzés eleje, további helyzetek alakultak ki mindkét oldalon, a 12. perben Ramadan bombázott egy nagyot, a 15.-ben pedig Filipe nyújtózva ütötte ki Sabljic lövését – olyannyira nyújtózva, hogy a brazil kapus belesérült, így Popovics megkapta a lehetőséget, hogy visszaszerezze helyét a DAC kapujában.
A játék színvonala ezután minimálisan visszaesett, de az első félórát így is Djukanovic nagy helyzete zárta.
A 33. percben Križan Richárd csontrepesztő belépője következett, amiért elsőre csak sárgát kapott a trencséni védő, de a VAR-vizsgálat után mehetett zuhanyozni.
Emberelőnybe került a DAC, néhány másodperc híján pontosan akkor, amikorkét hete a rózsahegyiek ellen – és ahogy a múlt héten is abba kerülhetett volna, ha Eperjesen Trusának lábtörést okozó brutális szabálytalanságért azt adnak a játékvezetők.
Emberelőnyben gyorsan megtört a trencséniek ellenállása: Gruber pontos labdával találta meg a bátran előremozduló Nemanicot, a középhátvéd pedig öt méterről a kapuba bólintott – 1:0. A szünet előtt sikerült megduplázni az előnyt, Udvaros az ötösbe betörve megtalálta a kapu torkában Djukanovicot, akinek nem volt nehéz dolga – 2:0.
DAC–Trenčín 4:1 (2:0)
G.: Nemanic (38.), Djukanovic (45.), Redzic (74.), Gruber (84.) ill. Bessile (54.)
Játékvezető: Choreň, 3993 néző
Sárga lap: Tuboly, Udvaros, ill. Khan, Suleman, Yakubu
Piros lap: Križan (33., Trenčín)
DAC: Filipe (20. Popovics)–Kapanadze, Blažek (87. Ansah), Nemanic, Mendez–Tuboly, Udvaros (78. Blaško) –Djukanovic (78. Sylla), Ramadan (78. Gagua), Gruber–Redzic
TRENČÍN: Katics–Skovajsa (46. Pavek), Križan, Bessile, Holúbek–Hájovský, Yakubu, Khan (46. Guibero)–Kam (46. Kranthove), Sabljic (62. Fiala), Suleman (87. Nsumoh)
A második félidőt álmosan, túlságosan is a biztonságra törekedve kezdte a DAC és ennek meg lett az eredménye: egy szöglet után Mendez díszkíséretet biztosított Bessilének, aki a hálóba fejelt – 2:1.
A dunaszerdahelyiek is érezték, hogy az egygólos előny megtartására törekedni már kínos lenne, így rákapcsoltak, és a 67. percben dupla kapufával fújtak ébresztőt: előbb Gruber lövése, majd Djukanovic ollózása végezte a lécen. Végül a 74. percben Redzic törte meg a jeget, aki az új szezonban nem először mutatott be remek egyéni akciót: jobb oldalról megállíthatatlanul tört befelé és kilőtte a hosszú sarkot – 3:1.
Gruber sem akart kimaradni a jóból, és az osztrák középpályás – kihasználva a szétesett trencséni védelmet – szintén szép gólt lőtt ballal. A nyáron igazolt játékosnak ez volt az első gólja DAC-mezben.
Az utolsó percekben már gálázott a DAC, az ötödik hazai találatot a gólvonalon akadályozták meg a vendégek.
A csallóköziek 4:1-re győztek és legalább egy napig dobogósnak érezhetik magukat.
