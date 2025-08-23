A jókai meleg után a dunaszerdahelyi hűvös estén is négyet vágott a DAC

A DAC a héten három új játékos érkezését jelentette be: Ansah és Mateta a cserepadon kezdett, Blažeket viszont rögtön a kezdőbe jelölte Branislav Fodrek vezetőedző. A tréner először szavazott bizalmat a saját nevelésű Udvarosnak, elöl pedig ezúttal klasszikus kilences nélkül, Djukanoviccal, Redziccel, Gruberrel és Ramadannal rohamozott.

A klub +1 jegyes akciója nem okozott jelentősebb mozgósítást, a lelátók ezúttal is foghíjasak voltak, de az alaphangot így is jól megadta a B-közép egy hatalmas magyar címerrel. A hazai csapat is aktívan kezdett, egy kisebb és egy nagyobb lehetősége is adódott az első három percben, amire rögtön a vendégek is válaszoltak egy veszélyes lövéssel. Nagyon lendületes volt a mérkőzés eleje, további helyzetek alakultak ki mindkét oldalon, a 12. perben Ramadan bombázott egy nagyot, a 15.-ben pedig Filipe nyújtózva ütötte ki Sabljic lövését – olyannyira nyújtózva, hogy a brazil kapus belesérült, így Popovics megkapta a lehetőséget, hogy visszaszerezze helyét a DAC kapujában.

A játék színvonala ezután minimálisan visszaesett, de az első félórát így is Djukanovic nagy helyzete zárta.

A 33. percben Križan Richárd csontrepesztő belépője következett, amiért elsőre csak sárgát kapott a trencséni védő, de a VAR-vizsgálat után mehetett zuhanyozni.

Emberelőnybe került a DAC, néhány másodperc híján pontosan akkor, amikorkét hete a rózsahegyiek ellen – és ahogy a múlt héten is abba kerülhetett volna, ha Eperjesen Trusának lábtörést okozó brutális szabálytalanságért azt adnak a játékvezetők.

Emberelőnyben gyorsan megtört a trencséniek ellenállása: Gruber pontos labdával találta meg a bátran előremozduló Nemanicot, a középhátvéd pedig öt méterről a kapuba bólintott – 1:0. A szünet előtt sikerült megduplázni az előnyt, Udvaros az ötösbe betörve megtalálta a kapu torkában Djukanovicot, akinek nem volt nehéz dolga – 2:0.